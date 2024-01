La liste des niveaux de Battle Cats pour 2024 (tous les chats classés)

Voulez-vous savoir quelles sont les meilleures races de chats à utiliser dans le jeu The Battle Cats ? Consultez la liste des niveaux des Battle Cats.

Battle Cats est un jeu mobile gratuit disponible sur Android ainsi que sur les appareils iOS. Le jeu est sorti en 2012 et jusqu’à présent, il est encore apprécié par un bon nombre de joueurs. La dernière mise à jour pour le jeu a été récemment effectuée en décembre de cette année. Battle Cats est un petit jeu amusant où vous jouerez en tant que chats et avec des chats.

Le jeu vous permet de contrôler vos chats et même de les préparer à diverses batailles. Avec ces chats, vous pourrez conquérir le monde et collecter une tonne de trésors et de récompenses en chemin. Comme c’est le cas avec ce genre de jeux qui se concentrent beaucoup sur les personnages, Battle Cats dispose d’une multitude de personnages parmi lesquels vous pouvez choisir. Certains d’entre eux sont puissants tandis que d’autres ne le sont pas.

Donc, si vous êtes quelqu’un qui veut connaître les meilleurs et les pires chats dans le jeu The Battle Cats qui peuvent être utilisés dans le jeu, vous pouvez consulter la liste des niveaux affichée ci-dessous.

Liste des niveaux des Battle Cats

Ici, nous vous présenterons tous les niveaux de chats disponibles dans le jeu Battle Cats. La liste des niveaux comprendra six niveaux. Le niveau le plus élevé sera réservé aux meilleurs chats à utiliser, tandis que le niveau F vous montrera tous les pires chats que vous pouvez utiliser dans le jeu. Les listes de niveaux sont importantes car le jeu entier dépend des personnages de chats et vous devez savoir quel chat est meilleur afin de pouvoir les utiliser en conséquence. Découvrons dans quel niveau de bataille se situe chaque chat.

Liste des niveaux S des Battle Cats

Enfant du Destin Phono

D’arktanyan

Tireur d’élite Saki

Miko Mitama

Mitama sombre

Baby Gao

Kasli le Fléau

Amaterasu éblouissante

Kai

Liste des niveaux A des Battle Cats

Yukimura le Comte

Sirius, la Déesse de la Lumière

Hades le Punisseur

Ize la Danseuse

Roi de l’Apocalypse Phono

Lilin

Momotaro

Daliasan le Serpent de Mer

Shadow Gao

Ganesha Splendide

Voli

Liste des niveaux B des Battle Cats

Chaton

Balaluga

Dieu de la Bataille Odin

Héros du Clan des Chats

Tengu Chat

Chat Guépard

Chat Poulet

Javelines du Cheval de Bois Enroulés

Eva Unit-00

Eva Unit-01

Ganglion

Honda Tadakatsu

Chat de Glace

Issun Boushi

Tenten Karasu-Tengu

Kasa Jizo

Kintaro

Chat Kitaro & Chat Nezumi-Otoko

Lasvoss

Chat Démon Moindre

Mini Valkyrie

Valkyrie Noire

Chat Maraudeur

Mimiluga

Mousse (Sombre)

Narita Kaihime

Roi Dragon Nucléaire Berius

Chat Infirmière

Ranma Saotome

Shampoo (Chat)

Shiro Amakusa

Satoru l’Invocateur

Togeluga

Kalisa Tropicale

Monshiro de Type

Urashima Taro

Warlock et Pierre

L’Empereur Sage Nobel

Liste des niveaux C des Battle Cats

Akane Tendu

Asiluga

Bébé Garu

Chat Machine

Garu Aegis Noir

Date Masamune

Évangéliste

Furiluga

Dieu de la Guerre Odin

Gude-Chat Machine

Hatsune Miku : MM2020 Osaka

Mikan Hatsuyume

Hattori Hanzo

Emma, le Gardien des Enfers

Coppermine Sacrée

Homura Akemi

Imagawa Yoshimoto

Iz la Danseuse de la Tristesse

Kachi-Kachi

Kagamine Rin & Len

Kaoluga

Keiji Claws

Kubiluga

Kunio-kun

Madoka Kaname

Maeda Keiji

Mami Tomoe

Megurine Luka

Mekako Saionji

Mighty Drednot

Mikan Natsu

Nekoluga

Nobiluga

Oda Nobunaga

Pai Pai

Papaluga

Princesse Kaguya

Ranma Saotome (Justaucorps)

Terun Rennes

Rin Tohsaka

Ryoga Hibiki (Porc)

Saber

Sakura Miku

Sakura Sonic

Sanada Yukimura

Kuu le Père Noël

Sarukani

Sayaka Miki

Snow Angel Twinstars

Unité de Frappe R.E.I.

