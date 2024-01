Nettoyer le four : Ces remèdes maison fonctionnent

Personne n’aime nettoyer le four – c’est pourquoi de nombreux fours sont sales à l’intérieur : des résidus alimentaires incrustés partout. Mais à un moment donné, ils doivent aussi être nettoyés, au plus tard lors du déménagement.

Divers produits aident : bicarbonate de soude, sel et produits chimiques. Il existe également différentes méthodes pour lutter contre la saleté : pâtes, sprays et chaleur.

Nous vous montrons les moyens d’obtenir un four propre – étape par étape. Non seulement votre nez et vos yeux en seront ravis, mais aussi votre compte bancaire et l’environnement, car les fours sales consomment plus d’électricité.

Cette saleté est incrustée dans le four

Quelle est la saleté qui se trouve réellement dans le four ? Le plus souvent, les restes de nourriture, bien sûr, qui sont tombés à partir des plaques, mais surtout du gril sur le sol. Ou des liquides qui ont débordé. Les deux brûlent avec le temps et se solidifient.

La saleté est partout dans le four : sur le sol, les parois, la porte (Photo : Peter Giesecke)

En revanche, il y a des éclaboussures sur les parois. La plupart du temps, il s’agit de graisse qui se décompose lentement à la chaleur. Vous pouvez le sentir lorsque vous allumez le four. Malheureusement, les éclaboussures de graisse se trouvent également sur et derrière les éléments chauffants, donc à des endroits difficiles d’accès.

Maintenant, la surprise : le nettoyage peut également entraîner une odeur désagréable dans votre four. Si vous ne retirez pas complètement les produits de nettoyage, ils peuvent également se décomposer sous l’effet de la chaleur et commencer à sentir.

Même vos chiffons et éponges en fibres chimiques laissent des résidus dans le four, qui peuvent ensuite brûler.

Après l’achat : faire brûler le four

Après l’avoir déballé et installé, vous devriez d’abord nettoyer un nouveau four. Même s’il ne sent pas les produits chimiques, il a probablement encore des pâtes à polir, des graisses et des laques – même en petites quantités.

Les experts recommandent de faire brûler le four avant la première utilisation. Donc : faire brûler le four, pas les restes de nourriture. D’ailleurs, on ne parle de « brûler » le four qu’une fois, après quoi on parle de « brûler » le four.

Voici comment faire brûler votre four (avant la première utilisation) :

Retirez toutes les plaques et grilles du four

Essuyez l’intérieur du four avec un chiffon humide

Chauffez le four à 250 degrés en mode chaleur supérieure et inférieure

Attendez 30 minutes

Passez en mode convection (si disponible) et réglez sur zéro degré en laissant le ventilateur fonctionner

Ouvrez la porte du four et la fenêtre de la cuisine, quittez la pièce et fermez la porte derrière vous

Attendez que le four refroidisse

Éteignez le four

Nettoyez le four avec de l’eau citronnée (rapport de mélange : 5 cuillères à soupe de jus de citron pour une tasse d’eau)

Remettez les plaques et les grilles dans le four, fermez la porte du four

Remèdes maison contre les incrustations : levure chimique, bicarbonate de soude, soude

Les produits de nettoyage doivent pouvoir agir, même sur les parois et en haut, sous le plafond, sur les éléments chauffants. Une pâte est mieux adaptée qu’une solution aqueuse, du moins pour les taches tenaces.

Légèrement liquide, mais efficace : pâte de nettoyage avec de la levure chimique pour le four (Photo : Peter Giesecke)

Une pâte de nettoyage assez efficace est composée d’un paquet de levure chimique et de trois cuillères à soupe d’eau.

Vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude à la place de la levure chmique, peut-être avec un peu plus d’eau. Ajoutez progressivement le liquide jusqu’à obtenir une consistance facile à appliquer.

Vous pouvez également remplacer la levure chimique par de la soude, qui est plus forte en soi. Prenez donc encore plus d’eau, peut-être une cuillère à soupe de poudre de soude pour une tasse d’eau chaude, et utilisez des gants en caoutchouc.

