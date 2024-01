TEST OUKITEL BP2000 + B2000: Grosse batterie avec extension, 4kW pour pas chère

Le stockage d’énergie mobile est devenu un sujet brûlant dans le domaine de l’énergie, en raison des nombreux avantages qu’il présente. Que ce soit pour réduire sa facture énergétique, se prémunir contre les pannes de courant, profiter de l’énergie solaire, ou encore disposer d’une source d’énergie fiable et polyvalente pour ses activités, le stockage d’énergie mobile offre des solutions adaptées à chaque besoin. Parmi les produits disponibles sur le marché, la OUKITEL BP2000 se démarque par son prix planché, sa technologie durable embarquée (cellule LiFePO4) et sa modularité. Disposant d’une capacité de base de 2 kWh, cette batterie peut atteindre une capacité totale de 16 kWh grâce aux extensions B2000 de la marque, soit l’équivalent de la consommation moyenne d’un foyer français pendant 4 jours. Dans ce test nous avons également testé le panneau solaire PV400 du constructeur qui possède un rendement un rendement de 23 %, ce qui lui permet de recharger la batterie en environ 5 heures (selon les conditions météorologiques). C’est parti !

OUKITEL BP2000 : Caractéristiques

Spécifications OUKITEL BP2000 Extension OUKITEL B2000 Capacité 2 048 Wh (51,2 V, 40 Ah) 2 048 Wh (51,2 V, 40 Ah) Puissance continue 2 200 W Puissance de charge CA 1 800 W Puissance de charge solaire DC 1 000 W

(12-120 V/15 A) 200 W

(12-48 V/10 A) Sorties 5x AC, 4x USB-A (2x 12W, 2x 18W), 2x USB-C PD 100W, 1x voiture 12V/10A, 1x 24V/10 AV, 2x 12V/3A DC5521, port connecteur pour B2000 1x USB-A (12W), 1x USB-C PD 100W, 1x voiture 12V/10A, 1x port XT60 (24V/15A) Entrées Connexion secteur, 1x port XT60 (12-120V/15A Max.1 000W) 1x XT60 (12-48V/10A), port connecteur pour B2000 Accessoires 3 câbles de charge (1x AC, 1x voiture, 1x solaire), manuel 2 câbles de charge (1x voiture, 1x solaire), manuel, câble de connexion au BP2000 Poids 23,6 kg 18,6 kg Dimensions 480x296x322mm 474x295x242mm Transport 2 poignées de transport 2 poignées encastrées Garantie 3 ans 3 ans

À travers sa batterie BP2000, OUKITEL vise à satisfaire les besoins de multiples applications. Le concept fondamental repose sur un système modulaire permettant à une station de base dotée d’un stockage intégré d’être étendue grâce à plusieurs batteries supplémentaires, créant ainsi une configuration personnalisée pour répondre à un large éventail de scénarios d’utilisation.

La BP2000 est actuellement disponible directement sur la boutique en ligne de la marque au prix de 1099 € au lieu de 2199 € . En acquérant le système avec une batterie supplémentaire B2000, le coût s’élève à 1899 €. Chaque batterie B2000 supplémentaire est proposée au prix de 1 099 €. Étant expédiées depuis des entrepôts situés dans l’UE, aucuns frais additionnels ne sont appliqués dans ces zones de vente spécifiques.

L’unité de base OUKITEL BP2000 est une batterie dotée d’une capacité de 2 048 Wh et d’un poids de 23,6 kilogrammes. Avec ce poids sur la balance, on peut toujours considérer la BP2000 comme mobile, mais il est préférable d’éviter de la transporter autant que possible.

L’absence d’application dédiée peut sembler dépassée, cependant la BP2000 utilise des cellules LiFePO4, c’est-à-dire du phosphate de fer et de lithium. Les avantages de cette technologie sont une sensibilité moindre à la température, moins de problèmes avec les décharges profondes et une meilleure stabilité chimique (moins inflammable) au détriment d’une densité énergétique plus faible.

