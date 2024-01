Les étoiles filantes illuminent le ciel de janvier : à quelle heure et où voir les Quadrantides

Au début de janvier, le pic maximal des Quadrantides ou Bootides, l’une des pluies de météores les plus spectaculaires de l’année, se produit. Voici à quelle heure et comment observer les étoiles filantes depuis l’Italie.

Crédit: NASA/MSFC Meteoroid Environment Office

La nuit du mercredi 3 au jeudi 4 janvier, nous pourrons admirer dans le ciel le plus grand nombre de Quadrantides, l’une des pluies de météores les plus fascinantes de l’année. Ces météores ou « étoiles filantes », issues de l’astéroïde 196256 (2003 EH1) – selon la NASA, une « comète morte » – apparaissent dans le ciel entre fin décembre et mi-janvier, atteignant leur activité maximale (pic maximal) juste au tout début de la nouvelle année. En 2024, cependant, l’observation ne sera pas des plus faciles, pour plusieurs raisons. Outre la position très basse du radiant à l’horizon, il y aura également la Lune dans le ciel, dont la luminosité indirecte (la lumière réfléchie du Soleil) est capable de masquer la plupart des traînées lumineuses du firmament. De plus, le ciel sera globalement nuageux dans une grande partie de l’Italie, ce qui a conduit le Virtual Telescope Project (VTP) à annuler la diffusion en direct prévue pour couvrir l’événement. Malgré les facteurs adverses, là où les Quadrantides seront visibles, elles sauront quand même offrir un spectacle à ne pas manquer. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quand observer les Quadrantides

Comme mentionné, le pic maximal des Quadrantides se produit au début du mois de janvier, généralement le 3 ou le 4 du mois. L’Union des Astronomes Italiens (UAI) indique que en 2024, l’activité maximale sera atteinte entre 10h et 11h du matin (heure italienne) le jeudi 4, il ne sera donc pas possible de l’admirer depuis l’Italie. Le meilleur moment pour observer les étoiles filantes depuis notre pays sera donc dans la deuxième moitié de la nuit (à partir de minuit), surtout juste avant l’aube, lorsque le nombre de traînées lumineuses sera plus concentré. Malheureusement, à cette heure-là, il y aura la perturbation significative de la Lune, qui atteindra justement la phase de Dernier Quartier (moitié du disque lunaire « illuminé » par le Soleil). Cela annulera inévitablement les traînées lumineuses les plus faibles du ciel, nous permettant d’admirer seulement les plus intenses et brillantes.

Cependant, quelques bolides, de véritables « boules de feu » accompagnées de détonations, pourraient également se produire à partir des fragments les plus gros laissés par l’astéroïde. Les météores se forment en effet à partir du contact entre les débris libérés par les corps célestes (comme les comètes et les astéroïdes) et l’atmosphère terrestre. Lorsque la Terre « entre » dans ces nuages de poussière, les fragments s’enflamment en raison de l’intense friction qui provoque leur ablation. La couleur et l’intensité des étoiles filantes sont liées à la composition chimique, à l’angle d’entrée, à la vitesse et à d’autres caractéristiques des poussières qui les génèrent.

Où observer les Quadrantides

Les noms courants des pluies de météores sont liés au radiant, c’est-à-dire à la portion de ciel d’où semblent provenir les météores, qui à son tour prend le nom de la constellation de référence. C’est pourquoi les célèbres Perséides d’août (les « Larmes de Saint-Laurent ») sont liées à la constellation de Persée, tout comme les Orionides à Orion et les Géminides aux Gémeaux. Les Quadrantides ont une histoire plus curieuse, car leur nom dérive de celui du Quadrans Muralis, une constellation qui n’est plus utilisée aujourd’hui. Elle fait maintenant partie de celle de Boötes, et c’est pourquoi les Quadrantides sont également connues sous le nom de Bootides. La constellation de Boötes, où se trouve le radiant, comme indiqué précédemment, sera basse à l’horizon est dans la nuit du 3 au 4 janvier 2024 aux moments les plus propices, nous perdrons donc une grande partie des traînées lumineuses depuis l’Italie. Par conséquent, compte tenu des autres facteurs limitants, nous n’en verrons que quelques-unes, et seulement les plus brillantes. Mais combien exactement ?

La NASA explique que le ZHR (Taux Horaire Zénithal) des Quadrantides, c’est-à-dire le nombre maximal de météores visibles en une heure, dans les meilleures conditions absolues – avec une pollution lumineuse égale à zéro – peut atteindre jusqu’à 200, un nombre comparable à celui des Perséides. En général, cependant, on estime que le ZHR de cette pluie de météores est d’environ 120. Ce chiffre sera fortement réduit en 2024 en raison des conditions défavorables. Si dans la nuit du 3 au 4 janvier nous parvenons à en voir quelques dizaines, nous pourrons donc nous considérer largement chanceux. Les mauvaises conditions météorologiques pourraient d’ailleurs les exclure totalement.