Samsung Galaxy S24 (+) VS Galaxy S23 (+) : Comparaison

Par rapport au S23, vous ne devez pas vous attendre à des avancées majeures avec le Galaxy S24, mais il y a eu quelques améliorations. Le dernier smartphone haut de gamme de Samsung voit le retour du processeur Exynos, ainsi que de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’optimisation. Bien que ces nouvelles fonctionnalités ne justifient pas un passage du S23 au S24, si votre smartphone Galaxy S commence à être vieux, le passage au dernier modèle avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes peut être intéressant. De plus, le S23, S23+ et le S23 FE restent de bons smartphones.

Les points clés :

Le Galaxy S24 et le S24+ offrent une meilleure technologie que les modèles précédents.

Les fonctionnalités d’intelligence artificielle sont notamment les points forts des nouveaux modèles S.

Le S24+ est même doté d’un écran QHD+ et de 12 Go de RAM, tout comme le S24 Ultra.

La série S23 recevra également les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle via la mise à jour OneUI 6.1.

Nouveautés

Le Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra mettent l’accent sur l’intelligence artificielle. Le fabricant coréen annonce « Bienvenue dans l’ère de l’IA sur les smartphones ». Et c’est exactement ce qui est prévu : alors que le matériel de la nouvelle génération S a été légèrement amélioré, ce dont le S24+ bénéficie principalement, Samsung met tout particulièrement l’accent sur les fonctionnalités logicielles. Cela devrait stimuler votre créativité et augmenter votre productivité.

Les nouveaux modèles S24 sont équipés du processeur Exynos 2400. (Photo : Samsung)

Les amateurs de photographie peuvent être déçus que Samsung n’ait pas beaucoup amélioré les appareils photo du S23, qui étaient déjà très bons, pour le S24. Cependant, de meilleures technologies sont présentes ici et là dans les nouveaux téléphones.

Ce qui est séduisant, c’est que le S24 le moins cher commence à 899 euros (PVC). Ainsi, la nouvelle série S est moins chère que le S23 lors de son lancement.

Samsung Galaxy S24 vs. S23

Même si tous les processeurs Exynos n’ont pas toujours convaincu les testeurs par le passé, le nouveau Exynos 2400 du S24 et du S24+ promet des performances très correctes, qui devraient surpasser le processeur du S23 et surtout du S23 FE. Mais cela n’est pas nouveau en soi pour le S24.

Fiche technique : Galaxy S24 vs. S23

Est-ce que l’un ou l’autre sera déçu par les spécifications techniques de haut niveau ? Parce que le Galaxy S24 n’a pas beaucoup changé par rapport au modèle de l’année précédente. Le changement le plus visible est l’abandon de la puce Snapdragon du S23. À la place, le même SoC Exynos utilisé dans la série S22 est maintenant utilisé dans le S24 et le S24+.

L’Exynos 2400 est équipé d’une unité graphique d’AMD (Xclipse 940 basée sur l’architecture RDNA-3), qui prend même en charge le ray tracing. La puce Deca-Core (10 cœurs) devrait offrir des performances 70 % supérieures à celles de l’Exynos 2200 (du Galaxy S22 ou du S23 FE) et une performance d’IA plus de 17 fois supérieure – ce qui peut également rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3 actuel (du Galaxy S24 Ultra) . Le puissant processeur Qualcomm est certainement un peu meilleur, mais pour les utilisateurs normaux, la différence est probablement négligeable.

Samsung renonce à la puce Qualcomm pour le S24 et S24+. (Photo : Samsung)

Il est également intéressant de noter que l’écran est désormais plus grand de 0,1 pouce et beaucoup plus lumineux – jusqu’à 2 600 nits. Le taux de rafraîchissement adaptatif est désormais compris entre 1 et 120 Hz.

