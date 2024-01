Windows 11 22631.3085 (KB5034204) résout un tas de problèmes connus

Microsoft se prépare pour la prochaine mise à jour de sécurité. Aujourd’hui, le géant de la technologie a publié la mise à jour de prévisualisation non sécurisée pour Windows 11, avec le numéro de version KB5034204 pour les utilisateurs de 22H2 et de 23H2. La mise à jour non sécurisée de ce mois-ci résout un certain nombre de problèmes, continuez à lire pour en savoir plus.

Microsoft est en train de pousser la mise à niveau incrémentale qui intègre sept points forts clés et une longue liste d’améliorations dédiées à la version 22H2. La mise à jour est déjà disponible sur les PC éligibles. Cependant, étant une mise à jour de prévisualisation non sécurisée, vous avez la possibilité de la télécharger manuellement ou de la sauter et d’attendre la mise à jour de sécurité du mardi du mois prochain.

Explorez les changements apportés par la mise à jour d’aujourd’hui, puis la mise à jour résout un problème qui empêche votre appareil de répondre, incapable de rechercher dans le menu Démarrer pendant le travail, le dépannage ne fonctionne pas lors de l’utilisation de l’application Obtenir de l’aide, un problème affectant la Galerie de l’Explorateur de fichiers, rend les appels vidéo plus fiables, corrige le problème où les écouteurs audio Bluetooth Low Energy (LE) perdent le son lors de la diffusion de musique ou de la lecture de vidéos, et les appels téléphoniques Bluetooth deviennent plus fiables.

Désormais, jetons un coup d’œil à la liste complète des améliorations apportées par la mise à jour de prévisualisation Windows 11 22631.3085 (KB5034204).

Améliorations pour Windows 11, version 23H2 :

Cette mise à jour non sécurisée comprend des améliorations de qualité. Les principaux changements comprennent :

Cette version inclut toutes les améliorations de Windows 11, version 22H2.

Microsoft travaille pour assurer la conformité avec le Digital Markets Act (DMA) dans l’Espace économique européen (EEE). Pour en savoir plus, consultez Aperçu des changements dans Windows pour se conformer au Digital Markets Act dans l’Espace économique européen. Ces changements seront progressivement déployés sur les PC Windows 11, version 23H2 dans l’EEE pour être conformes d’ici le 6 mars 2024.

Améliorations pour Windows 11, version 22H2 :

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certains types de fichiers 7-Zip. Ils apparaissent vides dans l’Explorateur de fichiers.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) dans l’éditeur de stratégie de groupe. L’aperçu HTML échoue lors du rendu.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Windows Management Instrumentation (WMI). Un problème de mise en cache se produit. Le problème fait passer CurrentTimeZone à la mauvaise valeur.

Cette mise à jour rend Windows plus fiable lors des transitions d’alimentation. Cela réduit le risque d’une erreur d’arrêt.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le pilote de police OpenType. Sur une certaine architecture, le problème peut affecter le rendu du texte pour les applications tierces.

La mise à jour résout un problème connu qui affecte le format de police couleur COLRv1. Il est maintenant rendu correctement. Windows utilise ce format pour afficher les emoji avec une apparence en 3D.

Cette mise à jour résout un problème qui empêche le fonctionnement de WMI. Cela se produit dans certains scénarios avec des fournisseurs de gestion des appareils mobiles (MDM), tels que Microsoft Intune.

Cette mise à jour résout un problème connu qui affecte le chiffrement des données BitLocker uniquement. Un service de gestion des appareils mobiles (MDM), tel que Microsoft Intune, peut ne pas obtenir les bonnes données. Cela se produit lorsque vous utilisez les paramètres de stratégie FixedDrivesEncryptionType ou SystemDrivesEncryptionType dans le fournisseur de configuration BitLocker (CSP) du lecteur.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les profils de nom de point d’accès (APN). Elle vous empêche de configurer automatiquement les profils APN pour les appareils compatibles avec la technologie mobile. Cela se produit lorsque vous exécutez la commande « netsh mbn show readyinfo * ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les modules de plateforme sécurisée. Sur certains appareils, ils ne s’initialisent pas correctement. En raison de cela, les scénarios basés sur TPM cessent de fonctionner.

Cette mise à jour inclut les modifications trimestrielles du fichier liste noire des pilotes vulnérables du noyau Windows, DriverSiPolicy.p7b. Il ajoute à la liste des pilotes susceptibles d’être attaqués par Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).

Cette mise à jour affecte les systèmes Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Secure Boot. Elle ajoute un certificat de signature renouvelé à la variable Secure Boot DB. Vous pouvez désormais opter pour ce changement.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les fenêtres RemoteApp. Dans certains cas, elles persistent sur les appareils clients après leur fermeture.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un client de bureau à distance. Il peut se connecter à une mauvaise instance de la session d’un utilisateur. Cela se produit si un utilisateur a plusieurs sessions sur l’hôte.

Cette mise à jour résout un problème qui se produit lorsque vous modifiez la langue du clavier. Le changement ne s’applique pas aux applications distantes dans certains scénarios.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la solution de mot de passe d’administrateur local Windows (LAPS). Les actions de post-authentification PAA se produisent au redémarrage au lieu de la fin de la période de grâce.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Active Directory. Les demandes de liaison aux adresses IPv6 échouent. Cela se produit lorsque le demandeur n’est pas membre d’un domaine.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le fournisseur de services de configuration des utilisateurs et groupes locaux. Elle cesse de traiter les adhésions de groupe si elle ne peut pas trouver un groupe.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la redirection de dossiers de stratégie de groupe dans un déploiement multi-forêts. Le problème vous empêche de choisir un compte de groupe du domaine cible. En raison de cela, vous ne pouvez pas appliquer de paramètres de redirection de dossiers avancés à ce domaine. Ce problème se produit lorsque le domaine cible a une confiance unidirectionnelle avec le domaine de l’utilisateur administrateur. Ce problème affecte tous les déploiements Enhanced Security Admin Environment (ESAE), Hardened Forests (HF) ou Privileged Access Management (PAM).

Cette mise à jour modifie un paramètre dans Active Directory Users & Computers. Par défaut, le module complémentaire utilise maintenant une correspondance de certificat forte de X509IssuerSerialNumber. Elle n’utilise pas la correspondance faible de x509IssuerSubject.

Il s’agit d’une mise à niveau facultative non sécurisée, vous pouvez facilement l’installer sur votre PC. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour et sécurité Windows > Rechercher des mises à jour.