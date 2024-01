Les meilleurs robots aspirateurs et laveurs 2024 : Ils peuvent (presque) tout !

Nous en sommes déjà à des sommes à quatre chiffres lorsque nous parlons des meilleurs robots aspirateurs et laveurs en 2024. Mais même s’il ne s’agit pas de bonnes affaires, vous obtenez avec les meilleurs robots des appareils polyvalents surprenants qui peuvent non seulement aspirer, mais également bien laver et se nettoyer eux-mêmes. Le confort offert par ces robots aspirateurs et laveurs augmente d’année en année.

Voici les modèles phares actuels des fabricants, classés par ordre alphabétique :

Contenu:

DreameBot L20 Ultra

Le DreameBot L20 Ultra est déjà apparu à l’automne 2023 et reste le modèle phare du fabricant en 2024. Son plus grand point fort est la technologie MopExtend. L20 Ultra est capable de déployer ses serpillères pour essuyer aussi près que possible des bords.

Associé à la station d’accueil, il offre un forfait tout compris passionnant : en fonction de la surface ou de la configuration, le L20 Ultra retire automatiquement les deux serpillères rotatives et aspirera donc sans elles les tapis et les pièces où il ne doit pas passer le balai. La station peut également nettoyer et sécher les serpillères.

Le DreameBot L20 Ultra nous a déjà convaincus lors de notre test. (Photo : Netcost) Le robot est particulièrement élégant lorsque la lumière est allumée. (Photo : Netcost) Lorsqu’il essuie, le DreameBot L20 Ultra déploie sa serpillère. (Photo : Netcost)

Grâce à la technologie DualBoost 2.0, vous n’avez pas besoin de nettoyer la station de base pendant 75 jours, ni de changer l’eau. Jusque-là, le L20 Ultra fonctionne de manière autonome.

Pathfinder Smart Navigation, l’IA et le système d’évitement des obstacles en lumière structurée 3D permettent à votre robot de nettoyer votre maison de manière autonome en créant un plan idéal. Les LED intégrées permettent également le nettoyage dans des conditions de faible luminosité ou dans l’obscurité. L’algorithme CleanGenius recommande des stratégies de nettoyage optimales.

DreameBot L20 Ultra Puissance d’aspiration : 7000 Pa Batterie : 6400 mAh Surface de nettoyage : Jusqu’à 180 m² Autonomie : 180 minutes (en mode silencieux) Volume sonore : Minimum 63 dB Points forts : – Navigation par laser

– MopExtend : les serpillères se déploient jusqu’aux bords

– Serpillères qui se détachent automatiquement, enroulement des serpillères, séchage à air chaud

– Prise en charge des assistants vocaux (Siri, Alexa, Google Assistant)

– Peut franchir des seuils jusqu’à 2 cm de hauteur

DreameBot X40 Ultra

Confusion pour les Européens : la série X de Dreame est considérée comme la meilleure en Chine, mais est jusqu’à présent la série L en Allemagne. Cependant, avec le DreameBot X40 Ultra, le premier modèle de la série X arrive également en Allemagne, probablement pour remplacer progressivement la série L. Il sera disponible en Allemagne à partir du deuxième trimestre 2024.

Le DreameBot X40 Ultra devrait être le successeur du L20 Ultra. (Photo : Dreame)

Le DreameBot X40 Ultra suit les traces du L20 Ultra et introduit le MopExend 2.0. Non seulement la serpillère peut maintenant se déployer sur le côté et essuyer près des bords, mais une brosse latérale sort également si nécessaire pour nettoyer les coins et les bords. Grâce à des capteurs améliorés, le X40 Ultra peut mieux contourner les meubles et les obstacles comme les pieds de chaise.

Intéressant : le X40 Ultra découpe les cheveux si nécessaire avec la brosse TriCut 2.0. Les cheveux emmêlés ne devraient donc plus être un problème.

Par ailleurs, la puissance d’aspiration a considérablement augmenté pour atteindre 10 500 Pa.

Les autres spécifications sont les mêmes que pour le L20 Ultra, qui reste également très important en 2024. Le X40 Ultra est cependant un peu plus cher que son « prédécesseur ».

DreameBot X40 Ultra Puissance d’aspiration : 10 500 Pa Batterie : tba Surface de nettoyage : tba Autonomie : tba Volume sonore : tba Points forts : – Navigation par laser

– MopExtend 2.0 : serpillères et brosse latérale se déploient jusqu’aux bords

– Brosse TriCut 2.0 découpe les cheveux

Ecovacs Deebot X2 Omni

Le Deebot X2 Omni d’Ecovacs se distingue par son design esthétique, car le robot aspirateur et laveur a une forme carrée. Avec l’aide de l’IA, il peut accéder plus facilement aux coins que les appareils ronds – c’est ce que promet le fabricant. On dit qu’il peut couvrir 99,77% de la surface de nettoyage.

Une autre particularité est sa taille compacte : le X2 Omni ne mesure que 95 millimètres de haut et a un diamètre de 32 centimètres. La station tout-en-un, également adaptée aux espaces étroits, est de petite taille.

Le design carré est inhabituel. (Photo : Ecovacs) Deux serpillères assurent la propreté. (Photo : Ecovacs) Le Deebot X2 Omni trouve sa place même dans les appartements les plus petits. (Photo : Ecovacs)

Vous n’avez cependant pas à renoncer à la puissance : le système d’essuyage rotatif Ozmo Turbo 2.0 a une puissance d’aspiration de 8 000 Pa. Les serpillères rotatives en tissu chenille sont censées éliminer même les taches tenaces. Le X2 Omni peut surmonter les seuils jusqu’à 22 mm si nécessaire.

Comme les concurrents, la station Omni gère tous les aspects pertinents tels que l’entretien, le nettoyage des serpillères à l’eau chaude, le remplacement de l’eau et le séchage des serpillères.

Grâce à AIVI 3D 2.0, au capteur LiDAR et à la cartographie TrueMapping 3.0, le robot aspirateur et laveur navigue dans votre maison et détecte les obstacles de manière autonome. Grâce au capteur RGBD, le X2 Omni apprend en continu et contourne les objets sur son chemin.