Sinon, le S24 a des dimensions similaires au S23 et est équipé de presque les mêmes caractéristiques dans de nombreux domaines. La batterie légèrement plus grande est également notable. Mais nous parlons ici de 100 mAh de plus, ce qui ne devrait pas entraîner une autonomie considérablement plus longue. Toutefois, Samsung annonce une durée de lecture vidéo et audio 7 heures plus longue par rapport au modèle précédent.

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S23 Dimensions :

147,0 x 70,6 x 7,6 mm Dimensions :

146,3 x 70,9 x 7,6 mm Poids :

167 grammes Poids :

168 grammes Boîtier :

Cadre en aluminium renforcé

Avant et arrière : Gorilla Glass Victus 2

Certifié IP68 Boîtier :

Cadre en aluminium renforcé

Avant et arrière : Gorilla Glass Victus 2

Certifié IP68 Écran :

Écran de 6,2″ (2 340 x 1 080 pixels ; FHD+)

Dynamic AMOLED 2X,

adaptatif jusqu’à 120 Hz (1 – 120 Hz)

Gorilla Glass Victus 2

Maximum 2 600 nits

418 ppi Écran :

Écran de 6,1″ (2 340 x 1 080 pixels ; FHD+)

Dynamic AMOLED 2X

adaptatif jusqu’à 120 Hz (48 – 120 Hz)

Gorilla Glass Victus 2

Maximum 1 750 nits

425 ppi Processeur :

Samsung Exynos 2400

(1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz, gravure 4 nm, 64 bits, Décacore) Processeur :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

(1x 3,36 GHz + 4x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz, gravure 4 nm, 64 bits, Octa-Core) Mémoire :

8 Go de RAM

128 / 256 Go de stocksge Mémoire :

8 Go de RAM

128 / 256 / 512 Go de stockage Batterie :

4 000 mAh

USB Type-C

Charge sans fil (15 watts)

Charge rapide (25 watts)

Partage de batterie sans fil Batterie :

3 900 mAh

USB Type-C

Charge sans fil (15 watts)

Charge rapide (25 watts)

Partage de batterie sans fil Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, Tribande)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSIM (2x) Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, Tribande)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSIM Couleurs :

Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray Couleurs :

Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Graphite, Lime

Appareils photo : le S24 n’est pas meilleur que le S23

Les excellents appareils photo du Samsung Galaxy S23 sont également présents dans le Galaxy S24. Grâce à une assistance IA, par exemple, un nouveau zoom de qualité avec un grossissement de 2x est disponible, ainsi qu’un mode Super HDR, une retouche générative ou des suggestions de retouche. Ce sont toutes des fonctionnalités qui seront également disponibles via une mise à jour pour le Galaxy S23 – avec Android 14 et OneUI 6.1.

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S23 Caméra frontale :

12 mégapixels (grand angle F2.2) Caméra frontale :

12 mégapixels (grand angle F2.2) Caméra principale :

50 mégapixels (grand angle F1.8)

12 mégapixels (ultra grand angle F2.2)

10 mégapixels (téléobjectif F2.4) Caméra principale :

50 mégapixels (grand angle F1.8)

12 mégapixels (ultra grand angle F2.2)

10 mégapixels (téléobjectif F2.4) Autres fonctionnalités :

Zoom numérique : Zoom spatial 30x

Zoom optique : 3x Autres fonctionnalités :

Zoom numérique : Zoom spatial 30x

Zoom optique : 3x

Samsung : Galaxy S24+ vs. S23+

Tout comme les variantes Plus précédentes, le S24+ diffère du S24 standard dans plusieurs domaines. La base technique est très similaire, à l’exception de la taille de l’écran et de la batterie.

En comparant le S24+ et le S23+, d’autres détails sautent aux yeux : l’écran est légèrement plus grand et la résolution est plus élevée sur le S24+. Avec 12 Go de RAM, le Samsung Galaxy S24+ est au même niveau que le S24 Ultra – le S23+ ne disposait que de 8 Go de RAM.

