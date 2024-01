Selon cette vidéo, il y aurait « des aliens mesurant trois mètres » au Brésil : l’explication est simple.

Le 30 décembre, Sara Dalete a publié sur Instagram une série de vidéos censées montrer des extraterrestres mesurant plus de trois mètres marchant sur les hauteurs de l’Ilha do Mel, dans l’État brésilien de Paraná. La solution du mystère pourrait être simplement le zoom de son smartphone.

Ces derniers jours, l’une des théories du complot les plus populaires dans les bas-fonds du web semble être revenue. Les extraterrestres sont parmi nous, mais personne ne veut le dire. Au lieu de cela, ils préfèrent se cacher derrière des vidéos floues et des photos déformées. Une théorie qui s’appuie évidemment sur des histoires de complot qui existaient même avant l’avènement d’Internet. Après le cas des prétendus ovnis à Miami que nous avons démystifié dans notre vérification des faits, un autre cas a surgi dans les médias officiels de l’État de Paraná, dans le sud du Brésil.

La vidéo en question est bien sûr floue. Elle a été tournée par Sara Dalete, une femme brésilienne. Sur Instagram, Sara prétend être psychologue et se présente immédiatement comme un témoin de l’Ilha do Mel. C’est ici, sur cette île brésilienne située sur l’océan Pacifique, que les vidéos devenues virales ont été tournées le 30 décembre. Le profil Instagram de Sara est maintenant privé, mais les vidéos sont toujours visibles sur les réseaux sociaux d’autres témoins.

Que voit-on dans les vidéos : « C’est un mystère pour nous »

La première donnée est un parallèle curieux avec les observations d’ovnis à Miami. Ici aussi, il est question d’extraterrestres très grands. Environ trois mètres. Les deux figures, aux traits très humains, ont été capturées sur un sentier qui traverse une colline. Les clips sont rares. On voit l’un des deux rester immobile sur une petite élévation, puis on le voit descendre jusqu’à arriver devant une maison. Erick Clopes, un autre témoin, a ajouté un commentaire dans ses stories Instagram. Contrairement à Sara Dalete, son profil est toujours public : « Nous ne savons vraiment pas ce que cela peut être. De là où nous sommes, cela semble être quelque chose de très grand. Nous n’avons jamais dit que c’était un extraterrestre. Nous pensons seulement que c’est trop grand pour être une personne normale. C’était vraiment étrange. Pour nous, c’est encore un mystère ».

Les problèmes de la vidéo : comment fonctionnent les zooms

La vidéo est très déformée. Erick explique dans ses stories qu’elle a été filmée avec un iPhone 13 Pro. Ce smartphone dispose d’un bon appareil photo, mais les vidéos des supposés extraterrestres ont une qualité médiocre. Erick explique qu’elles ont été filmées avec les zooms les plus puissants disponibles sur ce modèle : 9x pour les vidéos et 15x pour les photos. Voici le premier élément qui justifie la mauvaise qualité et très probablement aussi la distorsion de l’image. En bref, les zooms sur les smartphones sont de deux types.

Pour les premiers niveaux de zoom, il existe un zoom optique : il y a des mécanismes qui ajustent les lentilles des caméras pour agrandir les sujets capturés. Vu la taille de l’appareil photo et la nécessité de maintenir les coûts dans une limite acceptable, ces zooms ont toujours leurs limites. Si l’on veut dépasser la limite des zooms optiques, on passe aux zooms numériques : dans ce cas, l’image est simplement « étirée » par un logiciel, elle est agrandie numériquement pour donner plus de détails.

Tout cela entraîne des distorsions très marquées, ainsi qu’une mauvaise qualité d’image. Si cette vidéo est vraiment filmée à 9x et que les photos sont à 15x, cela indique que Sara a utilisé pleinement les capacités de son smartphone. Selon la fiche technique officielle d’Apple, le zoom optique maximal pour ce modèle est de 6x. Il y a aussi des photos où il n’y a pas de zoom, et là les extraterrestres ressemblent à de simples touristes.

Le commentaire de l’État de Paraná

Avec ou sans zoom, la vidéo est devenue virale. Les médias sociaux de l’État de Paraná, où se trouve l’Ilha do Mel, ont décidé de profiter de cette publicité gratuite. Sur X (anciennement Twitter), le responsable des médias sociaux a publié une carte avec la photo des deux supposés extraterrestres. Le commentaire était le suivant : « Même les êtres étranges viennent ici ! ».