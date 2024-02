Les images générées par DALL-E 3 incluront également un filigrane

Pour beaucoup, il s’agit de l’arrivée de quelque chose de totalement nécessaire

DALL-E est l’application principale pour générer des images avec MidJourney

La génération d’images est devenue une véritable avancée. Malgré les considérations éthiques qui peuvent exister derrière, il est certain qu’elle a des applications incroyables auxquelles nous n’avions pas encore pensé. Dans cette optique, DALL-E 3 et Bing Chat offrent une qualité supérieure, tout comme leur principal concurrent, Midjourney. Mais maintenant, DALL-E dans sa version payante veut faire un pas en faveur de la transparence et ses créateurs ont expliqué dans un billet de blog de OpenAI qu’ils vont mettre en œuvre la norme C2PA.

L’arrivée des filigranes sur DALL-E

Jusqu’à présent, DALL-E était exempt de tout filigrane indiquant sa provenance. Quelque chose que Bing Image Creator avait résolu il y a longtemps, bien qu’ironiquement il utilise également DALL-E pour générer les images. Ainsi, il s’avère qu’OpenAI a décidé de suivre l’exemple de Microsoft et d’essayer de montrer de manière plus claire et fidèle que leurs images ont été créées par une IA.

Pour ce faire, OpenAI a décidé de le faire de deux manières reconnaissables mais différenciables :

A travers un filigrane qui apparaîtra en haut à gauche de l’image.

Avec des métadonnées qui indiqueront clairement la provenance de l’image.

Pour le moment, ils utiliseront le système C2PA et ont assuré qu’il n’aura pas un véritable impact sur la taille des images, qui resteront de quelques kilo-octets dans la version d’images WEBP et d’environ 3 Mo si nous optons pour la version PNG qui offre une meilleure qualité et une compression moindre.

D’autre part, ils ont affirmé que, pour le moment, ces informations ne seront incluses que dans les images, donc les vidéos et les audios générés par l’IA de OpenAI n’auront pas encore de filigrane ni de métadonnées.

Une limitation facile à contourner

OpenAI a décidé de mener à bien ce projet dans un but clair : éviter que les images ne soient considérées comme réelles et que désinformation notable ne se propage. Cependant, l’entreprise a été la première à admettre que c’est un système très facile à contourner, et que les métadonnées peuvent même être supprimées involontairement.

Les métadonnées telles que C2PA ne sont pas une solution miracle pour garantir l’origine des images. C’est quelque chose qui peut être facilement supprimé de manière accidentelle ou intentionnelle. Par exemple, la plupart des plateformes de médias sociaux suppriment les métadonnées des images téléchargées, et des actions telles que la capture d’écran le font également. Ainsi, l’absence de métadonnées n’est pas concluante quant à savoir si elles ont été générées avec ChatGPT et notre API ou non.

La raison pour laquelle ils ont décidé de le faire est d’essayer de rendre visibles les preuves d’où proviennent les images. Essayant d’apporter un peu de clarté et de transparence à cet égard.