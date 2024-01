Voici les premiers jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass en janvier 2024

Microsoft commence janvier 2024 avec 8 nouveaux jeux qui arrivent sur son service populaire au cours des premiers jours de ce mois

Assassin’s Creed Valhalla est l’un des nouveaux jeux de Xbox Game Pass en janvier 2024

L’année 2024 a déjà commencé et Microsoft a voulu faire un cadeau sous la forme de nouvelles additions au catalogue de jeux de Xbox Game Pass, son service populaire qui peut être apprécié à partir de consoles, de PC et même de dispositifs mobiles grâce au jeu en cloud. Évidemment, étant donné qu’à la fin du mois de décembre, nous n’avions pas eu de nouvelles à ce sujet, il était inévitable que ceux de Redmond annoncent les nouveaux titres qui arrivent en janvier sur Game Pass, et ainsi ils l’ont fait hier soir. Cependant, comme d’habitude, gardez à l’esprit qu’il s’agit des ajouts de la première vague de jeux qui arrive en janvier, et il y aura d’autres titres supplémentaires à la mi-janvier que nous vous raconterons ici.

Microsoft a révélé l’identité des nouveaux jeux de Xbox Game Pass via un article sur son blog officiel, comme toujours, et il a été annoncé que ce sont 8 jeux qui composent cette première vague de janvier 2024, et ceux-ci arriveront dans les prochains jours, bien que certains d’entre eux soient déjà disponibles sur le service mentionné. Nous vous annonçons déjà que les premiers ajouts de ce mois-ci sont les plus intéressants et, dans plusieurs cas, les plus spectaculaires.

Voici les 8 nouveaux jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass pour commencer janvier et 2024

Comme nous l’avons dit, il y a 8 jeux qui arrivent sur le service populaire de Xbox, mais il est évident qu’il y en a 2 qui se démarquent du reste, car il s’agit de jeux très grands et acclamés. Plus précisement, les titres les plus remarquables de cette première vague du mois de janvier sont Assassin’s Creed Valhalla et le remake de Resident Evil 2, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur remake de la saga et de l’industrie du jeu vidéo. Quoi qu’il en soit, voyons maintenant tous les jeux qui arrivent dans la première vague de Xbox Game Pass en janvier 2024.

the first of many 2024 coming soon postshttps://t.co/s0XixEFsYi pic.twitter.com/Q0MGr9esol — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 3 janvier 2024

Close to the Sun (nuage, console et PC) – Déjà disponible.

Hell Let Loose (nuage, Xbox Series X|S et PC) – Déjà disponible.

Assassin’s Creed Valhalla (nuage, console et PC) – Disponible le 9 janvier.

Figment (nuage, console et PC) – Disponible le 9 janvier.

Super Mega Baseball 4 (nuage, console et PC) EA Play – Disponible le 11 janvier.

We Happy Few (nuage, console et PC) – Disponible le 11 janvier.

Resident Evil 2 (nuage, console et PC) – Disponible le 16 janvier.

Those Who Remain (nuage, console et PC) – Disponible le 16 janvier.

Voici les jeux qui quittent Xbox Game Pass en janvier 2024

En plus d’annoncer les nouveaux ajouts à Xbox Game Pass au cours des premiers jours du mois de janvier, Microsoft a également voulu révéler l’identité des 5 jeux qui quitteront bientôt la plateforme. Le départ de ces propositions, à l’exception de GTA V, qui se produira le 5 janvier; aura lieu le 15 janvier prochain, donc vous avez très peu de temps pour les essayer ou les finir, si vous avez commencé l’une de ces aventures récemment.