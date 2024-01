Cette fonctionnalité Android doit être ajoutée sur Xiaomi HyperOS

Xiaomi HyperOS, la surcouche Android personnalisée de Xiaomi, offre une expérience utilisateur unique sur ses appareils. Bien qu’elle propose de nombreuses fonctionnalités, il manque une fonctionnalité Android essentielle – la possibilité de sélectionner du texte en appuyant longuement sur le menu des applications récentes. Cet article explore la commodité de la sélection de texte dans Android d’origine et plaide pour son inclusion dans Xiaomi HyperOS.

La commodité d’Android d’origine

Dans Android d’origine, les utilisateurs peuvent facilement sélectionner du texte dans le menu des applications récentes en appuyant longuement sur l’écran de l’application affichée. Cette fonctionnalité s’avère pratique, permettant aux utilisateurs de copier et de coller des informations directement à partir du menu des applications récentes sans avoir à ouvrir les applications respectives.

En revanche, la fonctionnalité actuelle de Xiaomi HyperOS diverge de cette approche pratique. En appuyant longuement sur le menu des applications récentes, des actions telles que le verrouillage de l’application ou l’accès au menu des informations sur l’application en fenêtre multiple sont déclenchées. Cette déviation du comportement standard d’Android peut être source de confusion pour les utilisateurs habitués à la sélection de texte fluide dans Android d’origine.

Proposition d’amélioration pour Xiaomi HyperOS

Pour améliorer l’expérience utilisateur, il est recommandé que Xiaomi HyperOS intègre la fonction de sélection de texte en appuyant longuement sur le menu des applications récentes. En mettant en œuvre ce changement, les utilisateurs pourraient sélectionner et manipuler facilement le texte directement à partir du menu des applications récentes, ce qui simplifierait diverses tâches et rendrait l’expérience globale avec le smartphone plus efficace.

Simplifier la vie avec Xiaomi HyperOS

L’ajout de la sélection de texte dans le menu des applications récentes peut considérablement simplifier les tâches quotidiennes des utilisateurs de Xiaomi HyperOS. Que ce soit pour copier une adresse, prendre un numéro de téléphone ou extraire des informations d’une conversation, l’utilité de la sélection de texte directement à partir du menu des applications récentes ne peut être surestimée. Cette fonctionnalité proposée rapproche Xiaomi HyperOS des conventions conviviales d’Android d’origine, créant une interface plus fluide et intuitive.

Notre avis

Alors que Xiaomi HyperOS continue d’évoluer, il est crucial de prendre en compte les commentaires des utilisateurs et d’intégrer des fonctionnalités qui améliorent la convivialité. L’ajout de la sélection de texte dans le menu des applications récentes est une amélioration simple mais impactante qui peut faire une différence significative dans les interactions quotidiennes des utilisateurs avec leurs appareils. En comblant le fossé entre Xiaomi HyperOS et Android d’origine à cet égard, Xiaomi peut garantir une expérience plus cohérente et conviviale pour ses utilisateurs de Xiaomi HyperOS.