Comparaison nombre de cycles de charge VS % capacité initiale de type de cellule | Crédit : onecharge.biz

La marque annonce plus de 3 500 cycles de charge ou une durée de vie de 10 ans pour la BP2000. Cela correspondrait à une charge et une décharge complètes quotidiennes. Après cette utilisation, cependant, la batterie n’est pas défectueuse, mais selon le fabricant, dans le pire des cas, elle a atteint une capacité d’environ 80 % et est toujours prête à l’emploi. La garantie du fabricant est à ce propos de 3 ans.

Le module d’extension OUKITEL B2000 a également une capacité de 2 048 Wh et pèse 18,6 kilogrammes. Le constructeur présente la BP2000 en association avec sept modules d’extension B2000, offrant une capacité totale de plus de 16 kWh.

OUKTIEL spécifie une puissance maximale de 4 000 watts pouvant être brièvement sollicitée, tandis que la puissance nominale est de 2 200 watts pour la BP2000. Cette dernière devrait théoriquement pouvoir alimenter des appareils et des outils très énergivores. Nous examinerons ses possibilités de plus près dans la partie test pratique du test.

Cette centrale électrique possède la fonction UPS. Cette abréviation signifie alimentation électrique sans interruption et fait exactement ce que son nom suggère. En cas de panne de courant, la batterie agit comme une alimentation de secours. C’est un grand avantage, surtout pour des appareils comme votre réfrigérateur. Il n’est donc pas utile de vous soucier de la nourriture laissée dans le congélateur. Mais c’est également très pratique pour votre ordinateur à la maison. Si vous jouez à un jeu multijoueur, où n’avez pas sauvegarder un document sur votre ordinateur et que le courant est coupé, la BP2000 prendra rapidement le relais en tant que source d’alimentation. Vous ne remarquerez même pas la panne de courant, car cette solution de stockage d’énergie entre en action en moins de 10 ms.

OUKITEL BP2000 : Déballage

La batterie BP2000, son extension B2000 et le panneau solaire PV400 arrivent dans 3 cartons séparés. Étant des éléments relativement lourds, il est très important que la marque utilise suffisamment de protections afin de protéger les produits face aux aléas de la livraison.

À l’extérieur en tout cas, pas de fioritures, le design du packaging est sobre. Nous rencontrons souvent ce type de design minimaliste, ces produits étant essentiellement destinés à la livraison en ligne et non aux étalages de magasins. Nous préférons de notre côté ce type d’emballage basique, bien plus facile à recycler par la suite.

C’est la première fois que nous recevons des batteries et un panneau solaire de la marque, nous étions donc curieux de découvrir comment OUKITEL avait conditionné ces produits. Première bonne surprise, le carton est doublé, permettant un renfort naturel du conditionnement. Nous découvrons ensuite une mousse très épaisse et la batterie est emballée dans du plastique, accompagné d’un sachet anti humidité.

Rien à redire donc, du côté du soin apporté à l’emballage du produit pour son transport. La batterie arrive intacte et remplie à 35% de sa capacité.

Il y a un petit compartiment de rangement sur le dessus du BP2000 dans lequel divers câbles de connexion peuvent être rangés. Nous trouvons dans cet espace un câble de connexion secteur AC, un câble adaptateur XT60-MC4 pour la connexion à un panneau solaire et un câble adaptateur XT60 pour voiture.

Nous trouvons également un guide de démarrage rapide imprimé.

L’extension de la batterie, B2000, assure le même traitement concernant l’emballage du produit.

Cette extension arrive sans défaut et remplie à 27% de sa capacité totale.

Les câbles n’ayant pas de logement intégré comme pour la batterie comme la BP2000, ceux-ci sont présents dans la mousse supérieure de l’emballage.

Le packaging contient les deux câbles adaptateurs déjà inclus avec la BP2000 et contient également le câble de connexion pour relier cette extension B2000 à la batterie BP2000 ainsi qu’un manuel d’utilisation imprimé.

La gamme d’accessoires est presque identique pour les deux appareils. Cependant, tandis que la BP2000 est équipée d’un câble AC, un câble de connexion adapté est fourni avec la B2000. OUKITEL se passe du câble de charge pour l’extension B2000, car elle ne peut de toute façon pas être chargée via le secteur. La charge de cette extension n’est possible que de manière indirecte lorsqu’elle est connectée à la batterie BP2000.

