Les 6 smartphones Xiaomi MIX abandonnés et prototypes

La série MIX de Xiaomi s’est constamment positionnée à la pointe de la conception révolutionnaire de smartphones, remettant en question les normes conventionnelles et repoussant les limites de ce qui est possible. En entreprenant un voyage qui a commencé avec la promesse alléchante d’un téléphone à double pli en 2018, Xiaomi a toujours cherché l’innovation, captivant l’attention des passionnés de technologie du monde entier. En examinant l’évolution de la série MIX, il devient évident que l’engagement de Xiaomi à explorer des territoires inexplorés a non seulement façonné la marque, mais a également influencé de manière significative la trajectoire de l’industrie des smartphones dans son ensemble. La série se déroule comme un témoignage de la recherche inébranlable de Xiaomi de la technologie de pointe, ce qui donne des appareils qui vont au-delà de simples outils de communication pour incarner des concepts futuristes.

U1 – MIX à double pli – 2018

En 2019, Xiaomi a teasé le téléphone MIX à double pli avec des vidéos présentant son design unique. Le développement de cet appareil a commencé en 2018, après le Mi 8, et a continué jusqu’en 2019, avec des améliorations visibles dans l’interface MIUI 10. L’appareil était doté de deux caméras, similaires au Mi 8, et MIUI fonctionnait presque sans accroc dans les vidéos publiées. Malheureusement, aucune autre évolution n’a été réalisée après la sortie de la vidéo.

U2 – Xiaomi Mi MIX ALPHA – 2019

Xiaomi a présenté le Mi MIX ALPHA en 2019, un téléphone concept révolutionnaire avec un écran enveloppant les surfaces avant et arrière. L’appareil était doté d’une caméra de 108 MP, une première mondiale. Le téléphone, faisant partie de la célèbre série U, était équipé d’un processeur Snapdragon 855 Plus 5G. Le développement bêta de MIUI a continué jusqu’au 20 janvier 2022.

U3 – Premier véritable appareil pliable – 2019

Le prototype de la version pliable du Xiaomi MIX ALPHA, avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et le processeur Snapdragon 855 Plus, a été présenté. Similaire au MIX ALPHA, il avait des boutons tactiles sur les côtés et son nom de code était « avenger ». L’appareil abritait une configuration de double batterie d’une capacité totale de 3470+2555 mAh.

U4 – Appareil MIX avec écran extensible – 2022

Rappelant le prototype OPPO X2021, cet appareil avec le nom de code « freesia » était équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1. Peu d’informations sont disponibles, sans images divulguées. L’appareil a fait ses débuts sur MIUI en avril 2022, avec un écran LG 2K 120 Hz, une caméra principale IMX766, une vitesse de charge de 67W et une batterie de 4600 mAh.

J18S – Xiaomi MIX Flip – 2021

Suite à la sortie du Xiaomi MIX FOLD en mars 2021, le projet MIX FLIP a été lancé. Cependant, le développement bêta interne a continué seulement jusqu’au 7 mai 2021, après quoi le projet a été annulé. Le projet réel n’est pas très similaire à celui ci-dessous, mais celui-ci est l’un des projets qui ont été annulés et qui n’a laissé aucune trace.

J1T – Xiaomi MIX 4

Initialement conçu comme la version avec caméra à l’avant dans l’écran du Xiaomi Mi 10 Ultra, le MIX 4 était doté d’un écran 1080p à 90 Hz en raison de la caméra frontale à l’intérieur de l’écran. À noter la présence d’une prise casque 3,5 mm, contrairement au Mi 10 Ultra. Le projet a été annulé en raison des défis liés au développement de la caméra frontale sous l’écran, avec le nom de code « verthandi ».

En réfléchissant à l’évolution de la série MIX de Xiaomi, il devient évident que le voyage est loin d’être terminé. L’annulation de certains projets, tels que le MIX FLIP en 2021 et le MIX 4 en 2022, souligne la volonté de l’entreprise de prendre des risques calculés et de privilégier la livraison de produits d’exception plutôt que des initiatives précipitées. La dévotion de Xiaomi à l’innovation reste cependant intacte, comme le montrent les derniers développements tels que l’appareil MIX avec écran extensible portant le nom de code « freesia ». À chaque itération, la série MIX élève non seulement la barre de la conception de smartphones, mais prépare également le terrain pour ce que l’avenir réserve en termes d’expérience utilisateur, d’intégration technologique et d’art de l’ingénierie des appareils. Alors que les passionnés attendent avec impatience le prochain chapitre de la série MIX de Xiaomi, l’anticipation n’est pas seulement pour la sortie d’un autre téléphone, mais pour la continuation de l’esprit pionnier qui définit cette gamme emblématique.