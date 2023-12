Litige Play Store : Google accepte de payer 700 millions de dollars dans le règlement antitrust

Google a accepté de payer 700 millions de dollars et d’apporter des modifications à son Play Store pour régler les accusations selon lesquelles il limitait la concurrence pour sa boutique d’applications Android. Selon un communiqué de Reuters publié lundi soir, la société versera 630 millions de dollars à un fonds pour les consommateurs et 70 millions de dollars à un fonds pour les États. Cela fait partie d’un accord visant à résoudre les problèmes de concurrence déloyale avec les États-Unis et les consommateurs. Le règlement n’est pas encore finalisé; il doit encore être approuvé par un juge.

Détails de l’accord sur le litige du Play Store de Google

L’accord stipule que les consommateurs éligibles recevront au moins 2 dollars et pourraient recevoir plus d’argent en fonction de ce qu’ils ont dépensé dans la boutique d’applications du 16 août 2016 au 30 septembre 2023. Les 50 États, Washington D.C., Porto Rico et les îles Vierges ont accepté ce règlement.

Google est accusé de facturer des prix excessifs aux consommateurs en imposant des limites déloyales à la distribution des applications sur les appareils Android et en appliquant des frais supplémentaires pour les transactions in-app. La société n’a pas nié ces accusations.

Certains États ont annoncé le règlement en septembre. Cependant, les détails sont restés secrets jusqu’après le procès de Google avec l’éditeur de jeux vidéo Epic Games. Un jury en Californie a récemment donné raison à Epic Games, affirmant que certains aspects de l’activité de l’application de Google étaient anticoncurrentiels.

Wilson White, vice-président des affaires gouvernementales et politiques publiques de Google, a également fait une déclaration. Il a mentionné que le règlement « améliore les options et l’adaptabilité d’Android. Il maintient également des mesures de sécurité robustes et préserve la capacité de Google de rivaliser avec d’autres créateurs de systèmes d’exploitation. Cela, ainsi que l’investissement dans l’écosystème Android pour les utilisateurs et les développeurs. »

La société a déclaré qu’elle augmentait les options pour les développeurs d’applications et de jeux afin d’offrir aux utilisateurs une alternative pour payer les achats in-app. Cette option sera disponible en plus du système de paiement de la boutique d’applications. Dans le cadre de l’accord, Google a mentionné qu’il simplifierait le processus de téléchargement d’applications directement depuis les développeurs.

Dans les documents juridiques soumis au tribunal, les avocats représentant les États ont affirmé que les termes du règlement « apporteront des avantages substantiels, significatifs et durables aux consommateurs du pays ». Ils ont également souligné que « aucune autre autorité de la concurrence aux États-Unis n’a obtenu de telles mesures correctives de la part de Google » ou d’une autre grande plateforme numérique.

Epic Games demandera des modifications au Google Play Store

Epic Games a demandé une injonction mais pas d’argent dans le cadre de son affaire. Il est prévu que l’entreprise présente ses propres suggestions au juge chargé de l’affaire l’année prochaine. Cela concerne les modifications potentielles de la boutique d’applications de Google. Corie Wright, responsable des politiques publiques chez Epic Games, a fait une déclaration audacieuse. Il a mentionné que le règlement des États « ne traitait pas des problèmes fondamentaux du comportement illégal et anticoncurrentiel de Google ».

Wright a déclaré qu’Epic Games se concentrera sur la prochaine étape de son procès « pour réellement ouvrir l’écosystème Android ».

Google est également confronté à d’autres défis juridiques liés à ses pratiques de recherche et de publicité numérique. La société a toujours nié tout acte répréhensible dans ces affaires.