Le panneau solaire PV400 de la marque que nous avons reçue maintient le même niveau de qualité d’emballage que celui utilisé pour la batterie et son extension.

Nous retrouvons un double carton, mais en plus une double protection intérieure afin de protéger le panneau solaire.

Le panneau solaire, malgré sa grande taille, arrive sans aucun dommage ou défaut.

Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de l’attention portée par la marque à la protection de ses appareils contre les chocs éventuels lors du transport. Les emballages présentent un design basique et minimaliste, parfaitement adapté à une livraison par correspondance et au recyclage. Aucun câble ne manque, éliminant ainsi le besoin d’acheter des câbles supplémentaires pour connecter le matériel à un panneau solaire ou à une voiture.

OUKITEL BP2000 : Design

Toute personne ayant déjà eu affaire à d’autres batteries remarquera immédiatement l’OUKITEL BP2000 grâce à son esthétique cubique et anguleuse. Cette conception vise spécifiquement à permettre une extension de la capacité de stockage. Grâce à sa surface plane, il est facile d’empiler des batteries supplémentaires B2000.

L’association de teintes gris clair et noir rappelle fortement les modèles EcoFlow qui se sont déjà en place sur le marché européen depuis plusieurs années.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, la BP2000 et la B2000 semblent être faites d’une seule pièce. Les protections en plastique de certains ports permettent aux ports haute tension d’être protégés des éclaboussures.

De chaque côté de la batterie se trouve deux ventilateurs qui aspirent l’air d’un côté et rejettent l’air chaud de l’autre côté.

La recharge peut se faire de trois manières : par le biais d’une connexion secteur (prise IEC) ou via le port XT60 (12-120V/15A max. 1 000W), auquel un système photovoltaïque peut être branché. De plus, la batterie peut être connectée à la prise 12V de type « allume cigare » d’une voiture pour être chargée à l’aide du câble adaptateur inclus.

À l’arrière de l’appareil rien de spécial à signaler, hormis l’affichage signalétique de quelques tensions. En dessous de l’appareil, quatre patins en caoutchouc plats sont présents et sont adaptés prêt à être empilés sur une extension plane de batterie.

La BP2000 ne se limite pas à être simplement un dispositif de stockage d’énergie statique, relégué au balcon ou à la cave. Pour faciliter son transport malgré son poids de 23,6 kg, elle est pourvue de deux poignées pratiques. Néanmoins, en raison de son poids conséquent, il peut être difficile de la transporter sur de longues distances.

Nous trouvons particulièrement pratique la possibilité de ranger les câbles dans la partie supérieure de la batterie. Cette fonctionnalité, que nous avions déjà rencontrée lors de notre test de la FOSSIBOT F2400, s’avère très pratique lors de déplacements en voiture par exemple.

En termes de connectivité, la BP2000 offre tout ce que l’on pourrait souhaiter à première vue. Les connexions sur la face avant sont regroupées en trois groupes distincts et doivent être activées via un bouton associé.

En commençant par la gauche, nous retrouvons 4 connexions DC, 1 port AV 24V/10A, une prise voiture allume cigare 12V/10A et 2 x DC5521 12V/3A).

Au milieu, 2 ports USB de type C avec 100 watts chacun sont présents. 4 ports USB de type A avec des puissances de 2 x 12W et 2 x 18W sont également de la partie.

Sur le côté droit, 4 prises AC (Schuko) sont disponibles, un nombre bien suffisant pour cette capacité et ce stockage.

L’écran central est ergonomique reste lisible au soleil. Un bon point qui n’est pas forcément le cas de tous les modèles de batteries présents sur le marché.

Cet écran présente le pourcentage de charge, en plus de la puissance d’entrée et de sortie en cours. Sur le côté gauche, il affiche également l’autonomie restante estimée (ou le temps de charge) dans l’état actuel d’utilisation.

