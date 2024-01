Visiophone/Interphone intelligent EZVIZ CP7: L’accès à votre maison à distance et sécurisé

Le Visiophone Interphone Connecté EZVIZ CP7 2K est bien plus qu’un simple interphone, il transforme l’accès à votre maison en une expérience intelligente, sûre et simple. Grâce à ses fonctionnalités avancées, son control à distance via application mobile et son installation ultra simple à 2 fils, le CP7 réinvente la manière dont vous interagissez avec vos visiteurs et sécurise votre domicile. Découvrons ensemble les avantages de ce nouvel appareil pour votre logis dans cet article.

Haute résolution et contrôles d’accès intelligents

Le CP7 est doté d’un écran tactile couleur de 7 pouces qui vous permet de configurer et de gérer votre interphone extérieur de manière intuitive.

Avec une résolution 2K et un angle de vision de 162 degrés, la caméra offre des images ultra-larges et claires, de jour comme de nuit, grâce à sa vision nocturne infrarouge de 5 mètres.

Les contrôles d’accès sont simplifiés avec des options telles que le déverrouillage par puce RFID (3 cartes incluses), le déverrouillage via le moniteur intérieur et l’ouverture de la porte à l’aide de l’application EZVIZ.

La sécurité est renforcée avec la détection intelligente des mouvements humains, qui envoie des notifications mobiles chaque fois qu’une activité est détectée à votre porte d’entrée.

Connexion stable et réponse à distance

Pour une expérience connectée optimale, l’écran intérieur peut être connecté à la bande 2,4 ou 5 GHz, offrant un Wi-Fi puissant avec une latence réduite et un signal stable. Même lorsque vous n’êtes pas chez vous, le CP7 vous permet de rester connecté et de répondre à distance à vos visiteurs via votre téléphone.

La fonction de modification de la voix ajoute une couche de protection en vous permettant de rester anonyme lors de la réponse à des inconnus non invités.

Design élégant et installation facile

Le CP7 est construit pour être fiable dans toutes les conditions, avec une conception résistante aux intempéries pour une utilisation en extérieur.

L’installation à 2 fils, également compatible avec les systèmes à 4 fils, simplifie le processus d’installation, en faisant du CP7 un choix idéal pour les maisons rénovées ou les villas spacieuses.

Stockage et sécurité des données

Le CP7 offre des options de stockage flexibles, avec la prise en charge de cartes MicroSD jusqu’à 512 Go et la possibilité de souscrire au stockage cloud sécurisé EZVIZ CloudPlay. La protection des données et de la vie privée est une priorité, avec des fonctionnalités telles que la délimitation des zones de tournage pour assurer un enregistrement approprié et autorisé.

Si vous êtes intéressé par cet interphone/visiophone intelligent, vous êtes au bon moment, au bon endroit ! La marque propose, jusqu’au 29 février seulement, 50 € de réduction sur le prix du CP7. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous d’utiliser le code CP7NETCOST.