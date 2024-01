Possibles éruptions de Classe X sur le Soleil aujourd’hui, 5 janvier 2024 : quels sont les risques pour la Terre

Depuis trois groupes de taches solaires très instables d’un point de vue magnétique, des éruptions solaires de classe M ou X extrêmement violentes pourraient se produire aujourd’hui, vendredi 5 janvier 2024. Les effets possibles sur Terre.

Un brillamento di classe X 5.4. Credit: NASA Goddard Space Flight Center

Aujourd’hui, vendredi 5 janvier 2024, il est possible que des éruptions solaires (ou des éruptions solaires) de puissance particulièrement importante se produisent sur le Soleil. Selon les données signalées par le portail spécialisé en météo spatiale Spaceweather.com, en effet, des éruptions de classe M ou X pourraient être déclenchées à partir des régions associées à certaines taches solaires. Pour les premières, les chances sont évaluées à 40 pour cent, tandis que pour les secondes, nettement plus puissantes, le risque descend à 15 pour cent. Dans le cas où elles se manifesteraient, des blackouts radio prolongés pourraient se produire sur Terre, en particulier pour les ondes radio à haute fréquence (HF). Les éruptions solaires peuvent également être associées à d’autres phénomènes violents, tels que les éjections de masse coronale (CME), à partir desquelles le vent solaire est libéré et peut déclencher une tempête géomagnétique sur Terre.

Les éruptions solaires, comme expliqué par l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA), l’agence fédérale américaine chargée de la surveillance météorologique (y compris spatiale), de l’atmosphère et des océans, sont de « grands déversements de radiations électromagnétiques provenant du Soleil et durent de quelques minutes à quelques heures ». Étant donné que la libération soudaine d’énergie voyage à la vitesse de la lumière, les effets sur les ondes radio sur Terre sont instantanés. Par exemple, le 15 décembre 2023, une éruption solaire extrêmement violente de classe X 2.8 a provoqué une interruption immédiate et « profonde des ondes radio à ondes courtes en Amérique ». Heureusement, aucune tempête solaire significative ne s’est produite les jours suivants.

Ces phénomènes se produisent lorsque l’énergie magnétique accumulée dans l’atmosphère des étoiles (pas seulement du Soleil) est soudainement libérée. Ils se produisent généralement près des complexes de taches solaires, en particulier lorsqu’ils sont caractérisés par des champs magnétiques instables, comme ceux appelés beta-gamma. Actuellement, il n’y a « que » quatre grands groupes de taches solaires sur le Soleil, mais trois d’entre eux présentent précisément cette configuration magnétique susmentionnée. Comme les éruptions solaires sont liées à la reconnexion des lignes de champ magnétique et que les taches solaires sont des environnements particulièrement « turbulents », les chercheurs ont pu évaluer un risque pour la journée d’aujourd’hui. Comme indiqué, il y a une probabilité de 40% que des éruptions de classe M se produisent et une probabilité de 15% que des éruptions de classe X se produisent.

La classification des éruptions solaires est liée à l’énergie libérée, déterminée sur la base de leur luminosité dans les rayons X. Les classes de puissance sont A, B, C, M et X, donc celles prévues pour aujourd’hui appartiennent aux deux classes les plus énergétiques. À chaque saut d’une « lettre » à l’autre, la puissance augmente de 10 fois, donc une éruption de classe M est 1 000 fois plus énergétique qu’une de classe A. Chaque classe est également subdivisée en sous-catégories numériques, de 1 à 9, donc il existe par exemple des éruptions de classe C2 et M4. Les plus puissantes en absolue, celles de classe X, n’ont pas de limite numérique ; il suffit de rappeler que l’éruption solaire la plus puissante jamais enregistrée a été un X45, qui s’est produit il y a environ 20 ans, le 4 novembre 2003.

Comme indiqué précédemment, les éruptions solaires peuvent être accompagnées par d’autres phénomènes très énergétiques tels que les éjections de masse coronale ; les particules chargées électriquement (plasma) qui en résultent se déplacent sous forme de vent solaire, qui, en cas d’impact avec la magnétosphère terrestre, donne naissance à des tempêtes géomagnétiques, ainsi qu’à des aurores polaires spectaculaires. Plus le plasma est rapide et énergétique, plus la tempête solaire est violente. Une de classe G5, la plus extrême, pourrait causer de graves dommages aux lignes électriques, aux connexions Internet, à la navigation par satellite et bien d’autres choses encore. Les effets sur la technologie seraient catastrophiques et nous pourrions avoir des problèmes de communication et d’alimentation pendant des mois.