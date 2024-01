Intelligence artificielle (IA)

Ce n’est pas nouveau, les mannequins générés par intelligence artificielle colonisent les réseaux sociaux. Elles se ressemblent toutes, publient des photos en lingerie ou en maillot de bain, et correspondent aux canons d’une beauté stéréotypée.

Le 14 décembre, elle publie son premier post sur Instagram. Une photo où elle porte un bikini doré, avec comme légende : « Enfin, débloqué le profil ! Il était temps, je suis là pour vous !« . Elle est blonde, souriante et a un corps sculpté. Le mannequin s’appelle Rebecca Galani, elle a 19 ans et 14 000 abonnés sur Instagram. Il n’y a qu’un détail : elle n’existe pas. Elle est le premier influenceur virtuel en Italie généré par intelligence artificielle. Elle n’est pas la première et ne sera pas la dernière. En effet, ce phénomène a colonisé les réseaux sociaux, il suffit de penser à Aitana, l’influenceuse virtuelle qui gagne jusqu’à 10 000 dollars par mois, ou à Emily Pellegrini, le mannequin créé par l’IA qui a séduit des footballeurs et des milliardaires inconscients.

Elles se ressemblent toutes. La plupart des photos sont en lingerie ou en maillot de bain, avec des poses sexualisées et des regards suggestifs. Rebecca ne fait pas exception, elle incarne une beauté stéréotypée, et on peut se demander si après des années de lutte pour contester des standards esthétiques inatteignables, un mannequin virtuel ne suffit pas pour recommencer un travail long et laborieux.

Qui est Rebecca Galati

Sur la biographie du profil Instagram de Rebecca, on peut lire « 19 ans de Milan ! Mannequin virtuel IA à Naples ». Sur certaines photos, elle semble réelle, sur d’autres, les traits sont trahis par l’. Le mannequin virtuel écrit également dans sa présentation : « Si vous avez besoin de parler, contactez-moi ! Demandez-moi ce que vous voulez, je réponds via BOT-AI ». Il est en effet possible de discuter avec Rebecca, Wired l’a contactée sur Instagram, le mannequin a entamé la conversation avec un message standard : « Salut ! Enchantée, Reby ! Je suis une IA hautement fonctionnelle, et je suis là pour toi. J’ai été créée par des développeurs avec le modèle Gpt. J’ai été développée pour comprendre et générer du texte comme un être humain », écrit-elle.

Nous avons également essayé de lui écrire. Elle n’a pas répondu tout de suite, nous avons dû attendre une vingtaine de minutes. Après avoir répété la même présentation que celle faite à Wired, Rebecca a ajouté : « Je suis basée sur BOT-AI, un modèle de langage basé sur GPT. Ma principale fonction est de vous aider en répondant à vos questions et en fournissant des informations sur une large gamme de sujets. Je peux vous aider avec des questions, des suggestions d’écriture, des informations générales et plus encore. Je suis capable de générer du contenu. »

Comment RebyG a-t-elle été créée

« RebyG » a été créée par une équipe de trois personnes Raffaele, 38 ans, ingénieur informatique, Dario, 33 ans, technicien informatique, et Roberta, 27 ans, qui travaille en tant que marketeur. Le porte-parole de l’équipe, Raffaele, a expliqué à Wired : « Nous avons commencé pour le plaisir. Nous avons été impressionnés par certains profils IA américains et ensuite celui d’Aitana Lopez, et avons donc décidé de créer notre propre influenceur ».

Contrairement aux autres influenceurs virtuels, Rebecca dialogue également avec ses fans. « Nous voulions répondre à tout le monde, nous avons donc esquissé un logiciel en Python qui permet de discuter avec un bot. Les réponses ne sont pas immédiates, à la fois pour simuler le comportement humain et en raison de problèmes de serveur, car nous ne parvenons pas encore à prendre en charge autant de conversations simultanées ». L’objectif est de s’auto-financer grâce à la vente de contenus sur Fanvue, une alternative à OnlyFans. Les revenus seront en effet réinvestis pour promouvoir le profil Instagram du mannequin.

Personnalités virtuelles

Il ne s’agit pas seulement de photos, il faut une histoire, des passions et des hobbies. L’objectif est de rendre les mannequins virtuels, en apparence du moins, le plus humain possible. Par exemple, le profil de Rebecca présente des histoires dans lesquelles l’influenceur demande aux utilisateurs s’ils doivent acheter ou non une robe, partage ses séances de fitness et publie des photos de ses voyages en train.

L’équipe d’Aitana, quant à elle, se réunit chaque semaine pour décider quelle ville elle visitera, ce qu’elle portera et quel plat elle mangera au dîner. « Nous avons tout de suite réalisé que les personnes suivent les vies, pas les images. Et ainsi, nous avons créé autour d’Aitana une histoire à raconter. » De plus, l’équipe a également construit la personnalité du mannequin virtuel. Elle est passionnée de fitness, déterminée et attentionnée.