La gamme Galaxy S24 prend-elle en charge MagSafe ?

La gamme Galaxy S24 de Samsung est déjà disponible en précommande, avec des ventes officielles commençant vers le 31 janvier 2024. Dans ce scénario, tout le monde recherche de bonnes coques magnétiques pour protéger leur nouveau smartphone acheté.

Si vous voulez savoir si la gamme S24 prend en charge différentes coques magnétiques et accessoires, vous êtes au bon endroit.

La gamme S24 de Samsung prend-elle en charge les coques MagSafe et les accessoires ?

Les trios S24 prennent en charge la recharge sans fil, vous pouvez également parier sur le fait que les coques magnétiques et les accessoires fonctionnent très bien avec la gamme Galaxy S24. Tout en étant de bonne qualité, vous pouvez également utiliser les chargeurs sans fil MagSafe. Cela pourrait être génial si vous avez déjà plusieurs accessoires MagSafe auparavant. Mais vous voudrez peut-être éviter d’utiliser ces coques magnétiques et ces accessoires MagSafe.

Pourquoi éviter d’utiliser des coques et des accessoires MagSafe avec votre Galaxy S24 ?

Vous pouvez utiliser les coques MagSafe et autres accessoires sans problème sur vos modèles Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus. Cependant, en ce qui concerne le géant, c’est-à-dire le Galaxy S24 Ultra, il vaut mieux l’éviter. Vous voyez, les personnes qui ont déjà mis la main sur le Galaxy S24 Ultra ont signalé que le stylet S ne fonctionne pas parfaitement lorsque des accessoires MagSafe sont connectés au Galaxy S24 Ultra.

Le célèbre YouTuber M Brandon Lee de la chaîne YouTube – This Is Tech Today a tweeté à propos de la fonctionnalité du stylet S qui se casse lors de l’utilisation des accessoires MagSafe et Qi2 sur le Galaxy S24 Ultra.

Alors, de qui est-ce la faute ?

Ce n’est la faute de personne. Cela dépend simplement de la force des aimants utilisés avec les coques et les accessoires. Ainsi, ni Samsung ni les fabricants de coques et d’accessoires ne peuvent être tenus responsables de la défaillance de la fonctionnalité du stylet S.

La meilleure chose à faire est d’attendre avant d’acheter des coques tierces. Les fabricants de coques examineront probablement ce problème et proposeront des coques parfaites qui ne posent pas de problème de fonctionnalité du stylet S. De plus, certaines coques magnétiques n’ont aucun problème avec la fonctionnalité du stylet S.

Quelle coque devrais-je acheter ?

Si votre coque tierce préférée semble avoir des problèmes avec la fonctionnalité du stylet S, il serait conseillé de vous procurer une coque chez Samsung même.

Image du Samsung Shop

La boutique en ligne Samsung propose un bon nombre de coques disponibles pour le Galaxy S24 Ultra. Vous pouvez les utiliser en attendant et ensuite vous procurer une coque magnétique chez votre fabricant de coques préféré.

Avant d’acheter une coque pour votre S24 Ultra, assurez-vous d’essayer et de tester la coque dans des stores d’électronique ou des stores où ils vendent des coques pour votre Galaxy S24 Ultra.