Appliquez la pâte sur les taches tenaces à l’aide d’un pinceau

Appliquez la pâte sur les éléments chauffants de tous les côtés, y compris de dessus

Laissez la pâte agir pendant 15 à 30 minutes (en fonction de l’efficacité de la pâte et de l’épaisseur des taches)

Essuyez l’intérieur du four avec un chiffon humide

Le premier endroit propre dans le four : la pâte de levure chimique agit rapidement (Photo : Peter Giesecke)

Dans certains fours, vous pouvez retirer les éléments chauffants ou les plier sur le côté. Consultez le mode d’emploi pour savoir si et comment cela peut être fait. De préférence, vous pouvez les nettoyer à l’extérieur du four.

Remèdes maison contre les incrustations : le sel

Le sel convient également bien pour le nettoyage du four. Cependant, il n’adhère pas aux parois, même si elles sont humides. Cette méthode convient donc uniquement pour le fond du four. Cependant, c’est aussi là que la plupart des salissures résistantes se trouvent.

Nettoyage avec du sel : Il doit encore y avoir un peu d’humidité dans le four (Photo : Peter Giesecke)

Essuyez le fond du four pour qu’il reste de l’humidité

Saupoudrez de sel de table, celui que vous utilisez également pour cuisiner, sur les taches

Chauffez le four à 50 degrés en mode chaleur supérieure et inférieure

Attendez que le sel devienne brun (cela peut prendre un certain temps)

Éteignez le four et laissez-le refroidir

Balayez le sel et essuyez humide

Spray pour four trouvé en droguerie

Si les remèdes maison ne suffisent pas, des nettoyants plus puissants doivent être utilisés, donc des produits chimiques. Certains fabricants proposent une pâte de nettoyage ou un gel de nettoyage spécialement conçu pour les fours.

Le spray pour four réagit avec la saleté sur la plaque de cuisson (Photo : Peter Giesecke)

Généralement, cependant, vous vous tournerez vers le spray pour four standard en droguerie ou dans les supermarchés. Peu importe ce que vous utilisez, respectez les instructions sur l’emballage !

Ouvrez la fenêtre de la cuisine

Pulvérisez l’intérieur du four avec le spray pour four – sauf la grille du ventilateur de circulation d’air à l’arrière et les éléments chauffants en haut sous le plafond

Laissez le spray agir pendant la durée indiquée sur la bouteille de pulvérisation (généralement 30 minutes)

Essuyez le four avec un chiffon en microfibre humide

Pastilles de lave-vaisselle

Si vous utilisez un lave-vaisselle, vous savez que les pastilles ou la poudre pour lave-vaisselle dissolvent les résidus alimentaires incrustés dans le plat de cuisson. Assez fiable. Les enzymes et les tensioactifs qu’ils contiennent le permettent également dans le four.

Le four peut également être nettoyé avec un mélange d’eau et de détergent pour lave-vaisselle. Ici, avec de la poudre au lieu d’une pastille (Photo : Peter Giesecke)

Dissolvez une pastille de détergent pour lave-vaisselle dans un litre d’eau chaude (ou une cuillère à soupe de poudre de lave-vaisselle)

Appliquez la solution avec un chiffon (portez des gants ou utilisez un vaporisateur)

Attendez 15 minutes

Essuyez le four avec de l’eau claire

Nettoyage à la vapeur et à l’hydrolyse

La pâte de nettoyage et le spray pour four n’agissent que d’un côté, du haut. En revanche, la vapeur peut également pénétrer sous les taches et les dissoudre de l’intérieur ou du bas.

Mais ne sortez pas le Kärcher de la cave maintenant, surtout pas. La vapeur n’est pas pulvérisée avec une pression sur les taches, mais vous produisez de la vapeur à l’intérieur du four.