Takeda Shingen

Tecoluga

Uesugi Kenshin

Infirmière de Noël

Liste des niveaux D des Battle Cats

AAA Wunder

Archer

Balrog

Bebe

Yuki bienveillant

Blanka

Chronos la Mariée

Chun-Li

Coppermine

Cornelia

Dhalsim

Dioramos

E. Honda

Eva Unit-02

Eva Unit-08

Eva Unit-13

Kai Givrax

Gilgamesh

Guile

Hatsune Miku

Hatsune Miku : MM2020 Tokyo

Hearscht

Héracliste

Herme

Hevijack le Maléfique

HI-DO

Phoenix Sacré

Terun Chasseresse

Illyasviel

Kalisa

Kamukura

Karetto

Ken

Kuu

Kyoko Sakura

Lancier

Chat Lilith

Yuki du Monde Perdu

Luke

M. Bison

Megidora

Miyabi Oyama

Mobius

Opérateurs de la Lune

Myrcia

Mystica

Oracle de Nuit Rei

Nimue

Armée Nistama

Asuka l’Unilatérale

Rabbit Satoru

Raiden

Gladios Impitoyable

Cavalier

Ryu

Sagat

Saki Nijima

Sakura

Sakura Matou

Coppermine Brise-Marées

Shaman Khan

Shinji Chat

Shitakiri Sparrow

Snow Miku 2021

Sodom

Thundia Terrifiante

Squirtgun Saki

Subaru Hoshi

Super Devil Satanmaria

Super Zeus

Le 10e Ange

Le 4e Ange

Le 6e Ange

Le 9e Ange

La Grue Reconnaissante

Thundia

Twinstars

Vars

Vega

Windy

Wyvern

Zangief

Liste des niveaux F des Battle Cats

719-1

Aventurière Kanna

Aer

Akira

Anubis le Protecteur

Balaluga Fiancé

Bliza

Kamukura en Fleurs

Bora

Bunny & Canard

Chatman

Exploratrice Littorale Kanna

Cornelia

Fille Folle

Kerihime Enragée

Vigler le Détective

DONALD MORDEN

Chronos l’Impératrice

Eyewaltz

Myrcia du Premier Amour

Verbena Florissante

Gravi

Hallowindy

Hayabusa

HERMIT ÉNORME

Boshi Issun

JUPITER ROI

Juvens

Kaguya de la Côte

KHM48

Démon Moindre Épris d’Amour

Lucifer le Frauduleux

Michelia

Lilin de la Plage d’Été

Aethur Ltd. Puissant

Bomburr Puissant

Carrowsell Puissant

Deth Troy-R Puissant

Kat-A-Pult Puissant

Rekon Korps Puissant

Sphinx Korps Puissant

Thermae D-Lux Puissant

Mizli

Roi Mola

Roi Singe

Yuki Fille Mystérieuse

Lilin de la Plage Nocturne

Nouveauté de la Princesse

Reine Reika

Aphrodite Radieuse

Ruri la Femme Poisson

Kai de la Plage

Vars Motard-Crâne

Goth Vega Spectrale

Kenshin Printemps

Été-luga

Aphrodite Douce

Mekako Douce Amoureuse

Le Lapin Blanc

Zeus Dieu du Tonnerre

Jack le Tonnerre

Todomeki

Himeyuri le Farceur

Kuu Vague-Rider

Vigler le Majordome Blanc

Cyclope Chevalier Blanc

Deale le Louveteau

Poséidon Vengeur

Yamii

Notre avis

Ceci est la liste des niveaux des chats de combat, des meilleurs aux pires qui sont présents dans le jeu. Jouez-vous à ce jeu mobile amusant depuis longtemps ou êtes-vous quelqu’un de nouveau ou qui prévoit de commencer à jouer à ce jeu ?

Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.