Extension OUKITEL B2000 : Design

L’extension B2000 de la marque est également conçue de la même manière. Vous trouverez la même combinaison élégante de gris et de noir et ses dimensions sont plus petites. Nous passons de 480 x 296 x 322 mm pour 23,6 kg sur la BP2000 à 474 x 296 x 241 mm pour 18,5 kg sur la B2000. Soit un volume moins élevé de 25,45% et un poids 21,19% inférieur.

Ces dimensions plus petites s’expliquent principalement par le nombre d’entrées et sorties plus restreint disponibles.

Nous retrouvons une ventilation plus légère sur cette extension par rapport à la BP2000. Ce sont cette fois-ci deux petits ventilateurs d’un côté et un plus gros de l’autre qui s’occupent d’extraire l’air chaud de l’appareil.

La charge de la B2000 s’effectue soit directement via un port XT60 (12-48V/10A) à l’aide d’une source de courant continu (PV ou voiture), soit via l’épais câble de connexion avec la batterie BP2000. Ces modules de batterie supplémentaires sont connectés en série et donc reliés à l’unité de base BP2000.

L’arrière de l’appareil et le dessous sont identiques à la BP2000, tandis que la partie supérieure est différente. Celle-ci est parfaitement adaptée à empiler la batterie principale au-dessus ou d’autres extensions B2000.

Côté entrées/sorties, nous retrouvons un port USB de type A (5V/2,4A), un port USB de type C (PD 100W), une prise voiture 12V/10A et une connexion XT90 48V/15A.

Bien que cette extension ne propose pas de prises AC (Schuko), les deux ports USB devraient déjà suffire pour l’utiliser également comme un stockage d’énergie portable pour les appareils compacts tels que les ordinateurs portables et les smartphones.

L’écran de la B2000 est identique à la BP2000. Nous n’avons pas rencontré de problème pour lire les informations affichées dans un environnement ensoleillé.

Théoriquement, toutes les sorties des BP2000 et B2000 peuvent être utilisées simultanément, à condition que la puissance maximale consommée reste dans les spécifications. En mode couplé, les prises du B2000 sont désactivées et toutes les charges doivent être connectées au BP2000.

Relier la BP2000 à B2000, se fait en moins d’une minute. Il suffit de relier les ports d’extension de batterie grâce au câble fourni avec l’extension.

L’ensemble s’ajuste parfaitement et ressemble sans problème à du matériel utilisé par les professionnels.

Une certaine harmonie visuelle se dégage entre les appareils, un bon travail effectué de la part de la marque.

En définitive nous sommes plutôt conquis par la qualité de construction, le design utile, ainsi que le nombre d’entrées/sorties disponibles.

Panneau solaire OUKITEL PV400 : Design

Le panneau solaire du constructeur PV400, permet, comme son nom l’indique, de capter jusqu’à 400W de puissance lumineuse. Ce modèle dispose d’une certification IP65, il est donc étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau. En cas de pluie, il faudra donc le mettre à l’abri.

Ce panneau solaire est parfaitement conçu pour les nomades. Sa poignée et son poids de 17,5 kg le rendent facilement transportable sur de courtes distances. De plus, sa capacité à se replier plusieurs fois lui permet de prendre un minimum de place lorsqu’il est dans une voiture par exemple.

À l’avant du panneau fermé, nous retrouvons une poche zippée ainsi que l’un des 4 pieds disponibles pour le soutenir une fois déplié.

De l’autre côté, rien de spécial à signaler, hormis un autre pied de maintien.

Dans la poche zippée, nous retrouvons un câbles solaire munie de connecteurs MC4 classiques, permettant, au passage, de le rendre compatible avec d’autres marques. Un manuel est également inclus.

Les pieds sont astucieusement bien pensés et permettent d’orienter le panneau solaire sur quelques degrés.

Avant de déployer le panneau, vérifiez que vous disposez d’assez d’espace disponible. Ce PV400 se déploie en deux étapes successives.

Une fois complètement déployé, le panneau solaire est imposant, mesurant 1049 x 2333 x 25 mm. De plus, il inspire une impression de robustesse très solide.

