Prometteur médicament anti-Alzheimer retiré du marché : qu’est-il arrivé

Le médicament aducanumab, un anticorps monoclonal anti-Alzheimer approuvé en urgence par la FDA en 2021, a été retiré du marché par le fabricant pharmaceutique (Biogen Inc.). Les études cliniques ont également été interrompues. Voici ce qui s’est passé.

La société pharmaceutique américaine Biogen Inc. a décidé de retirer du marché un médicament contre la maladie d’Alzheimer – la forme la plus répandue de démence dans le monde – et d’en bloquer le développement. L’étude clinique de phase 4 ENVISION a également été interrompue, dans laquelle il était évalué après sa mise sur le marché. Cette décision, qui « n’est liée à aucun problème de sécurité ou d’efficacité », a été prise par la société biotechnologique elle-même, comme indiqué dans le communiqué de presse publié sur le portail officiel. Le médicament en question est l’aducanumab, qui avait été approuvé en juin 2021 par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, l’agence fédérale chargée de réglementer les médicaments, les produits alimentaires, les dispositifs médicaux et les thérapies expérimentales.

L’approbation de l’aducanumab, le premier médicament contre la maladie d’Alzheimer à obtenir une autorisation après 20 ans de vide complet, n’a pas été exempte de vives polémiques, en raison des résultats contradictoires des deux études cliniques analysées par le comité d’évaluation de la FDA. En effet, alors que le premier mettait en évidence des améliorations dans le déclin cognitif des patients, l’une des principales conséquences de la pathologie neurodégénérative, l’autre n’avait pas donné le même résultat. Un communiqué du Congrès américain publié en 2022 a souligné que l’aducanumab – un anticorps monoclonal, c’est-à-dire semi-synthétique et fabriqué en laboratoire – avait été évalué pendant neuf mois selon la procédure standard, puis il avait été décidé de l’approuver dans le cadre de la procédure accélérée de seulement trois semaines. Certains membres du comité indépendant qui a évalué le médicament ont voté contre son approbation et, selon Science Alert, au moins trois d’entre eux ont démissionné après l’approbation en urgence. L’approbation a été considérée par le Congrès américain comme « remplie d’irrégularités ».

Malgré ces débuts tumultueux, l’aducanumab est quand même arrivé sur le marché et a été un pionnier dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer, grâce à son principe d’action prometteur. En effet, le médicament est conçu pour cibler les plaques de bêta-amyloïde, des protéines « collantes » qui s’accumulent dans les tissus nerveux des patients atteints de la maladie neurodégénérative. En réduisant l’accumulation de ces protéines, le médicament vise à améliorer directement le déclin cognitif des patients. C’est une voie tellement vertueuse que d’autres médicaments prometteurs empruntent la même voie. Par exemple, l’anticorps monoclonal donanemab, développé par la société pharmaceutique Ely Lilly, a réussi à ralentir de 35% le déclin cognitif chez les patients atteints d’Alzheimer symptomatique et atteints de légère démence. Cela a été démontré dans l’étude clinique de phase 3 TRAILBLAZER-ALZ 2, qui a impliqué environ 1 200 patients âgés de 60 à 85 ans. Il n’a pas encore été approuvé par la FDA, mais devrait être le prochain médicament anti-Alzheimer à obtenir l’autorisation.

Un autre anticorps monoclonal similaire qui a donné de bons résultats est le lecanemab, développé par les sociétés biopharmaceutiques Biogen Inc. et Eisai. Dans un essai clinique multicentrique en double aveugle et contrôlé par placebo de phase 3, impliquant 1 800 patients atteints d’Alzheimer au stade précoce, le médicament a réduit la progression de la maladie de 27%, garantissant un déclin « modérément inférieur » aux tests cognitifs et fonctionnels par communiqué au placebo. Ce médicament a été approuvé par la FDA selon la procédure standard.

Biogen Inc., comme indiqué dans son communiqué de presse, a décidé de cesser la commercialisation et le développement de l’aducanumab pour concentrer ses ressources sur le lecanemab. « Dans la recherche de nouveaux médicaments, une percée peut constituer la base qui déclenche le développement de médicaments futurs. ADUHELM (nom commercial de l’aducanumab, NDLR) a été cette découverte révolutionnaire qui a ouvert la voie à une nouvelle classe de médicaments et a stimulé les investissements dans le secteur », a expliqué Christopher A. Viehbacher, président-directeur général de l’entreprise américaine.

La maladie d’Alzheimer est considérée comme l’une des principales menaces pour la santé publique et le nombre de cas devrait tripler d’ici 2050 (plus de 100 millions). C’est pourquoi il est si important de continuer à rechercher des médicaments efficaces contre la neurodégénérescence. Une aide précieuse pourrait également provenir des résultats d’une étude récente, qui a démontré l’existence des premiers cas d’Alzheimer transmissibles en raison d’une procédure médicale, liée précisément au transfert des plaques de bêta-amyloïde chez les patients par l’administration d’une hormone de croissance (à partir de cadavres) contaminée. La pratique est désormais obsolète, mais d’autres traitements pourraient accélérer le risque de transmission.