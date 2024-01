Le spin-off de Rick and Morty : The Anime nous présente un nouveau trailer. Nouvelle date pour la saison 8

Mêmes folies, style différent

Rick Sánchez d’une autre manière

Rick et Morty auront leur propre spin-off sous forme d’anime, le style d’animation utilisé pour donner vie aux dessins au Japon. C’est quelque chose que nous savions déjà et en réalité, lors de la Comic-Con de San Diego qui s’est tenue en juillet de l’année dernière, nous avons déjà pu jeter un premier coup d’œil en vidéo, et maintenant nous avons avec nous un nouveau teaser bien que bref.

D’une durée de moins d’une minute, la vidéo que vous avez ci-dessous nous permet au moins de constater que Rick and Morty: The Anime avance, et confirme également qu’elle arrivera cette année même.

Rick and Morty: The Anime

Présenté comme une série à part entière, Rick and Morty: The Anime se composera de 10 épisodes produits par Telecom Animation Film. La direction de la série est assurée par Takashi Sano, qui a précédemment réalisé deux courts métrages acclamés dans l’univers de Rick and Morty, à savoir Rick and Morty vs. Genocider et Summer Meets God (Rick Meets Evil).

La série nous plongera dans les « péripéties de Rick et de la bande qui traversent le multivers », offrant des défis qui mettront à l’épreuve les liens familiaux mais avec les personnages répondant toujours au danger comme ils nous ont déjà habitués. De plus, selon les rares informations disponibles pour le moment, nous savons déjà que Jerry, si dénigré dans la série principale, aura également son rôle dans cette nouvelle série.

La saison 8

Mais, même si nous l’attendons avec de plus en plus d’impatience, Rick and Morty: The Anime n’est pas la seule chose que Adult Swin prépare sur notre couple petit-fils/grand-père préféré, avec la permission de Heidi et Tobias Hessen (vous venez également de découvrir qu’il s’appelle ainsi). En effet, bien que nous puissions déjà voir la saison 7 en entier sur HBO Max, dont les premiers épisodes ont été diffusés en 2023, les nouveaux épisodes qui composeront la huitième saison n’arriveront qu’en 2025, laissant ainsi l’année 2024 sans nouvelles saisons.