Comment Google met fin aux sauvegardes illimitées pour WhatsApp: Que faire maintenant?

Pendant longtemps, la plateforme de messagerie la plus populaire – WhatsApp – permettait aux utilisateurs de sauvegarder gratuitement leurs données sur Google Drive. Gratuit dans le sens où les fichiers de sauvegarde de WhatsApp n’étaient pas pris en compte lorsqu’il s’agissait d’utiliser l’espace de stockage de Google Drive. Cela signifie que si vous aviez une sauvegarde de 6 Go de WhatsApp sur votre Google Drive, elle ne serait pas considérée comme faisant partie de l’espace de stockage qui vous a été alloué.

Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, et il en est de même pour les sauvegardes illimitées de WhatsApp sur Google Drive. Beaucoup de personnes semblent avoir été confuses lorsque Google a annoncé en novembre que les sauvegardes illimitées de WhatsApp ne seraient plus gratuites. Ce que Google voulait dire, c’est que les sauvegardes de WhatsApp compteront désormais dans le stockage. Alors, que pouvez-vous faire ?

Options de sauvegarde de WhatsApp

Désormais, par défaut, chaque compte Google personnel est livré avec 15 Go d’espace de stockage gratuit avec Google Drive. C’est un espace de stockage suffisant pour la plupart des personnes. Et si vous êtes quelqu’un qui utilise Google Drive pour sauvegarder vos discussions de WhatsApp, vous voudrez peut-être y réfléchir. Tout d’abord, la sauvegarde de WhatsApp de chacun ne sera probablement pas plus grande que 5 Go ou 6 Go, il sera donc tout à fait correct de la sauvegarder sur Google Drive.

Mais si votre sauvegarde de WhatsApp est supérieure à 5 Go, vous voudrez peut-être envisager quelques alternatives. Étant donné qu’il s’agit de sauvegardes de WhatsApp sur des appareils Android, vous avez beaucoup de liberté pour stocker vos sauvegardes.

Enregistrer votre sauvegarde sur le stockage local de votre appareil

Beaucoup d’entre nous utilisent des appareils dotés d’une capacité de stockage d’au moins 128 Go ou plus. Le meilleur endroit pour sauvegarder vos discussions de WhatsApp est donc en les stockant directement sur votre appareil. Cela peut être fait facilement. Voici les étapes à suivre.

ouvrir WhatsApp. Appuyez sur l’icône des trois points en haut à droite de l’écran et choisissez Paramètres. Naviguez vers Discussions > Sauvegarde des discussions. Sous Sauvegarde sur Google Drive, appuyez et choisissez l’option Jamais. Vous verrez un bouton vert en haut qui dit Sauvegarder. Appuyez sur le bouton.

Une sauvegarde de WhatsApp sera maintenant créée sur le stockage de votre téléphone. Vous pouvez trouver les fichiers dans le dossier Android > Média.

Exclure les vidéos des sauvegardes de WhatsApp

Si vous prévoyez toujours d’utiliser votre compte Google Drive pour sauvegarder vos discussions de WhatsApp, vous pouvez apporter quelques modifications à votre sauvegarde pour réduire sa taille et ainsi ne pas occuper trop d’espace de stockage. Pour cela, il serait idéal d’exclure les vidéos de la sauvegarde, car cela réduira considérablement sa taille.

Si vous êtes quelqu’un qui envoie et reçoit régulièrement des vidéos sur WhatsApp, votre fichier de sauvegarde de WhatsApp devient plus volumineux. Si les vidéos sur WhatsApp ne vous importent pas, vous pouvez les exclure de vos sauvegardes. Vous pouvez les copier séparément sur un support de stockage quelconque. Voici comment exclure les vidéos de la sauvegarde.

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone Android. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran et choisissez Paramètres dans le menu qui s’affiche. Appuyez maintenant sur Discussions, puis sur Sauvegarde des discussions. En bas de la page de sauvegarde des discussions, vous verrez un bouton bascule à côté de l’option Inclure les vidéos. Veillez à ce que le bouton bascule soit désactivé.

Avec les vidéos exclues de vos sauvegardes de WhatsApp, vous pouvez vous attendre à une taille de sauvegarde plus petite sur Google Drive.

Enregistrer vos sauvegardes sur votre PC

L’une des meilleures façons de sauvegarder vos sauvegardes de WhatsApp est de transférer les fichiers de sauvegarde sur votre ordinateur. Vous devrez d’abord les enregistrer sur le stockage local de votre appareil. Une fois que cela est fait, vous pouvez simplement parcourir les fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur et copier le dossier WhatsApp de votre téléphone vers votre ordinateur.

Lorsque vous connectez votre téléphone à votre ordinateur à l’aide du câble USB, veillez à choisir l’option Stockage lorsque la fenêtre contextuelle apparaît sur votre téléphone.

Sur votre ordinateur, naviguez dans les dossiers du stockage interne de votre Android, puis copiez le dossier WhatsApp complet sur votre ordinateur. Avant cela, assurez-vous de sauvegarder vos discussions de WhatsApp.

Exporter les discussions qui vous intéressent

WhatsApp dispose d’une fonctionnalité pratique qui vous permet d’exporter uniquement les discussions qui vous importent. Cela devient important car cela permet de réduire les discussions indésirables ou les conversations qui ne vous intéressent pas. Voici comment vous pouvez exporter les discussions qui vous intéressent dans WhatsApp.

Allez dans les paramètres de WhatsApp. Ensuite, appuyez sur Discussions, puis sur Historique des discussions. Choisissez Exporter les discussions. Vous verrez maintenant une liste de toutes les discussions qui ont eu lieu sur WhatsApp. Sélectionnez simplement les discussions qui vous intéressent ou celles qui sont importantes pour vous. On vous demandera si vous souhaitez inclure les médias.

Astuce supplémentaire : vous pouvez également exporter une conversation unique en ouvrant la conversation que vous souhaitez exporter, puis en appuyant sur l’icône des trois points > Plus > Exporter la discussion

Si vous n’incluez pas les médias, vous obtiendrez un fichier de taille plus petite que vous pourrez exporter où vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de le sauvegarder sur votre Google Drive, ou sur tout autre service de stockage en ligne, ou l’envoyer à une autre personne via WhatsApp ou toute autre plateforme de messagerie.

Obtenir un abonnement Google One

Si l’option de stockage gratuit de 15 Go sur Google Drive ne vous suffit pas, vous pouvez toujours choisir d’obtenir plus d’espace de stockage pour Google Drive avec un abonnement mensuel. C’est l’option idéale pour ceux qui souhaitent disposer de plus d’espace de stockage dans Google Drive, non seulement pour les sauvegardes de WhatsApp, mais aussi pour leurs autres fichiers et médias. Voici le coût de l’abonnement Google One.

Pensées finales

Ceci conclut le guide sur les différentes options que vous pouvez choisir pour sauvegarder vos données de WhatsApp. Le passage du fait que Google Drive ne compte pas les sauvegardes de WhatsApp comme stockage au fait de les compter n’est pas une grosse affaire.

Si votre Google Drive est généralement vide et que la seule chose stockée dessus sont les sauvegardes de WhatsApp, alors vous n’avez pas à vous inquiéter. Ou vous pouvez choisir de créer manuellement des sauvegardes sur votre stockage local, puis les télécharger sur tout autre service de stockage en ligne que vous pourriez utiliser.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser ci-dessous.