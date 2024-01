Alerte : Votre téléphone Xiaomi pourrait être infecté par un virus (RAT)

Xiaomi, une marque populaire de smartphones chinois, a acquis une présence mondiale avec ses appareils abordables et riches en fonctionnalités. Cependant, certains téléphones Xiaomi vendus en dehors de la Chine peuvent présenter des risques de sécurité en raison de l’installation de ROM non autorisées. Dans cet article, nous examinerons le problème des fausses ROM sur les appareils Xiaomi, les dangers potentiels qu’elles posent et les mesures que les utilisateurs peuvent prendre pour protéger leurs appareils.

Le risque des ROM non autorisées

Certains téléphones Xiaomi, d’origine chinoise mais distribués dans d’autres pays, ont été trouvés avec des ROM non autorisées. Ces ROM sont créées en modifiant le logiciel d’origine en Chine, en intégrant plusieurs langues et en modifiant la version MIUI/HyperOS pour empêcher les mises à jour régulières. Cette pratique vise à maintenir le contrôle sur les appareils et à empêcher les utilisateurs de recevoir des mises à jour officielles.

Identifier les fausses ROM

Pour déterminer si votre appareil Xiaomi utilise une fausse ROM, examinez la version MIUI. Par exemple, si vous avez un Xiaomi 13, la version MIUI peut s’afficher comme « TNCMIXM », où « T » représente Android 13 et « NC » indique le modèle spécifique Xiaomi 14.

La région « MI » et l’absence de « XM » suggèrent que le téléphone n’est pas verrouillé par une carte SIM. Cependant, dans les fausses ROM, il peut y avoir un chiffre supplémentaire dans les nombres initiaux, comme « 14.0.7.0.0.TMCMIXM » au lieu de « 14.0.7.0.TMCMIXM ». Ces variations indiquent souvent des modifications non autorisées, ce qui augmente la probabilité de présence de virus, notamment des chevaux de Troie d’accès à distance (RAT).

Le danger des virus dans les fausses ROM

Les ROM créées par des individus inconnus peuvent contenir des logiciels malveillants, y compris des virus tels que des RAT. Ces virus permettent un accès non autorisé à l’appareil, compromettant potentiellement des données sensibles, des informations personnelles et la sécurité globale de l’appareil. Par conséquent, les utilisateurs doivent être prudents et agir immédiatement s’ils soupçonnent que leur appareil Xiaomi utilise une fausse ROM.

Agir : Déverrouillage du chargeur d’amorçage et installation de la ROM d’origine

Si vous avez involontairement acheté un appareil Xiaomi avec une fausse ROM, il est essentiel d’agir rapidement. Suivez ces étapes pour renforcer la sécurité de votre appareil. Déverrouillez le chargeur d’amorçage et installez une ROM rapide d’origine.

Notre avis

En conclusion, les utilisateurs de Xiaomi doivent être conscients des risques potentiels de sécurité liés aux fausses ROM. En prêtant attention à la version MIUI et en étant attentif aux anomalies, les utilisateurs peuvent identifier les modifications non autorisées. Si vous soupçonnez que votre appareil utilise une fausse ROM, le déverrouillage du chargeur d’amorçage et l’installation de la ROM d’origine sont des étapes essentielles pour renforcer la sécurité et protéger vos informations personnelles contre les menaces potentielles. Restez vigilant, restez sécurisé !