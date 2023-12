Les dernières puces de Qualcomm dépassent de 21% celles d’Apple M3 : une innovation révolutionnaire dans la technologie mobile

Selon Digital Trends, ils ont eu l’occasion d’explorer certaines démonstrations et d’examiner une unité factice dotée de la nouvelle puce PC Snapdragon X Elite de l’entreprise. Qualcomm fait des affirmations de performances significatives contre le dernier silicium d’Apple.

Le processeur Qualcomm Oyron, faisant partie de la série Snapdragon, a été annoncé en octobre et des comparaisons ont été faites avec la puce Apple M2 Max. En octobre, Qualcomm prétendait que son composant pouvait atteindre les performances maximales d’un concurrent compatible ARM tout en utilisant 30% moins d’énergie. Cependant, le paysage concurrentiel a évolué depuis lors.

Qualcomm affirme que sa puce est plus rapide que la puce M3 d’Apple

Suite à l’annonce du Snapdragon X Elite par Qualcomm, Apple a présenté ses puces de la série M3. Une semaine plus tard, Apple a annoncé des ordinateurs portables avec des puces M3. Le principal point de comparaison a été les performances, en particulier du fait qu’Apple ne s’est pas encore aventurée pleinement dans l’espace de l’IA. Qualcomm a positionné son processeur contre la nouvelle puce M3, affirmant que sa puce surpasse le concurrent compatible ARM leader en termes de performances CPU à un seul thread. De plus, Qualcomm affirme que la puce Oyron est 21% plus rapide que la M3 en termes de performances multicœurs, ce qui est une assertion audacieuse.

Selon Qualcomm, bien qu’il puisse y avoir des variations dans les expériences logicielles, la métrique cohérente est le hardware lors de la comparaison du Snapdragon X Elite avec les puces de la série M3 d’Apple.

Sascha Segan, responsable des relations publiques chez Qualcomm, a mentionné à Digital Trends : « L’expérience ne sera pas la même car ils exécutent macOS et nous exécutons Windows, mais en termes de hardware, qui est la seule chose que nous pouvons contrôler, c’est un bon hardware. »

En octobre, Qualcomm affirmait également que son processeur Oyron était plus rapide que le principal processeur x86 sur le marché. Cependant, Intel a depuis annoncé ses derniers processeurs Meteor Lake de 14e génération. Intel a fourni des caractéristiques pour les puces, mettant en avant les capacités d’IA et diverses statistiques de performances, y compris des iGPU (graphiques intégrés) impressionnants. Cependant, Qualcomm n’a pas encore eu l’occasion de comparer la nouvelle série Intel au Snapdragon X Elite.

Disponibilité des ordinateurs avec les puces Snapdragon

Des ordinateurs alimentés par Snapdragon devraient être disponibles auprès de différents fabricants, notamment Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung et Mi, d’ici mi-2024. Qualcomm a reçu des test positifs en interne, les membres du personnel utilisant des appareils de référence non marqués. Les test mettent en évidence non seulement les améliorations de performances, mais aussi l’ajout tant attendu de capacités d’IA embarquées pour les PC d’IA.

Segan suggère que les consommateurs souhaitant bénéficier de la première classe d’ordinateurs alimentés par Snapdragon devraient attendre avant d’acheter des ordinateurs portables et attendre jusqu’à l’été de l’année prochaine. L’anticipation est grande et bientôt nous saurons si les produits sont à la hauteur des affirmations substantielles.