En utilisation, nous constatons que le pied de droite est décalé pour soutenir sa face, faute à la poche de rangement du câble solaire. Cette quatrième partie aura donc tendance à s’affaisser légèrement sous son poids. Aucun risque toutefois que le panneau soit endommagé dû à ce choix de design, la construction demeure très solide.

Le PV400 utilise du silicium monocristallin, offrant ainsi une efficacité théorique de conversion d’énergie solaire en électricité de 23%. C’est l’un des taux les plus élevés disponibles sur le marché actuel.

OUKITEL BP2000 : Tests pratiques

Dotées d’une capacité de 2 kWh et 4 kWh avec l’extension, d’une puissance continue de 2 200 Watts et, selon le fabricant, atteignant jusqu’à 4 000 Watts de puissance maximale, les OUKITEL BP2000 et B2000 se présentent comme des sources d’électricité mobiles aux applications pratiquement illimitées. Ce système peut transporter de l’électricité vers n’importe quel lieu souhaité et l’utiliser là où elle est nécessaire. Qu’il s’agisse d’outils électriques dans le jardin, d’ustensiles de cuisine sur le balcon ou d’une machine à café dans la voiture.

L’utilisation de la batterie est intuitive et simple, malgré les explications du mode d’emploi qui ne sont pas toujours des plus explicites. La BP2000 et la B2000 disposent toutes deux d’un bouton On/Off. Comme nous l’avons vu précédemment, des groupes de connexions individuels peuvent être activés ou désactivés avec un bouton assigné. Si la batterie n’est pas utile à un moment donné, il est essentiel de désactiver les groupes de connexions ou d’éteindre complètement la batterie (en maintenant le bouton On/Off enfoncé pendant plusieurs secondes), sinon une décharge continue se produira. Lors de nos tests, nous avons constaté une perte d’environ 15 % sur une période de 12 heures, uniquement à cause du groupe de connexion AC activé sans appareil consommant d’énergie connecté.

Quelle capacité à alimenter des appareils

Lors du test, nous avons chargé la combinaison BP2000/B2000 avec toutes sortes d’équipements électriques. Les nombreuses prises sur l’appareil s’avèrent très pratiques, il n’y a généralement pas besoin de multiprises ou d’adaptateurs supplémentaires. Lors de l’utilisation simultanée de plusieurs appareils connectés, nous observons une limite légèrement supérieure à 3 000 watts, au-dessus de laquelle la centrale électrique s’éteint et affiche « Surcharge » sur l’écran. Après quelques secondes, la BP2000 est à nouveau prêt à être utilisé. Vous pouvez donc utiliser cette batterie de manière constante jusqu’à 3000 Watts.

Au cours de nos tests, nous avons également rencontré plusieurs appareils individuels trop énergivores pour être utilisés avec la BP2000. Par exemple, la batterie a refusé de fonctionner avec un nettoyeur haute pression, le message « Surcharge » s’affichant sur l’écran, ainsi qu’avec une tondeuse électrique. En revanche divers appareils ménagers, tels qu’une plaque de cuisson à induction, un barbecue électrique et une machine à laver, ont pu être utilisés sans aucun problème via la BP2000 (avec et sans B2000 connecté). Par ailleurs, si vous possédez une Tesla, une vidéo de la marque nous indique que la charge de cette dernière avec la BP2000 et ses extension est possible. Ce qui se tient, une voiture électrique tirant généralement 3000 Watts sur une prise AC classique.

Les durées de fonctionnement attendues dépendent directement des appareils connectés. Alors qu’une plaque de cuisson peut fonctionner pendant environ 1,5 heure à une charge continue d’environ 2 kW (BP2000+B2000), la durée de fonctionnement attendue est proportionnellement plus longue pour des appareils économes en énergie. Un ordinateur portable utilisé 9 heures par jour avec une consommation moyenne de 18 watts peut fonctionner hors réseau pendant plus de 20 jours.

Nous avons vidé les batteries plusieurs fois au cours de nos tests et avons observé en moyenne une capacité utilisable d’environ 3,7 kWh. Ce chiffre représente environ 91 % de la capacité brute spécifiée, ce qui la situe dans la moyenne haute du marché pour cette capacité.

