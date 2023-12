New York Times contre ChatGPT : « Vole des articles, des dommages de plusieurs milliards de dollars »

Depuis un certain temps, un débat controversé sur les droits d’auteur a été ouvert. Les chatbots soulèvent de nouvelles questions sur la propriété intellectuelle, et la plainte contre OpenAI et Microsoft pourrait créer un précédent important.

Le problème reste le même. L’intelligence artificielle (IA) a besoin de millions de textes et d’images produits par d’autres pour être entraînée. Elle ingère, réorganise, puis renvoie des contenus qui suscitent de grandes interrogations sur le droit d’auteur. Actuellement, le New York Times a ouvert un nouveau front pour lutter contre l’utilisation non autorisée des données par l’IA. Il a poursuivi en justice OpenAI, la société mère de ChatGPT, et Microsoft, pour violation du droit d’auteur. Selon la plainte déposée auprès du tribunal de district fédéral de Manhattan, des millions d’articles publiés par la publication auraient été utilisés pour former l’intelligence artificielle. « Les accusés cherchent à exploiter gratuitement les investissements massifs du Times« , peut-on lire dans la plainte. Le Times accuse également OpenAI et Microsoft d’utiliser les contenus sans paiement pour créer des produits qui remplacent la publication et lui volent son public. »

La poursuite demande à rendre les entreprises responsables des « milliards de dollars de dommages et intérêts » liés à la « copie et à l’utilisation illégale des œuvres du Times », et de détruire tout modèle de chatbot utilisant du matériel protégé par le droit d’auteur de la publication. Depuis un certain temps, un débat controversé sur les droits d’auteur a été ouvert. Les chatbots soulèvent de nouvelles questions sur la propriété intellectuelle, et maintenant, la poursuite du Times pourrait établir un précédent important pour définir un cadre légal pour l’intelligence artificielle.

Un problème pour le journalisme

Dans la plainte, le Times explique également avoir déjà soulevé le problème auprès de Microsoft et OpenAI en avril, demandant « un règlement amiable », mais le « tentative n’a pas abouti à une solution ». Outre le problème de la propriété intellectuelle, selon le Times, ChatGPT et d’autres chatbots d’intelligence artificielle pourraient être des concurrents potentiels dans le secteur des actualités.

En réalité, cela se produit déjà, le journal allemand Bild a licencié ses journalistes en les remplaçant par l’intelligence artificielle, et même la publication CNET a décidé d’utiliser des chatbots pour écrire des articles et réduire les coûts. Certains organes de presse, en revanche, ont déjà accepté que l’IA soit formée avec leur contenu. Par exemple, Associated Press et Axel Springer ont conclu un accord en juillet avec OpenAI.

Les hallucinations de l’IA

La poursuite souligne également comment les prétendues « hallucinations » de l’intelligence artificielle, c’est-à-dire les fausses informations produites par les chatbots et ensuite attribuées incorrectement à la source, pourraient causer un préjudice à l’image du Times. « Si le Times et d’autres publications ne parviennent pas à produire et à protéger leur journalisme indépendant, un vide sera créé que ni un ordinateur ni une intelligence artificielle ne pourront combler », lit-on dans la plainte. Et ajoute : « Moins de journalisme sera produit et le coût pour la société sera énorme. »

Les fake news des chatbots

Deux communiqués publiés par NewsGuard et ShadowDragon (qui sont toutes deux des entreprises qui suivent la désinformation en ligne) montrent comment la technologie remodèle le paysage des fausses informations. En mai, 125 sites web ont été trouvés qui diffusaient de fausses informations générées par l’intelligence artificielle. Par exemple, des reportages, des actualités, des conseils sur la mode, le style de vie, des informations sur les célébrités. Certains ont également été traduits dans différentes langues (tchèque, chinois, français, anglais, portugais, tagalog et thaïlandais). Plus de 50 articles ont été écrits par l’IA, offrant des conseils médicaux.

« Les consommateurs de nouvelles font de moins en moins confiance aux sources d’information en partie en raison de la difficulté croissante de distinguer une source généralement fiable d’une source généralement peu fiable », a expliqué Steven Brill, PDG de NewsGuard. « Cette nouvelle vague de sites créés par l’intelligence artificielle ne fera qu’aggraver la difficulté pour les consommateurs de savoir qui leur fournit des informations, réduisant encore davantage la confiance« .

Il n’y a pas qu’un seul procès

Le 13 janvier 2022, trois artistes, Sarah Andersen de Portland, Kelly McKeran de Nashville et Karla Ortiz de San Francisco, avaient déjà intenté une action en justice aux États-Unis « pour représenter une catégorie de milliers de collègues touchés par l’intelligence artificielle générative ». L’accusation était d’exploiter les œuvres des artistes sans leur autorisation et sans leur verser une partie des profits, afin de former les générateurs d’images.

Même , la plus grande entreprise américaine d’illustrations, de photos et de vidéos, avait engagé « une action en justice devant la Haute Cour de justice de Londres contre Stability Ai« , prétendant que l’entreprise avait violé certains droits d’auteur.