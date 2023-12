La recherche de Google avec l’IA: Crée ce que tu ne trouves pas

Tu sais que les informations que tu cherches sont quelque part sur Internet, mais tu ne trouves simplement pas le mot-clé approprié. Grâce au tout dernier système d’IA de Google, SGE, ce problème ne devrait plus se produire ! Mais plus encore – le système devrait également afficher des images générées artificiellement sur ton sujet directement dans les résultats de recherche. Nous allons te montrer ce que l’avenir pourrait apporter.

Qu’est-ce que Google SGE ?

SGE signifie Search, Generate, Execute. Il s’agit du système d’IA de nouvelle génération de Google qui combine la recherche sémantique et l’intelligence artificielle générative (= la génération de contenu). SGE utilise de grands modèles linguistiques tels que LaMDA pour comprendre les requêtes dans leur contexte, générer du contenu ou des médias pertinents et exécuter des commandes.

Les résultats de recherche ne te conviennent pas ? Avec SGE, tu devrais pouvoir générer directement de nouvelles images dans la recherche d’images de Google qui n’existent pas réellement. L’IA analyse des millions d’images sur le web et apprend à générer de nouvelles images photoréalistes dans le style et avec les motifs souhaités.

Comment fonctionne SGE ?

SGE utilise l’apprentissage automatique pour générer de nouvelles images avec une précision au pixel près. Tu entre simplement quelques mots-clés dans la recherche d’images de Google, par exemple « arbre automnal », et l’IA génère une image appropriée en quelques secondes. Les images générées peuvent sembler trompeusement réelles, mais elles sont artificiellement créées.

Outre ces générations d’images créatives, d’autres applications sont également envisageables. Par exemple, SGE pourrait générer automatiquement des images manquantes, telles que des images de produits dans les boutiques en ligne. Ou étendre la recherche d’images à de courtes séquences vidéo. Cependant, Google exclut jusqu’à présent la génération de visages humains, d’autres IA d’images comme Midjourney semblent avoir moins de réticences à cet égard.

Concurrence de Google SGE : Le générateur d’images IA Firefly a créé un arbre. Image : Adobe

Comment puis-je utiliser Google SGE ?

Mauvaise nouvelle : légalement, tu ne peux pas l’utiliser pour le moment. Car actuellement, il n’est disponible qu’aux États-Unis et dans certains pays anglophones. Et même là, tu ne peux pas y accéder facilement, mais tu dois d’abord t’inscrire à Google Labs, puis prouver que tu es majeur et t’inscrire ensuite au test de SGE. Mais avant d’être trop déçu : jusqu’à ce que Google SGE arrive en Allemagne, tu peux créer des images avec de nombreux autres outils gratuits. Une liste se trouve ci-dessous.

Les différences avec la recherche Google actuelle

La recherche Google, telle que nous la connaissons aujourd’hui, devrait subir des changements fondamentaux. Avec Google SGE, Google introduit une nouvelle génération de recherche sur Internet qui va au-delà de la révolution de la recherche d’images. Les résultats de recherche doivent être nettement plus visuels et moins basés sur du texte, comme nous en avons l’habitude jusqu’à présent.

Avec Google SGE, il ne s’agit pas seulement d’images

SGE peut établir des liens sémantiques entre les termes et fournir des résultats allant au-delà de la simple saisie d’un mot-clé ou d’une requête. Cela signifie que SGE ne fait pas simplement ce que tu lui « dis », mais essaie plutôt de comprendre le contexte. Au lieu de la simple liste de liens habituelle, SGE fournit des informations, des images et même des modèles 3D contextuels.

SGE te comprend

Grâce à l’IA, tu devrais pouvoir parler plus naturellement avec la recherche Google à l’avenir. Il y a une meilleure reconnaissance vocale pour les recherches vocales plus naturelles, de sorte que SGE peut comprendre des phrases entières et même des dialogues simples. De plus, SGE peut mettre en relation des termes et des sujets pour fournir des résultats plus pertinents et plus complets. Tu peux ensuite ajuster tes résultats de recherche, c’est-à-dire les compléter par des informations supplémentaires.

Qu’est-ce qui rend SGE si spécial ?

Contrairement aux recherches d’images classiques qui ne trouvent que des images existantes, SGE génère des images totalement nouvelles en fonction de ta saisie.

Tu peux donc avoir des images de choses qui n’existent pas sous cette forme. Par exemple, un chat à sabots arc-en-ciel qui prépare des spaghettis. SGE génère une image photoréaliste correspondante et te la présente comme résultat de ta recherche. D’autres IA peuvent également générer des images, mais SGE est profondément intégré à la recherche Google, donc tout se passe sur la même page web.

Les IA fournissent des résultats très différents

SGE t’aide également en dehors de la recherche

Lors de la navigation sur un site web, tu peux demander à Google SGE de générer des points clés de la page. SGE résumera alors la page web pour toi. Encore une fois, l’IA fait une partie du travail pour toi, bien que cette fonctionnalité de SGE ait peu à voir avec la recherche web proprement dite.

Une meilleure publicité grâce à SGE

Certains se réjouissent de publicités plus pertinentes, d’autres les maudissent. Bien sûr, Google veut également utiliser l’IA pour rendre les annonces publicitaires encore plus pertinentes pour l’utilisateur, car cela permet aux entreprises de cibler encore plus précisément et donc Google de gagner plus d’argent. Que cela soit un avantage ou un inconvénient pour toi, c’est à toi de décider.

Quand SGE débarquera-t-il en Allemagne ?

On ne sait pas encore quand SGE sera disponible en Europe. Google teste cette nouvelle technologie d’abord aux États-Unis et dans certains pays asiatiques.

La protection des données et la localisation posent problème

Tout d’abord, Google doit adapter SGE au marché européen et s’assurer qu’il est conforme aux lois européennes sur les licences et la protection des données. En raison du règlement général sur la protection des données (RGPD) plus strict de l’UE, Google devra peut-être apporter des modifications à SGE pour le rendre utilisable ici.

De plus, Google a généralement pour habitude d’adapter ses produits aux normes linguistiques et culturelles locales avant de les étendre à de nouveaux marchés, et compte tenu de la diversité linguistique en Europe, il y a encore beaucoup à faire ici.

De plus, Google a tendance à lancer de nouveaux produits dans des marchés sélectionnés en premier lieu, afin de les tester et de les améliorer avant leur lancement mondial. Il est donc possible que SGE ne soit d’abord disponible que dans certains pays ou régions européennes avant d’être introduit dans toute l’Europe. Espérons que l’Allemagne sera en tête de liste. 🙂

Générer des images avec de l’IA n’est pas de la science-fiction, mais déjà possible aujourd’hui pour tout le monde et même gratuitement. Tu peux donc déjà essayer cette fonctionnalité avec divers fournisseurs.

Avec l’IA de Microsoft Bing, tu peux générer gratuitement des images. Lien

Canva propose également une IA pour la génération d’images. Lien

Midjourney est très connu, mais plus complexe à utiliser et actuellement payant. Lien

Playgroud.ai nécessite une identification via Google, mais est ensuite gratuit pour 500 images par jour. Lien

Adobe Firefly crée gratuitement des images d’IA. Lien

Picsart propose un nombre limité de générations gratuites, mais offre de bons résultats. Lien