Matériel

Le S24+ est également équipé de l’Exynos 2400 à l’intérieur. Il dispose également de 10 cœurs de calcul et d’une unité graphique compatible avec le ray tracing d’AMD. Avec 12 Go de RAM et un écran QHD+, le S24+ est plus proche du S24 Ultra que du S24 standard. Cela pourrait être intéressant pour ceux qui souhaitent un grand smartphone, mais qui trouvent que le S24 Ultra est trop grand et trop cher.

En comparaison directe, le S23+ est en retrait avec son écran de résolution inférieure, sa mémoire vive moins importante et sa batterie légèrement plus petite. Nous parlons donc d’une avancée significative par rapport au modèle de l’année précédente.

Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S23+ Dimensions :

158,5 x 75,9 x 7,7 mm Dimensions :

157,8 x 76,2 x 7,6 mm Poids :

196 grammes Poids :

195 grammes Boîtier :

Cadre en aluminium renforcé

Avant et arrière : Gorilla Glass Victus 2

Certifié IP68 Boîtier :

Cadre en aluminium renforcé

Avant et arrière : Gorilla Glass Victus 2

Certifié IP68 Écran :

Écran de 6,7″ (3 120 x 1 440 pixels ; QHD+)

Dynamic AMOLED 2X

adaptatif de 1 jusqu’à 120 Hz (1 – 120 Hz)

Gorilla Glass Victus 2

2 600 Nits

516 ppi Écran :

Écran de 6,6″ (2 340 x 1 080 pixels ; FHD+)

Dynamic AMOLED 2X

de 60 Hz à adaptatif jusqu’à 120 Hz (48 – 120 Hz)

Gorilla Glass Victus 2

1 750 Nits

390 ppi Processeur :

Samsung Exynos 2400

(1x 3,2 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2,6 GHz + 4x 1,95 GHz, gravure 4 nm, 64 bits, Décacore) Processeur :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

(1x 3,36 GHz + 4x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz, gravure 4 nm, 64 bits, Octa-Core) Mémoire :

12 Go de RAM

256 / 512 Go de stockage Mémoire :

8 Go de RAM

256 / 512 Go de stockage Batterie :

4 900 mAh

USB Type-C

Charge sans fil (15 watts)

Charge rapide (45 watts)

Partage de batterie sans fil Batterie :

4 700 mAh

USB Type-C

Charge sans fil (15 watts)

Charge rapide (45 watts)

Partage de batterie sans fil Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, Tribande)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSIM Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, Tribande)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSIM Couleur :

Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray Couleur :

Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Graphite, Lime

Appareils photo : Pas de différences entre le S24+ et le S23+

Tout comme le S24 par rapport au S23, il n’y a pas de différences notables entre les appareils photo du S24+ et du S23+. Les nouveautés telles que le zoom de qualité 2x ou les suggestions de retouche sont des fonctionnalités logicielles disponibles dans OneUI 6.1.

Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S23+ Caméra frontale :

12 mégapixels (grand angle F2.2) Caméra frontale :

12 mégapixels (grand angle F2.2) Caméra principale :

50 mégapixels (grand angle F1.8)

12 mégapixels (ultra grand angle F2.2)

10 mégapixels (téléobjectif F2.4) Caméra principale :

50 mégapixels (grand angle F1.8)

12 mégapixels (ultra grand angle F2.2)

10 mégapixels (téléobjectif F2.4) Autres fonctionnalités :

Zoo numérique : Zoom spatial 30x

Zoom optique : 3x Autres fonctionnalités :

Zoom numérique : Zoom spatial 30x

Zoom optique : 3x

Innovations en matière d’intelligence artificielle et mises à jour

Lorsque le S24(+) sera disponible, il disposera de fonctionnalités d’intelligence artificielle que le S23 recevra plus tard via la mise à jour OneUI 6.1. Les éléments d’IA annoncés par Samsung pour le S24 sont donc exclusifs, du moins dans un premier temps.

