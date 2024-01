Tumeur rénale, qu’est-ce que la néoplasie pour laquelle Paola Perego a été soumise à une néphrectomie partielle

La présentatrice de télévision Paola Perego a subi une néphrectomie partielle (ablation d’une partie du rein) en raison d’une néoplasie à un stade précoce. La maladie provient d’une croissance incontrôlée des cellules rénales qui crée une masse tumorale, dont l’ablation précoce réduit le risque de propagation et de métastases.

Paola Perego, 57 ans, a subi une néphrectomie partielle pour une néoplasie du rein.

Paola Perego a subi en urgence une néphrectomie partielle (ablation d’une partie du rein) en raison d’une néoplasie découverte heureusement à un stade précoce. Elle l’a révélé elle-même dans un message sur Instagram, en publiant une photo à l’hôpital, dans lequel elle a remercié le professeur Gallucci et son équipe, qui l’ont opérée, soulignant une fois de plus l’importance de la prévention qui « peut sauver des vies ». On ne connaît pas encore les délais de récupération, mais la présentatrice de télévision, 57 ans, lors de la troisième édition de Citofonare Rai2 avec Simona Ventura, aura certainement besoin de quelques jours de convalescence pour retrouver pleinement la forme.

L’opération à laquelle elle a été soumise, à savoir la néphrectomie partielle, est une intervention bien établie, qui est aujourd’hui presque toujours réalisée à l’aide de systèmes robotiques, mais qui reste délicate car elle consiste en l’ablation des cellules tumorales du rein (néoplasie) en préservant le tissu « sain » adjacent à la néoplasie, afin de maintenir la fonction de l’organe sans augmenter le risque de récidive.

Que indique néoplasie ? Néoplasie, du grec νέος, nèos, « nouveau, récent », et πλάσις, plásis, « formation », est un synonyme du terme « tumeur ». Littéralement, néoplasie indique « nouvelle formation » et désigne une masse de cellules qui croît de manière désordonnée et incontrôlée par communiqué aux cellules normales. Néoplasie désigne donc tout type de tumeur, qu’elle soit bénigne ou maligne, ainsi que la cause de diverses pathologies.

Plus précisément, les néoplasies bénignes sont des masses constituées de cellules qui conservent en partie leurs caractéristiques normales, tout en se multipliant de manière incontrôlée (comme les fibromes, les adénomes, les polypes et les grains de beauté). Les néoplasies malignes, également appelées tumeurs malignes ou cancer, sont en revanche des masses formées de cellules qui apparaissent morphologiquement et fonctionnellement différentes de celles normales, qui se développent et se divisent sans contrôle, n’exerçant plus leurs fonctions d’origine et ayant la capacité d’envahir les tissus environnants et de donner naissance à des tumeurs secondaires (métastases). Des exemples de tumeurs malignes sont le carcinome épithélial, l’adénocarcinome et le mélanome.

Dans le cas de Paola Perego, l’intervention de néphrectomie partielle était nécessaire en raison d’une tumeur rénale (ou carcinome rénal), une pathologie qui peut affecter différentes parties de l’organe, bien qu’elle résulte le plus souvent d’une croissance incontrôlée des cellules qui tapissent les tubules internes des néphrons, les unités fonctionnelles du rein. Dans ce cas, on parle d’adénocarcinome rénal (carcinome des cellules rénales), un type de tumeur qui représente de 2 à 3 % de toutes les tumeurs chez les adultes. Un autre type de tumeur rénale, plus rare, est le sarcome, dans ses différentes formes (liposarcomes, léiomyosarcomes, rhabdomyosarcomes, angiosarcomes, fibrosarcomes) qui se développent à partir de tissus différents (de la capsule ou des structures qui entourent le rein).

Quels sont les symptômes du cancer du rein ? Aux stades initiaux, le cancer du rein est asymptomatique. « Lorsque les symptômes apparaissent, le cancer est souvent à un stade très avancé – précisent les spécialistes de l’Institut Humanitas -. S’il n’est pas traité aux stades initiaux, il peut se propager à d’autres organes et tissus et créer des métastases, c’est-à-dire des formations néoplasiques situées dans des endroits différents et éloignées du site d’origine ». Les symptômes peuvent donc ne pas apparaître avant une augmentation significative de la masse tumorale ou la propagation du cancer. Les plus courants comprennent : la présence de sang dans les urines (hématurie), des douleurs dans le dos ou sur le côté (dans la région entre les côtes et la hanche), de la fièvre, une perte de poids non justifiée par un régime alimentaire, une satiété précoce et de la fatigue.

Souvent, le diagnostic est fait lors de contrôles pour d’autres pathologies et avant l’apparition des symptômes. « Rarement – indiquent les manuels MSD – le cancer du rein est détecté à la palpation, lors de laquelle le médecin ressent une masse ou un élargissement au niveau de l’abdomen. Dans la plupart des cas, le cancer est découvert par hasard, par exemple lors d’une tomodensitométrie ou d’une échographie pour examiner un autre problème, comme l’hypertension artérielle ».

L’intervention de néphrectomie partielle est une opération qui consiste à enlever les cellules tumorales du rein en préservant le tissu rénal sain environnant. Il s’agit donc d’une intervention de chirurgie conservatrice visant à maintenir la fonction résiduelle de l’organe, qui est indiquée pour tous les cancers rénaux de taille inférieure à 4-5 cm, même si avec l’évolution des techniques chirurgicales, son application s’étend également à des tumeurs de plus grande taille. Aujourd’hui, l’intervention est presque toujours réalisée de manière laparoscopique, ou plutôt robotique, à l’aide de systèmes qui permettent de réaliser une intervention conservatrice peu invasive même dans des cas particulièrement complexes. Elle se déroule sous anesthésie générale, le patient étant placé sur le côté, et sa durée peut varier de 90 à 180 minutes en fonction de la taille de la tumeur à enlever.

La durée du séjour à l’hôpital est généralement de 3 à 5 jours, avec le retrait du cathéter généralement après 1 jour et du drainage après 2-3 jours. « L’utilisation de la technologie robotique augmente considérablement la précision de l’acte chirurgical, maximisant ainsi la préservation du tissu rénal adjacent à la néoplasie – observent les spécialistes de l’Institut Humanitas -. En général, le traitement des tumeurs rénales localisées et localement avancées ne nécessite pas de thérapies supplémentaires telles que la chimiothérapie ou la radiothérapie. En cas de tumeur métastatique, en revanche, en plus du traitement préliminaire, qui est toujours chirurgical (ablation de tout le rein, ndlr), une chimiothérapie ou une immunothérapie est suivie ».