Les différents moyens de charges

Il y a deux moyens principaux de recharger la BP2000 avec la B2000 connectée : via une connexion à la prise (AC) ou via diverses sources de courant continu, telles que des modules solaires connectés ou une prise voiture 12V avec le câble adaptateur fourni.

Un point à signaler, lorsque la batterie d’extension B2000 est connectée à la BP2000, nous avons remarqué un problème de design. L’accès à la prise de connexion AC, dissimulée sous un volet, est bloquée et il n’est pas possible de l’ouvrir sans un outil long et fin. Il faut donc penser à ouvrir ce volet avant de connecter toute extension.

Charge via allume cigare

Le câble adaptateur XT60 allume cigare fourni peut être utile en déplacement, comme dans une voiture ou un camping-car. Cependant, avec une puissance de charge maximale d’environ 120 Watts, le chargement de cette quantité considérable d’énergie prend un long moment.

Charge via panneau solaire

Il est possible d’aller plus vite avec des panneaux solaires connectés. Le constructeur évoque une capacité maximale de 1 000 watts pouvant être injectés via l’adaptateur XT60-MC4 (câble également inclus de base). Pour atteindre cette haute puissance de charge, plusieurs modules PV doivent être connectés en série.

Comme la BP2000 peut être chargée simultanément via la prise secteur (AC) et l’entrée DC, la puissance de charge maximale atteint 2 800 Watts (soit 0 à 80% en 1 heure). En pratique, l’une ou l’autre méthode sera probablement utilisée dans la plupart des cas.

Le branchement du panneau solaire à la batterie est on ne peut plus simple. Il suffit de relier les deux embouts MC4 + et – du panneau à ceux du câble XT60 de la batterie et de brancher ce câble à l’entrée XT60 de la batterie. Après quelques secondes les premiers Watts captés s’affichent déjà sur l’écran.

Avec ce panneau solaire PV400 de la marque nous sommes montés à 325 Watts, une bonne performance compte tenue du soleil hivernal actuel qui n’est pas des plus clément. En été, par un jour sans nuage, nous pensons qu’être proche des 400 Watts de puissance captée est facilement réalisable.

Tout comme la recharge secteur, sur le total de l’énergie capturée, 50% est envoyer de la batterie BP2000 à l’extension B2000.

Notons que la batterie d’extension B2000 peut également être chargée, en mode solo, via son port XT60 à l’aide de panneaux solaires connectés, mais la puissance de charge est limitée à 200 Watts.

Charge via secteur

La méthode la plus rapide pour charger est via l’alimentation secteur avec la fonction SuperCharge qui monte à 1800 Watts, (1879 Watts à la prise lors de notre test). À cette puissance, une charge de 0 à 80% prend 1,5 heure.

L’écran vous indique, à ce propos, directement quand la SuperCharge est activée ou non. Passant de 673 Watts à 1832 Watts dans notre test.

Quand cette SuperCharge est utilisée avec la batterie et son extension connectée, la moitié des 1800 Watts de charge, soit 900 Watts, sont envoyés vers l’extension B2000. Le temps de charge est donc logiquement doublé avec une seule extension.

Fonction UPS

La fonctionnalité UPS intégrée est intéressante. Si la BP2000 est connectée à l’alimentation secteur et qu’un appareil est connecté à la station électrique en même temps, l’appareil active automatiquement le mode UPS (alimentation sans interruption). Comme nous l’avons évoqué dans la partie spécification, si l’alimentation secteur est coupée, la BP2000 prend le relais en moins de 10 millisecondes. Les appareils connectés peuvent ainsi continuer à fonctionner sans interruption, ce qui a fonctionné sans aucun problème lors de notre test avec un PC et deux écrans.

Est-il possible de l’utiliser pour réinjecter l’énergie captée dans le réseau de l’habitation ?

