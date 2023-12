Comment activer le bloqueur automatique de PUB sur les téléphones Samsung Galaxy

Samsung garde ses téléphones Galaxy remplis de fonctionnalités utiles. Et apporte également plus de fonctionnalités utiles avec chaque mise à jour majeure d’Android et d’One UI. L’One UI 6, qui est la dernière grande mise à jour pour les téléphones Samsung, ajoute une autre fonctionnalité utile appelée Auto Blocker.

Beaucoup d’utilisateurs peuvent le confondre avec un bloqueur de publicités parce qu’en se précipitant, on peut le lire comme un bloqueur de publicités. Cependant, il est totalement différent d’un bloqueur de publicités ; bien qu’il appartienne à la même catégorie qui traite de la confidentialité et de la sécurité.

Qu’est-ce que l’Auto Blocker ?

L’Auto Blocker est une nouvelle fonction de confidentialité qui protège les téléphones Galaxy contre les logiciels malveillants et les attaques de périphériques USB. La fonction bloque les applications non autorisées, vérifie régulièrement la présence de logiciels malveillants et empêche les commandes envoyées par le biais de périphériques non autorisés.

Alors que de nombreux passionnés de technologie savent ce qu’il faut éviter et comment gérer le spam et les attaques, il y a des utilisateurs qui ne sont peut-être pas bien informés sur la sécurité des smartphones et qui pourraient devenir victimes de ces attaques. Les attaques peuvent se produire par divers moyens, tels que des liens de spam, des applications malveillantes et même des attaques via USB. Il est donc essentiel de prendre toujours des mesures de précaution.

Comment activer l’Auto Blocker sur les téléphones Galaxy

Si plusieurs utilisateurs de Samsung Galaxy sont présents dans votre foyer ou votre réseau, vous devriez conseiller à tous de mettre en marche cette fonctionnalité s’ils ne connaissent pas grand-chose à ces sujets. Ci-dessous, vous trouverez les étapes pour activer cette nouvelle fonctionnalité.

Assurez-vous que votre téléphone Galaxy est mis à jour avec la dernière version d’One UI 6. Ouvrez maintenant Paramètres sur votre téléphone. Accédez à Sécurité et vie privée > Auto Blocker. Elle sera présente dans les paramètres de sécurité supplémentaires. Activez le bouton bascule pour l’Auto Blocker.

L’Auto Blocker est maintenant activé et il protégera votre téléphone contre les malwares et autres attaques. Rappelez-vous que cela n’autorisera pas l’installation par des sources inconnues, donc assurez-vous de le désactiver lorsque vous souhaitez installer une application que vous savez être sûre et fiable.

C’est une fonctionnalité utile pour le système ouvert qu’est Android. Comme vous le savez déjà, Android ne limite pas les utilisateurs dans l’installation d’applications, vous pouvez ainsi garder votre liberté sans vous soucier de la sécurité.

J’aime personnellement voir davantage de fonctionnalités de sécurité qui ne nous coûtent pas notre liberté d’utilisation de notre téléphone. La sécurité de Samsung Knox en est un bon exemple, mais elle n’est toujours pas parfaite.

Comment mettre à jour l’Auto Blocker

Vous devez régulièrement mettre à jour l’Auto Blocker. Tout comme les autres applications, Samsung mettra également à jour Auto Blocker. Alors comment mettre à jour Auto Blocker ? Vous le découvrirez ci-dessous.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Galaxy. Allez maintenant dans Sécurité et vie privée > Auto Blocker. Touchez les trois points en haut à droite, puis À propos de l’Auto Blocker. La version de l’Auto Blocker s’affichera avec l’option de mettre à jour le service si disponible. Appuyez sur Mettre à jour et suivez les instructions à l’écran.

Vous pouvez également rechercher l’Auto Blocker dans le Galaxy App Store et effectuer la mise à jour à partir de là.

Qu’en pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Elle sera sans aucun doute bénéfique pour les personnes âgées, les enfants et les autres qui ne sont peut-être pas bien conscients des risques. Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.