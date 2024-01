Les thèmes MIUI sont-ils compatibles avec Xiaomi HyperOS

Pour les utilisateurs Xiaomi curieux de savoir si les thèmes MIUI sont compatibles avec le Xiaomi HyperOS récemment introduit, cet article vise à fournir une réponse claire. Alors que Xiaomi continue d’évoluer son système d’exploitation, beaucoup se demandent si leurs thèmes MIUI préférés sont toujours applicables dans le nouvel environnement Xiaomi HyperOS.

La bonne nouvelle est que les thèmes MIUI sont hautement compatibles avec Xiaomi HyperOS. Étant donné que HyperOS est considéré comme la continuité de MIUI 14, environ 90% des thèmes s’adaptent parfaitement de MIUI 14 à HyperOS. Les éléments de design et l’esthétique auxquels les utilisateurs se sont habitués dans MIUI 14 restent largement inchangés dans HyperOS.

Une des raisons de cette grande compatibilité réside dans le fait que la conception de HyperOS est étroitement liée à celle de MIUI 14. Les utilisateurs constateront des différences minimales dans la mise en page et les éléments visuels généraux, garantissant une expérience utilisateur familière et confortable. Xiaomi a maintenu une continuité de conception pour faciliter une transition en douceur pour sa base d’utilisateurs.

Pour les utilisateurs désireux de personnaliser leur expérience Xiaomi HyperOS avec des thèmes, deux options pratiques sont disponibles. Tout d’abord, vous pouvez choisir d’installer directement les fichiers MTZ et découvrir les thèmes de première main. Alternativement, vous pouvez explorer la boutique de thèmes au sein de HyperOS, où une variété de thèmes sont disponibles en téléchargement et prêts à être utilisés.

En conclusion, les thèmes MIUI sont hautement compatibles avec Xiaomi HyperOS, offrant aux utilisateurs une expérience cohérente et visuellement plaisante. Avec des différences minimales de design entre MIUI 14 et HyperOS, les utilisateurs peuvent explorer et appliquer leurs thèmes préférés en toute confiance, sans se soucier de problèmes de compatibilité. Que vous choisissiez d’installer des thèmes directement ou d’explorer la boutique de thèmes, Xiaomi rend facile la personnalisation de votre expérience HyperOS.