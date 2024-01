Optimisez l’utilisation de votre centrale électrique sur votre balcon en hiver

Installer des panneaux solaires peut être rentable sur une longue période – après tout, les modules produisent de l’électricité de manière fiable pendant plus de 25 ans. Mais seulement si vous les réglez et les entretenez de manière optimale. Cela est d’autant plus vrai en hiver, car cette saison met les centrales solaires sur balcons, les installations solaires, etc., à rude épreuve en raison des conditions météorologiques.

Contenu :

Comment les panneaux solaires fonctionnent-ils en hiver ?

En hiver, les panneaux solaires fonctionnent aussi efficacement qu’en été. Peut-être même mieux. En effet, en hiver, les températures sont si basses qu’il n’y a pas de réduction d’efficacité comme celle qui se produit à des températures plus élevées.

Cependant, comme les jours sont plus courts en hiver que en été et que le soleil se trouve également à une hauteur très basse au-dessus de l’horizon, vous devriez réorienter les panneaux.

Avec la bonne inclinaison, vous pouvez optimiser le rendement. Pour ce faire, multipliez la longitude de votre lieu de résidence par 0,9, puis ajoutez 29° : (latitude * 0,9) + 29°. L’angle d’inclinaison calculé est optimal pour la production de soleil en hiver.

Comment entretenir correctement les panneaux solaires en hiver

Les panneaux solaires ne fonctionnent efficacement que lorsque le soleil peut briller directement sur eux. Même de petites ombres réduisent considérablement le rendement solaire – sur une surface de 2 m², une main peut faire chuter le rendement de certains panneaux de 15%.

Un peu de neige fine n’affecte pas autant le rendement solaire. Cependant, si une couche de neige plus épaisse recouvre les panneaux, vous devriez les enlever.

Panonceaux solaires réorientés et débarrassés de la neige – parfait ! (Photo : Energieatomique)

Cela est principalement dû à la production d’électricité solaire. De plus, la neige peut exercer une pression sur les modules qui entraîne des dommages, tels que de petites fissures sur un module en verre-film ou une infiltration d’eau conduisant à une défaillance.

La meilleure façon d’enlever la neige est d’utiliser un balai souple ou une brosse douce. Évitez les balais à franges classiques et similaires qui pourraient endommager la surface.

Évitez également les sprays de dégivrage ou similaires que vous pourriez connaître de votre voiture. Ces produits peuvent également endommager les surfaces sensibles. Donc, en hiver, vous devez nettoyer les panneaux à la main.

Prise Wieland pour éviter la glace fondue

Une histoire d’expérience personnelle : récemment, les lumières se sont éteintes dans notre appartement. Le disjoncteur différentiel s’est déclenché – nous ne savions pas pourquoi. Le fait de le réarmer entraînait inévitablement un nouveau déclenchement du disjoncteur différentiel.

Nous avons donc débranché tous les appareils électriques et, après un test minutieux, nous avons découvert que notre balcon centrale énergétique Technaxx TX-220 était responsable des problèmes. Un peu d’eau était entrée par la connexion du connecteur secteur Schuko et avait entraîné une défaillance de l’électricité domestique.

La prise Wieland aide à prévenir les arcs électriques et les infiltrations d’eau. (Image : Wieland Electric)

Même si les règlements et les lois le permettent désormais, l’installation ou la mise à niveau d’une prise Wieland est judicieuse pour éviter les infiltrations d’eau et les arcs électriques.

Tant que la neige était gelée, nous n’avions pas de problème. Mais dès qu’il a commencé à dégeler pendant une journée, l’eau a traversé le câble et est entrée dans la prise Schuko. Une situation évitable.

Surveiller l’état de charge de la batterie

Si votre installation solaire dispose d’une batterie, vous devez la maintenir suffisamment chaude en hiver – une température ambiante suffit, mais un boîtier extérieur installé ne peut pas fournir la puissance dont vous pourriez avoir besoin pour couvrir une partie substantielle de votre consommation d’électricité.

De plus, les batteries ont un niveau minimum de charge à ne pas dépasser. À température ambiante, un niveau de charge minimal de 20 % est recommandé pour éviter d’éventuels dommages permanents. Si la batterie est exposée au froid, la décharge ne doit jamais descendre en dessous de 50%.

Au final : Quelques gestes suffisent

Vous pensiez que de nombreux facteurs devaient être pris en compte pour faire fonctionner les installations solaires en hiver ? Vous vous trompiez – vous devriez toujours enlever la neige des modules, utiliser une prise Wieland pour des raisons de sécurité et si vous avez une batterie solaire facultative, veillez à ne pas dépasser le niveau de décharge recommandé.

Si vous réglez également l’inclinaison des panneaux solaires, vous pouvez générer beaucoup d’électricité en hiver avec des balcons centraux pratiques.

(Image d’en-tête : Coernl / Pixabay)