OUKITEL envisage également l’utilisation de la BP2000 comme dispositif de stockage photovoltaïque. Cependant, il y a quelques limitations. Deux points de base à observer sont déjà mentionnés dans le mode d’emploi : « Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à la neige » et « Ne pas utiliser ou stocker le produit en plein soleil pendant de longues périodes ». Cela nécessiterait l’installation de la batterie à l’intérieur (y compris les passages de câbles nécessaires vers les modules photovoltaïques à l’extérieur) ou au moins dans un endroit bien protégé, sachant que la BP2000 peut également devenir bruyante lors de la charge ou de l’utilisation d’énergie.

Si vous souhaitez injecter directement l’énergie solaire dans le réseau domestique, il y a aussi des restrictions : La BP2000 fournit un port AV 24V/10A pour cette utilisation, auquel un onduleur est connecté, permettant de libérer l’énergie précédemment stockée dans le réseau domestique. Le câble de connexion approprié est également disponible en option. En termes purement mathématiques, cela donne une sortie maximale théorique de 240 Watts. Cependant, il faut d’abord trouver un onduleur adapté capable de gérer la faible tension de 24V. La batterie supplémentaire B2000 offre une sortie XT90 plus puissante (48V/15A), pouvant théoriquement délivrer jusqu’à 720 Watts. Malheureusement, ce port ne peut actuellement pas être utilisé avec une batterie BP2000 connectée.

Volume sonore de fonctionnement

En plus de ses dimensions généreuses et de son poids impressionnant, le niveau sonore du BP2000 a été particulièrement surprenant.

La batterie est équipée de plusieurs ventilateurs intégrés qui se mettent en marche en fonction de la température intérieure. Il existe différents niveaux de vitesse de ventilation, ce qui permet de ne pas faire tourner les ventilateurs à 100% tout le temps… Mais, au niveau le plus bas observé de la mise en route des ventilateurs, nous étions déjà à 50 dB(A) à 1 mètre de distance. Ce volume sonore peut facilement être décrit comme bruyant.

En utilisant plus intensivement la batterie, nous sommes même montés à 56,3 dB(A), ce qui se fait fortement remarqué, surtout en utilisation intérieure.

Un aspect positif de ces ventilateurs trop zélés est qu’ils maintiennent le boîtier de la batterie à une température sécuritaire. Dans toutes nos différentes situations d’utilisation, la température de surface n’a jamais excédé les 34 °C.

OUKITEL BP2000 : Notre avis

Avec une capacité de stockage de 2 ou 4 kWh nous considérons la batterie OUKITEL BP2000 (également en combinaison avec l’extension B2000) principalement comme une puissante source d’énergie hors réseau avec une capacité élevée. De préférence pour une utilisation en extérieur dû à son bruit de fonctionnement, par exemple en camping, ou pour faire fonctionner des outils électriques dans des endroits éloignés. La BP2000 semble également très bien adaptée comme système de secours d’urgence pour un usage domestique temporaire ou sur le long terme dans une pièce séparée avec une ou plusieurs extensions.

Nous n’avons rien à redire sur la qualité de construction des différents éléments que nous avons passés en revue dans ce test, l’ensemble est robuste et inspire confiance. La capacité réelle de la batterie est bonne, et vous pouvez utiliser des appareils connectés jusqu’à une puissance constante de 3000 Watts.

L’absence d’application ne nous a pas fait défaut lors du test, les écrans étant bien pensés et lisibles au soleil. Si vous souhaitez utiliser la batterie avec des panneaux solaires fixes à domicile, cette fonctionnalité pourrait toutefois avoir son importance pour le monitoring à long terme.

Enfin, il est également important de mentionner le prix de ce combo. En promo actuellement à 1899€ au lieu de 2999€, c’est actuellement la solution modulaire nomade 4 kWh (équipée de cellules LiFePO4) la moins chère du marché. Un investissement qui peut être très intéressant si vous avez besoin de modularité ou d’étendre votre capacité de stockage dans le futur.

Pour

Qualité de construction

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Prix

Design sobre et utile

Charge rapide

Sorties stables

Peut faire office d’onduleur

Écran lisible en plein soleil

Pas d’adaptateur secteur

Possibilité d’extension jusqu’à 16 kWh

Contre