Versez de l’eau citronnée (rapport de mélange : 10 cuillères à soupe de jus de citron pour deux tasses d’eau) dans une lèchefrite

Placez la lèchefrite à un peu plus de 100 degrés sur une grille sur la position la plus basse

Laissez l’eau citronnée s’évaporer complètement (cela prend environ 15 minutes)

Laissez le four refroidir (au moins une heure), puis ouvrez la porte et essuyez-le humide

Le nettoyage à la vapeur ne fonctionnera bien que pour les taches légères et les résidus alimentaires incrustés, pas tellement pour la graisse. Cependant, vous pouvez également essayer une solution d’eau et de liquide vaisselle. Vous pouvez l’utiliser comme première étape, suivie du nettoyage avec un agent plus efficace.

Le nettoyage à la vapeur est déjà intégré à certains fours. Même avec l’hydrolyse, vous placez de l’eau avec de l’acide citrique ou du liquide vaisselle dans le four, mais vous sélectionnez ensuite le programme d’hydrolyse.

Nettoyage automatique par pyrolyse

Un four peut également se nettoyer automatiquement s’il dispose de la fonction de pyrolyse.

Le four est chauffé à plus de 500 degrés, de sorte que les résidus alimentaires se transforment en cendres que vous pouvez simplement balayer par la suite. La température élevée fait que les molécules deviennent instables et se cassent.

Cependant, cela ne se fait pas tout seul : les grilles et les plaques, mais aussi les rails (extensibles) ne peuvent généralement pas résister à la température élevée et ne doivent donc pas rester dans le four. Vous devez les retirer – la procédure exacte vous est indiquée dans le mode d’emploi – et les nettoyer à la main.

L’inconvénient : les appareils dotés de la fonction de pyrolyse sont beaucoup plus chers. S’y ajoutent les coûts élevés d’électricité pour le four, qui ne pèsent pas seulement sur votre compte, mais aussi sur l’environnement.

Nettoyage automatique par catalyse

La catalyse est souvent mentionnée en même temps que la pyrolyse, bien qu’elle fonctionne un peu différemment. Avec la catalyse, le four se nettoie également automatiquement, mais pendant la cuisson, lorsque le four est chaud à plus de 200 degrés.

Cela nécessite cependant un revêtement spécial en émail ou en céramique. Les oxydes métalliques qu’il contient cassent avec l’oxygène la saleté en dioxyde de carbone et en eau. Après la cuisson, vous n’avez donc pratiquement plus qu’à essuyer le four, de préférence avec un peu de liquide vaisselle pour enlever également la graisse.

Inconvénient de la catalyse : Le revêtement perd de son efficacité avec le temps. Après quelques années, il doit être renouvelé, selon la fréquence d’utilisation.

Pour les taches légères : eau citronnée

Une fois les taches tenaces parties, ne les laissez plus se former à l’avenir, mais nettoyez régulièrement votre four.

Vous pouvez le faire avec beaucoup moins d’efforts, par exemple avec une simple solution d’eau et de citron ou de vinaigre. Le vinaigre n’est pas seulement plus puissant dans son effet, mais aussi dans son odeur – il peut même irriter les voies respiratoires.

Essuyez le four avec de l’eau citronnée (vous pouvez également pulvériser la solution)

Répétez cette opération après 10 minutes, voire plusieurs fois, jusqu’à ce que les incrustations aient ramolli

Essuyez le four avec de l’eau claire

Nettoyage des plaques de cuisson et des grilles

Toutes les méthodes de nettoyage du four peuvent également être appliquées aux plaques de cuisson et aux grilles – à l’exception de la pyrolyse. Cependant, vous nettoyez les plaques de cuisson et les grilles à l’extérieur du four. Cela vous offre deux autres possibilités :

Vous pouvez mettre la plaque de cuisson ou la grille dans l’évier, si elle est suffisamment grande, et les faire tremper là-bas. Et vous pouvez les mettre tous les deux dans le lave-vaisselle, si le fabricant l’autorise dans le mode d’emploi.

Nettoyage de la porte du four

Avec de nombreux nouveaux fours, vous pouvez démonter la porte. Cela vous permet d’accéder plus facilement à l’intérieur pour le nettoyer. Mais vous pouvez aussi simplement nettoyer la porte elle-même plus facilement.