Comment est construit le Boeing 737 Max 9 et pourquoi tous ces avions seront arrêtés

Un Boeing 737 Max 9 a dû effectuer un atterrissage d’urgence en Oregon. Une fenêtre et une partie de la fuselage ont explosé peu après le décollage, créant un trou qui a entraîné la dépressurisation de la cabine. Alaska Airlines a déclaré que le vol 1282 a effectué un atterrissage d’urgence en toute sécurité, portant sain et sauf les 171 passagers et les six membres d’équipage à l’aéroport de Portland. Cependant, la compagnie aérienne a temporairement suspendu l’utilisation des 65 avions Boeing 737 Max 9. Environ un cinquième de sa flotte.

L’avion est un 737-9 Max et a reçu son certificat de navigabilité le 25 octobre 2023, selon la Federal Aviation Administration (FAA). Il est entré en service en novembre et depuis lors, il a effectué 145 vols, selon les données de Flightradar24, un site de suivi des vols. Le modèle a déjà une histoire mouvementée. À la suite de deux accidents d’avion ayant causé la mort de 346 personnes, le Max a été cloué au sol dans le monde entier entre 2019 et fin 2020. Actuellement, Ben Minicucci, PDG d’Alaska Airlines, a déclaré que les avions seront remis en service après des inspections de maintenance et de sécurité, soulignant que l’arrêt est une mesure préventive.

Comment est fait le Boeing 737 MAX9

Le Boeing 737 MAX est la quatrième génération du Boeing 737, un avion de ligne produit par Boeing Commercial Airplanes, et a remplacé le Boeing 737 Next Generation. La série a été annoncée le 30 août 2011, a effectué son premier vol le 29 janvier 2016 et a obtenu la certification de la FAA en mars 2017.

Le Boeing 737 Max 9 est une version plus grande du jet de ligne le plus vendu de Boeing, le 737 Max 8, et il y a 215 avions en service dans le monde, selon la société de données aériennes Cirium. Le nouveau MAX 9 a été livré à Alaska Airlines fin octobre et a été certifié début novembre, selon les données de la FAA. Boeing attend actuellement la certification de son plus petit 737 Max-7 et des jets Max-10.

La première pause pour Boeing après les incidents

Le modèle Boeing 737 Max avait déjà été arrêté dans le monde entier entre mars 2019 et fin 2020 à la suite de deux accidents d’avion ayant causé la mort de 346 personnes. Les accidents, le premier en 2018 en Indonésie et le second en 2019 en Éthiopie, ont été causés par un dysfonctionnement d’un capteur lié au logiciel Maneuvering Characteristics Augmentation System, les pilotes ont perdu le contrôle quelques minutes après le décollage et les avions se sont écrasés. Le Max a ensuite repris les vols fin décembre 2020.

Le cas du boulon desserré

En décembre, Boeing a exhorté les compagnies aériennes à inspecter tous les avions 737 Max. En effet, l’entreprise a découvert « un boulon avec un écrou manquant lors d’une maintenance ordinaire sur un mécanisme de commande de gouverne », indique une note de la FAA. Pour cette raison, chaque avion a été inspecté avant d’être livré aux clients.

« Le problème identifié sur cet avion particulier a été résolu« , a ensuite expliqué Boeing dans une note. « Par mesure de précaution, nous recommandons aux exploitants d’inspecter leurs avions 737 Max et de nous informer de tout résultat. »