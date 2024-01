Death Stranding Director’s Cut pour iPhone 15 Pro est désormais disponible sur l’Apple App Store

Death Stranding Director’s Cut est officiel pour iPhone 15 : date de sortie et compatibilité avec les appareils Apple

Parmi les principales nouveautés annoncées par Apple lors de la présentation de l’iPhone 15, sa compatibilité avec les jeux de dernière génération a été la plus surprenante, avec l’intégration de Death Stranding Director’s Cut dans le catalogue des jeux compatibles avec l’iPhone 15 équipé du processeur Bionic A17 Pro et du système d’exploitation iOS 17.

Aujourd’hui, la date de sortie de Death Stranding Director’s Cut sur les iPhone compatibles a été annoncée. De plus, il est déjà possible de le précommander afin de ne pas avoir à passer par tout le processus d’achat du jeu sur l’App Store d’Apple le jour de sa sortie, il suffira simplement de le télécharger et de l’installer.

Date de sortie de Death Stranding Director’s Cut et compatibilité

Tout d’abord, Death Stranding Director’s Cut ne sera compatible qu’avec l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Son arrivée dans la famille iPhone 15 est limitée au processeur A17 Pro, ce qui signifie, comme nous l’avons indiqué, qu’il ne pourra être joué que sur les deux iPhone mentionnés.

Cependant, le processeur n’est pas le seul élément qui limite l’accès à Death Stranding Director’s Cut sur l’iPhone. Ce jeu occupe 69,8 Go, il est donc recommandé d’avoir un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max avec au moins 256 Go de stockage.

Maintenant que nous avons clarifié les conditions pour pouvoir jouer à Death Stranding Director’s Cut sur iPhone 15, il est temps de parler de sa disponibilité, à partir du 31 janvier 2024. C’est la date indiquée sur l’App Store d’Apple.

Le prix est raisonnable compte tenu du niveau de ce jeu, Death Stranding Director’s Cut coûtera 22,99 euros en France, ce qui diffère largement des 19,99 dollars du prix aux États-Unis. C’est un soulagement étant donné que les rumeurs laissaient entendre qu’il serait vendu à partir de 30 euros.

Pour télécharger Death Stranding Director’s Cut, il suffit de suivre ce lien qui vous amènera directement à l’App Store d’Apple en France, où vous pourrez précommander le jeu.

Il ne reste plus qu’à attendre sa sortie officielle pour pouvoir vérifier son fonctionnement et l’expérience que ce jeu de Hideo Kojima peut offrir sur les appareils Apple compte tenu des limitations du format.