Les points forts comprennent :

Circle to Search avec Google : Entourez quelque chose et recherchez-le sur Google. Cela fonctionne également dans plusieurs applications, comme les réseaux sociaux.

Entourez quelque chose et recherchez-le sur Google. Cela fonctionne également dans plusieurs applications, comme les réseaux sociaux. Traduction en direct : Le téléphone traduit les discussions et les appels téléphoniques en temps réel, parfois même localement sans connexion Internet.

Le téléphone traduit les discussions et les appels téléphoniques en temps réel, parfois même localement sans connexion Internet. Assistant de prise de notes : L’IA raccourcit et structure vos textes en les résumant à l’essentiel. Ce serait également pratique pour cette comparaison détaillée des smartphones, n’est-ce pas ?

L’IA raccourcit et structure vos textes en les résumant à l’essentiel. Ce serait également pratique pour cette comparaison détaillée des smartphones, n’est-ce pas ? Aide à la photographie : Retouchez facilement et intuitivement vos photos grâce à l’IA.

Retouchez facilement et intuitivement vos photos grâce à l’IA. Assistant de transcription : L’IA résume vos enregistrements vocaux sous forme de texte.

L’IA résume vos enregistrements vocaux sous forme de texte. Zoom IA : Obtenez des zooms supplémentaires pour afficher les détails plus clairement.

Les fonctionnalités d’IA proviennent notamment de Google, il s’agit plus précisément de composants de Google Gemini.

La politique de mise à jour prévue pour la série S24 est remarquable : Samsung promet sept grandes mises à jour d’Android et jusqu’à sept ans de mises à jour de sécurité pour tous les modèles. Il s’agit d’une nette augmentation par rapport au S23. Le modèle précédent ne recevra que des mises à jour majeures d’Android jusqu’en 2026 et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2028.

Prix et disponibilité

Les S24 et S24+ seront disponibles à partir du 24 janvier 2024. Le prix de départ du S24 est de 899 euros (PVC) et celui du S24+ est de 1 149 euros (PVC). Vous pouvez les précommander sur Euronics.de.

Certaines couleurs sont exclusives à Samsung. (Photo : Samsung)

Au final : Pour qui le Samsung Galaxy S24(+) vaut-il la peine ?

Cela ne sera pas une surprise : le Samsung Galaxy S24 et le S24+ sont meilleurs que le S23 et le S23+. Les écrans sont plus lumineux, un peu plus grands et dans le cas du S24+, ils ont aussi une meilleure résolution.

Bien que certains utilisateurs puissent ne pas être enthousiasmés par la nouvelle puce Exynos 2400 dans le S24/S24+, le processeur Deca-Core devrait offrir de très bonnes performances, surpassant également les performances du S23.

Le Galaxy S24 est particulièrement intéressant pour ceux qui passent d’anciens smartphones. (Photo : Samsung)

Compte tenu du fait que les principales fonctionnalités d’intelligence artificielle seront également disponibles sur la série S23 via une mise à jour, il est clair que le passage du S23 au S24 n’est guère justifié. Cependant, si vous possédez un S20 ou un S21 (ou plus ancien), le passage au S24 représente une avancée significative dans de nombreux domaines.

Personnellement, je suis particulièrement surpris par le Samsung Galaxy S24+, qui, avec ses 12 Go de RAM et son grand écran QHD+, rivalise avec le S24 Ultra plus cher et se positionne donc comme une excellente alternative à un prix légèrement plus bas.

Les Galaxy S23 et S23+ ainsi que le S23 FE, qui est toujours actuel, restent des smartphones attrayants, car ils offrent une technologie performante. Ils ont une autonomie de batterie légèrement plus courte et des processeurs plus récents, mais ils attirent également avec des prix potentiellement plus bas à long terme.