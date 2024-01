Selon Moscou, l’armée russe disposera désormais d’une cape d’invisibilité : la vidéo

L’entreprise HiderX a annoncé des combinaisons camouflées permettant de se cacher complètement des caméras infrarouges. Ils seront prêts d’ici fin janvier et pèseront 350 grammes.

En 56-54 av. J.-C., les navires de Julius Caesar atteignent la Bretagne. Pour se cacher, les troupes à bord décident de peindre leurs vêtements et leurs navires en « bleu vénitien », pour se confondre avec la couleur de la mer, rapporte Publius Vegezio Renato. Depuis des millénaires, l’homme cherche de nouvelles stratégies pour se cacher de ses ennemis. Actuellement, HiderX, une entreprise russe, a révélé une combinaison camouflée capable de rendre les soldats invisibles. « Nous développons un produit fondamentalement nouveau : une combinaison camouflée qui brise et obscurcit la silhouette. Il s’agit d’une technologie russe basée sur le revêtement de tissus avec une composition spécifique : ses détails ne seront pas divulgués », a expliqué un porte-parole de HiderX à l’agence de presse russe Tass. « L’objectif est de protéger la personne. La combinaison permettra de camoufler efficacement les militaires de l’armée russe contre les images thermiques des ennemis. »

La combinaison utilise un matériau réfléchissant pour bloquer l’émission infrarouge (IR) et réduire l’exposition aux caméras thermiques. Comme le souligne HiderX, la technologie à la base n’est pas nouvelle, mais a été inventée en 1964 par la NASA et utilisée pour les couvertures spatiales. Tass a également publié une vidéo montrant le fonctionnement des combinaisons camouflées. Dans la vidéo, trois figures statiques apparaissent, il n’est pas clair si la cape est capable de protéger contre une augmentation de la température corporelle lors d’efforts physiques.

La combinaison d’invisibilité des Russes

Selon HiderX, les combinaisons camouflées permettent de cacher complètement ceux qui les portent. « Nous avons appris à camoufler un objet avec une caméra thermique, nos produits sont utilisés avec succès dans les forces spéciales », a expliqué un porte-parole de HiderX. « Lorsqu’un soldat porte une combinaison camouflée, ou un imperméable camouflé, il est visible, les caméras thermiques voient sa silhouette qui brille sur les écrans. Nous avons travaillé longtemps pour créer un produit capable de flouter la silhouette. Actuellement, les tests de la nouvelle combinaison se poursuivent. Le produit devrait être prêt d’ici la fin du mois de janvier. »

L’un des principaux problèmes est le poids. « Un combattant transporte déjà de 40 à 70 kg d’équipement. Plus le poids est élevé, moins la personne est mobile », a souligné le porte-parole de HiderX. L’objectif est de réaliser une combinaison extrêmement légère, pesant environ 350 grammes et pouvant être transportée dans la poche d’une veste. La conception du produit prévoit la possibilité d’utiliser différents types de camouflage en fonction du type de terrain, qu’il s’agisse d’une forêt de conifères, d’un désert de sable, de zones urbaines, etc. »

Comment fonctionnent les vestes camouflées

Plusieurs vestes camouflées thermiques ont déjà été réalisées, la plupart étant des prototypes. Par exemple, les jumeaux Steve et Nick Tidball dans leur laboratoire secret derrière un Travelodge à King’s Cross, Londres, ont créé une veste invisible aux infrarouges. La veste est blanche avec des rayures verticales gris foncé, composées de 100 couches de graphène, le matériau le plus conducteur et le plus cher au monde. Grâce aux patchs, la veste permet d’être invisible, mais seulement aux caméras infrarouges. Les jumeaux Tidball expliquent qu’en utilisant le graphène, il sera possible dans le futur (mais pas proche) de construire une version qui fonctionne également sur le spectre visible.

HiderX a expliqué à Tass que « de nombreuses méthodes existent pour masquer une caméra thermique. La plupart sont basées sur l’isolation thermique, le problème étant son efficacité à long terme. Nous utilisons une autre technologie : le blindage. La régulation thermique se fait naturellement grâce à la respiration du tissu », affirme l’entreprise.