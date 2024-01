Comment connecter les écouteurs Google Pixel à un iPhone et un iPad

Google et Apple sont tous deux des géants de la technologie leaders avec des produits tout aussi populaires. Il est possible que vous possédiez des appareils des deux entreprises, tels qu’un iPhone/iPad et des Pixel Buds. Si vous recherchez des moyens de connecter ces appareils, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous saurez comment connecter les Pixel Buds de Google à un iPhone, ainsi qu’un guide rapide sur la façon de gérer les Pixel Buds depuis un iPhone ou un iPad.

Les Pixel Buds de Google se distinguent comme l’un des meilleurs produits audio, offrant une multitude de fonctionnalités utiles associées à une qualité audio nette. Leur prix raisonnable en réalité un choix attrayant pour de nombreux utilisateurs qui peuvent opter pour les Pixel Buds plutôt que les AirPods.

Bien que les Pixel Buds soient principalement conçus pour les appareils Android, ils peuvent être utilisés de manière transparente avec un iPhone sans aucun problème. Cependant, il est à noter que lors de l’utilisation des Pixel Buds avec un iPhone, vous n’aurez pas accès à l’application dédiée. L’application Pixel Buds, conçue pour contrôler les écouteurs, n’est pas disponible pour iPhone ou iPad. Néanmoins, les Pixel Buds fonctionnent toujours comme des écouteurs, remplissant leur objectif principal.

Avant de savoir comment connecter les Pixel Buds à un iPhone, il est essentiel de comprendre comment rendre les Pixel Buds détectables. Étant donné que c’est un appareil Bluetooth, il est important qu’il soit détectable afin que votre iPhone puisse le trouver facilement.

Comment mettre les Pixel Buds en mode d’appairage

Vous pouvez facilement rendre les Pixel Buds détectables en les mettant en mode d’appairage. Évidemment, les Pixel Buds ainsi que l’étui doivent avoir une certaine batterie. Désormais, suivez ces étapes:

Ouvrez le couvercle de votre étui Pixel Buds. Assurez-vous que les deux écouteurs sont à l’intérieur de l’étui. Tout en maintenant le couvercle ouvert, appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé à l’arrière de l’étui des Pixel Buds. Relâchez le bouton lorsque la LED à l’avant commence à clignoter (cela prend généralement 3 secondes). Voilà, vos Pixel Buds sont en mode d’appairage.

Comment connecter les Pixel Buds à un iPhone

Après avoir mis les Pixel Buds en mode d’appairage, vous pouvez les connecter à votre iPhone ou iPad. Le processus est le même pour l’iPhone et l’iPad. Voici ce que vous devez faire:

Déverrouillez votre iPhone et ouvrez les paramètres. Accédez maintenant à Bluetooth et activez-le en basculant le Switch sur Activé. Il commencera maintenant à rechercher des périphériques Bluetooth à proximité. Une fois que vos Pixel Buds apparaissent, cliquez sur eux. Après avoir sélectionné les Pixel Buds, ils seront connectés à votre iPhone.

Oui, c’est tout ce que vous avez à faire pour connecter vos Pixel Buds à un iPhone ou à un iPad. Bien que cela puisse ne pas être aussi facile que de connecter des AirPods, c’est tout de même un processus rapide et simple d’une minute.

Comment gérer les Pixel Buds sur iPhone

Après avoir connecté avec succès vos Pixel Buds à votre iPhone, vous voudrez peut-être également les gérer. Comme mentionné précédemment, les commandes sont limitées sur iPhone par rapport aux téléphones Android, étant donné que les Pixel Buds sont principalement conçus pour Android. Par conséquent, seules quelques options de contrôle sont disponibles via les paramètres.

Vous pouvez changer le nom des Pixel Buds. Vous pouvez choisir leur type d’appareil comme Casque, Haut-parleur, etc. Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie de vos Pixel Buds, et c’est tout.

Vérifier la batterie des Pixel Buds sur iPhone

Pour vérifier la batterie de vos Pixel Buds sur iPhone, vous pouvez ajouter le widget Batterie sur l’écran d’accueil. Accédez à l’écran d’accueil et appuyez longuement sur un espace vide jusqu’à ce que l’iPhone entre en mode d’agitation.

Désormais, appuyez sur l’icône Ajouter + dans le coin supérieur gauche. Parcourez et sélectionnez le widget Batteries. Vous trouverez quelques widgets de batterie, choisissez celui qui affiche la batterie en pourcentage ou vous pouvez opter pour un widget qui ne montre pas le pourcentage.

Une fois que vous avez choisi le widget, appuyez sur Ajouter le widget et il sera ajouté à l’écran d’accueil de votre iPhone. Et il affichera le pourcentage des appareils connectés, y compris les Pixel Buds.

J’utilise les Pixel Buds avec mon téléphone Android et mon iPhone, et l’appareil connecté n’a pas d’incidence sur la qualité audio – cela sonne très bien avec les deux appareils. Cependant, il est important de noter que la qualité audio peut être modifiée en réglant l’application de musique. Dans mon cas, utiliser la même application sur les deux téléphones a permis une comparaison équitable.

Voilà! J’espère avoir répondu à toutes vos questions dans ce guide sur la connexion des Pixel Buds avec un iPhone. Si vous avez d’autres questions ou si j’ai omis quelque chose, n’hésitez pas à me le faire savoir dans la section des commentaires.