Les applications système HyperOS sont-elles compatibles avec MIUI ?

Pour les personnes impliquées dans l’écosystème MIUI, la question de la compatibilité des applications système HyperOS revient souvent. En général, une proportion significative des applications système HyperOS fonctionne parfaitement dans le cadre de MIUI, enrichissant l’expérience utilisateur en introduisant des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, il est crucial d’aborder cette compatibilité avec discernement, en reconnaissant que toutes les applications système HyperOS ne sont pas universellement compatibles avec MIUI. Cet article vise à disséquer l’interaction complexe entre les applications système HyperOS et MIUI, en mettant en lumière les nuances de leur compatibilité.

Aperçu de la compatibilité

La majorité des applications système HyperOS sont en effet compatibles avec MIUI, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires. Ces applications peuvent être intégrées facilement à l’interface MIUI, améliorant ainsi les performances globales et l’expérience utilisateur.

Compatibilité du plugin SystemUI

Alors que la plupart des applications système HyperOS fonctionnent bien avec MIUI, le plugin SystemUI en est une exception. Toutes les versions du plugin SystemUI ne sont pas compatibles avec MIUI 14. Les utilisateurs doivent être conscients que seule la version 15.0.1.19.1 du plugin SystemUI peut être intégrée sans problème à MIUI 14. Il est donc crucial de s’assurer d’avoir la bonne version afin d’éviter tout problème de compatibilité. Sinon, vous devrez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d’usine.

Utilisation des fonds d’écran HyperOS sur MIUI

Pour améliorer davantage l’expérience HyperOS sur MIUI, les utilisateurs peuvent également utiliser les fonds d’écran HyperOS. Ces fonds d’écran sont conçus pour compléter le système HyperOS, offrant une interface visuellement cohérente et esthétiquement plaisante. En incorporant ces fonds d’écran HyperOS, les utilisateurs de MIUI peuvent profiter d’une expérience plus immersive et unifiée.

