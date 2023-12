L’hiver qui n’est pas là : risques et conséquences de l’absence de neige pour la crise climatique

Parmi les principales conséquences du réchauffement climatique, il y a la perte constante et dramatique de la neige, une ressource précieuse pour l’environnement et les activités humaines. Quels sont les risques des hivers sans le manteau blanc.

Parmi les principaux effets de la crise climatique que nous vivons, il y a la nette réduction de la couverture neigeuse pendant la saison froide, en raison du fait que des températures plus élevées réduisent considérablement les chances de neige. En d’autres termes, le réchauffement climatique est associé à des hivers moins enneigés et donc à des montagnes moins enneigées. Pour illustrer cette situation, il y a une photo emblématique de l’Italie prise le 11 avril 2022 par le satellite Sentinel-3A de la mission Copernicus, codirigée par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA). Au début du printemps, on s’attendrait à une botte encore largement enneigée, surtout sur les Apennins et les Alpes, étant donné que le mois de mars connaît l’accumulation maximale ; eh bien, sur cette image spatiale, la neige est pratiquement absente jusqu’à une altitude de 2 400 mètres. C’est une condition typique du début de l’été, pas de la fin de l’hiver.

En mars de cette année, il y a eu une diminution significative de 63 % des chutes de neige en Italie, comme le précise le Dr Francesco Avanzi, chercheur de CIMA (Centre international de surveillance environnementale) et hydrologue spécialisé dans la neige, dans une interview au Sole24Ore. Cela représente un tiers de moins que la moyenne des années précédentes et une détérioration par communiqué à ce qui a été observé en 2022, l’année la plus sèche de l’histoire de l’Italie. En effet, en mars 2022, les experts comptaient 6 milliards de mètres cubes d’eau (alors qu’il y en a habituellement 12-13 milliards, selon le président du CIMA, Luca Ferraris), tandis qu’en mars 2023, il y en a eu 4 milliards. Les données provenant des stations de ski confirment également la diminution de la neige en Italie ; selon le communiqué « Nevediversa 2023 » de Legambiente, près de 90 % des pistes de ski italiennes sont enneigées artificiellement. Dans ce contexte de changement climatique, l’Italie est le pays européen qui a le plus besoin de neige artificielle pour garantir le plaisir de l’hiver, au détriment de la durabilité : l’Autriche, qui est en deuxième position de ce classement, a besoin de neige artificielle pour 70 % de ses pistes, tandis que la Suisse en a besoin pour 50 %.

Toutes ces données montrent clairement que nos hivers sont de plus en plus pauvres en neige, et la situation va continuer à se détériorer parallèlement à l’aggravation de la crise climatique, étroitement liée aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et à d’autres gaz à effet de serre d’origine humaine. Mais quelles sont les véritables conséquences des montagnes de plus en plus blanches ? Parmi les plus dévastatrices, il y a les conséquences écologiques. En effet, les habitats naturels en montagne reposent sur des équilibres extrêmement délicats, dans lesquels différentes espèces animales et végétales se répartissent à différentes altitudes pour occuper leurs niches écologiques. Mais avec le point de congélation (0°C) qui monte de plus en plus chaque année, les espèces doivent également « le poursuivre », mais toutes n’y parviennent pas, entraînant une perte de répartition, comme le montre l’étude « Red-listed plants are contracting their elevational range faster than common plants in the European Alps » publiée dans la prestigieuse revue scientifique PNAS.

Cependant, le problème principal réside dans le fait que les montagnes ne sont pas infinies. Les espèces ne pourront tout simplement pas monter plus haut, car le point de congélation atteindra le sommet, ce qui les privera définitivement de leur habitat naturel où elles ont évolué pendant des milliers d’années. Cela les condamnera à une extinction inévitable. Après tout, elles n’ont ni le temps ni le moyen de s’adapter rapidement aux changements dictés par la crise climatique. Il n’est donc pas surprenant que les espèces de montagne soient parmi les plus menacées par le réchauffement climatique.

Un fringuello alpino. Crédit : Doc Searls / wikipedia

Outre l’impact sur la flore, la faune et l’environnement en général, les hivers sans neige ont de nombreuses autres conséquences négatives, notamment sociales et économiques. En l’absence de précipitations neigeuses, le réservoir d’eau qui alimente les rivières en aval diminue considérablement, aggravant ainsi l’impact de la sécheresse, elle aussi exacerbée par la crise climatique. Les familles et les activités économiques (pensons simplement à l’ensemble du secteur agricole) dépendent de l’eau des rivières ; avec des débits de plus en plus faibles, la disponibilité d’eau pour l’irrigation des cultures, l’abreuvage du bétail et évidemment l’eau potable / sanitaire qui arrive dans les maisons diminue.

La surveillance menée par l’ARPA en Italie du Nord au début de l’année 2022 a montré qu’il manquait plus de 2 milliards de mètres cubes d’eau dans les « grands réservoirs » de Lombardie, représentés précisément par la neige des montagnes et les grands lacs régulés (comme le lac de Garde, le lac de Côme et le lac Iseo), ainsi que par les barrages hydroélectriques. Nous nous souvenons tous des polémiques déclenchées par la nécessité de rationner l’eau lors des étés récents et torrides, précisément en raison du manque chronique d’eau douce. Les images du fleuve Pô à sec sont emblématiques, un désert d’où ont émergé des fossiles d’animaux préhistoriques et des véhicules naufragés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le problème, évidemment, ne concerne pas seulement l’Italie, mais le monde entier. Il suffit de penser à la fonte dévastatrice des glaciers de l’Himalaya – ces dix dernières années, le taux de fonte a augmenté de 65 % – qui risque d’avoir un impact dramatique sur la vie d’un nombre énorme de personnes. En effet, 2 milliards de personnes, dont 240 millions vivent dans les montagnes et 1,65 milliard vivent en aval, dépendent de l’eau qui descend de la chaîne de montagnes. Lorsque cette ressource précieuse ne sera plus disponible, des migrations de masse sans précédent auront lieu, car il deviendra impossible de cultiver, d’élever du bétail et de vivre dans un environnement où l’eau douce ne coule plus. Sans oublier que la fonte de ces glaciers pourrait faire ressurgir des virus et des bactéries mortelles enfouis depuis des millénaires sous une épaisse couche de glace. C’est un risque à ne pas sous-estimer, car nous ne nous sommes pas adaptés à eux et notre système immunitaire pourrait ne pas être suffisamment préparé.

Qui rend tout cela encore plus inquiétant, c’est le fait que la réduction de la couverture neigeuse déclenche un cercle vicieux qui amplifie le réchauffement climatique. En effet, le manteau blanc de glace et de neige a une albédo extrêmement élevée, c’est-à-dire une capacité à réfléchir les rayons solaires et donc à avoir un effet de refroidissement. En revanche, la roche nue et le sol dégagé absorbent plus de chaleur et favorisent à leur tour la fonte de la glace environnante et l’augmentation de la température de l’air en surface. L’absence de neige augmente également le risque de glissements de terrain et d’avalanches, comme celle mortelle qui s’est produite sur le Marmolada. En effet, la neige sert de « stabilisateur » pour le sol et son altération / réduction peut favoriser le déclenchement de catastrophes naturelles. Les hivers sans neige, caractérisés par la perte de biodiversité et d’écosystèmes, la réduction des précieuses ressources en eau et l’impact dévastateur sur les activités économiques, sont maintenant une réalité, mais ils ne représentent qu’une fraction des multiples conséquences déclenchées par la crise climatique en cours.