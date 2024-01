Premier ours polaire mort de la grippe aviaire : l’espèce entière en danger

Le Département de Conservation de l’Environnement de l’Alaska a confirmé la mort d’un ours polaire en raison de la grippe aviaire. C’est le premier spécimen tué par le virus de la souche H5N1 hautement pathogène, responsable de la mort de millions d’animaux à travers le monde. L’espèce entière est en danger en raison du pathogène et du changement climatique.

Le virus de la grippe aviaire a tué un ours polaire (Ursus maritimus) aux États-Unis. C’est la première fois qu’un spécimen de cette magnifique espèce perd la vie à cause de la souche contagieuse H5N1 hautement pathogène (HPAI), déjà responsable de la mort de millions d’animaux à travers le monde. Depuis la fin de 2021, en effet, une épidémie incontrôlable de grippe aviaire fait rage, causant un véritable massacre, en particulier parmi les oiseaux marins. Après avoir exterminé des colonies entières en Europe, le virus a commencé à se propager partout, atteignant même l’Amérique du Sud. Le Pérou a récemment annoncé que de janvier à juillet 2023, en raison du virus, 40 pour cent des pélicans, cent mille fous de Bassan et plus de 85 000 cormorans sont morts. Le virus a déjà tué plusieurs mammifères, dont des renards, des ours noirs, des ours grizzlys, des phoques, des visons et des loutres, probablement après avoir mangé les cadavres d’oiseaux morts de l’infection ou simplement en partageant l’habitat des oiseaux. Actuellement, comme indiqué, la confirmation est arrivée du premier ours polaire tué.

Le Département de Conservation de l’Environnement de l’Alaska a annoncé le passage de l’animal, l’État américain où la carcasse a été trouvée. Elle avait été repérée en octobre de l’année dernière près de Utqiagvik, dans le district de North Slope, l’un des territoires les plus reculés, hostiles et septentrionaux des États-Unis. En décembre, le corps de l’ours a été soumis à une autopsie et les résultats viennent maintenant d’être dévoilés, confirmant le passage dû au virus de la grippe aviaire (souche H5N1), le même qui fait des victimes en Asie et en Europe.

Comme confirmé à l’Alaska Beacon par le Dr Bob Gerlach, vétérinaire d’État en Alaska, c’est le premier ours polaire dont la mort due à la grippe aviaire a été confirmée. Selon l’expert, il est très probable que, comme pour les autres cas connus de mammifères morts, il ait consommé la carcasse d’oiseaux tués par le virus et soit tombé malade. Il est en effet connu que le pathogène peut facilement passer d’une espèce animale à une autre, tandis que la transmission (le saut vers l’homme) est considérée comme toujours à faible risque, bien que pas impossible. Le risque d’une future épidémie ou d’une pandémie potentielle comme celle du COVID-19 que nous vivons depuis 4 ans ne peut pas encore être exclu.

Le fait qu’un ours polaire ait été touché n’est pas une nouvelle triste seulement pour la perte d’un seul spécimen, mais pour l’ensemble de l’espèce. Ces majestueux plantigrades sont en effet classés comme vulnérables (code VU) sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). La principale menace pour ces ours réside dans le réchauffement climatique qui fait littéralement disparaître leur habitat naturel sous leurs pattes. La fonte des glaces les oblige à de longues excursions et à des nages pour rejoindre leurs proies, compagnons et terriers adaptés pour élever leurs petits, avec une dépense énergétique tellement élevée qu’elle se reflète également dans la capacité des mères à allaiter leurs petits. Une colonie entière se serait effondrée à cause de ce problème. Le fait qu’un virus aussi répandu et transmissible soit capable de les tuer pourrait accélérer le processus déjà dramatique d’extinction en cours. Et la faute est toujours et seulement la nôtre.