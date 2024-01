Juno Temple parle de la fin de Fargo, d’un possible spin-off de Ted Lasso et Venom 3

Elle est occupée ces derniers temps

Dorothy « Dot » Lyon dans Fargo

Fargo est un film de 1996 déjà considéré comme une œuvre culte écrite et réalisée par les frères Coen (The Big Lebowski, O Brother!), ce qui leur a valu un Oscar du meilleur scénario original. Ainsi, près de deux décennies plus tard et dans le même univers, naquit Fargo, la série, dont nous avons pu profiter du premier épisode le 15 avril 2014.

En cette année 2024 tout juste entamée et pour célébrer son dixième anniversaire, Fargo a déjà entamé la diffusion de sa cinquième et jusqu’à présent dernière saison, dont nous pouvons déjà voir 9 de ses 10 épisodes (le dixième dans quelques jours) en exclusivité sur Movistar Plus+ dans notre pays, qui pour l’occasion a apporté la série entière sur sa plateforme. Les saisons 1 à 4 sont actuellement disponibles sur d’autres services de streaming tels que HBO Max ou Prime Video.

Juno Temple, actrice de Year One mais que beaucoup ont sûrement découvert dans Ted Lasso, où elle interprète la toujours joyeuse Keeley Jones, est précisément l’une des protagonistes de la cinquième saison et a parlé avec Variety de ces sujets et d’autres, tels que la possibilité d’un spin-off de Ted Lasso, qui est quelque chose qui fait beaucoup parler ces derniers temps, ou sa participation à Venom 3.

La fin de Fargo

Sans vouloir dévoiler grand-chose de notre part, nous ne ferons que relayer les impressions de l’actrice lorsqu’elle interprète son personnage, Dorothy « Dot » Lyon, une femme au foyer qui pensait avoir échappé à son passé mais qui se rendra bientôt compte que ce n’est pas si simple. Abordant des sujets aussi délicats que la violence domestique, la cinquième saison de Fargo a été « difficile », soulignant également qu’il y avait « des séquences que nous avons tournées dans l’épisode 8 qui n’ont pas été conservées, ce que je pense être une décision intelligente, car elles étaient vraiment difficiles à regarder« . Et elle poursuit : « De toute façon, on comprend beaucoup de choses sans les voir, et c’est important car les personnes sont très affectés par ce genre de choses. Je n’ai aucun intérêt à faire partie de quelque chose qui déclenche une catastrophe pour quelqu’un, et je ne pense pas que cela intéresse quiconque d’autre dans ce travail non plus ».

Elle souligne également l' »intéressant » qu’il était de travailler avec Jon Hamm, son ex-mari dans la fiction, car pendant une grande partie du tournage, « nous ne nous sommes absolument pas croisés. Les jours où il travaillait, je ne travaillais pas. C’était aussi important, car mon personnage essaie désespérément de ne pas être retrouvé par lui à nouveau ». Elle souligne cependant que « Lui [Jon Hamm] est si brillant. C’est difficile d’interpréter le monstre de cette façon, et je le dis aussi mentalement ».

Spin-off de Ted Lasso

Junos Temple, qui a joué le rôle de Keeley Jones pendant les 3 saisons de la série, est « reconnaissante du fait que je n’ai pas eu une longue période de des adieux avec Keeley, parce que je vais évidemment lui manquer. C’était une personne vraiment joyeuse à jouer, malgré ses moments compliqués et tout ce qu’elle a traversé. C’est quelqu’un qui veut que tout le monde se sente le mieux possible ce jour-là ».

Quant à un possible spin-off, l’actrice de Killer Joe aux côtés de Matthew McConaughey se sent « nerveuse à l’idée de faire quelque chose sans tout le monde car nous étions une grande équipe. Mais cela dit, il est imperatif que je trouve quelque chose à nouveau à faire avec Hannah [Waddingham] à un moment donné, parce que j’adore profondément cette femme ».

Sa participation à Venom 3

En ce qui concerne Venom 3, elle admet qu’elle « apprend beaucoup. C’est amusant et intéressant, car il y a beaucoup de choses que l’on filme et qui, lorsque le film sortira enfin, auront l’air différentes de ce qu’elles étaient lorsque nous les avons filmées. Je suis impatient de voir les créations qui se produisent également hors caméra ».