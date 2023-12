Augmentez la vitesse de charge de votre téléphone Android avec ces astuces simples

Vous êtes-vous déjà retrouvé attaché à un chargeur, regardant la barre de batterie se déplacer à une vitesse glaciaire vers un niveau utilisable ? Vous n’êtes pas seul. La lutte pour une recharge rapide de smartphone est une bataille universelle. Mais ne vous inquiétez pas, camarade utilisateur d’Android ! Ce guide est votre carte routière vers la victoire, rempli de conseils pratiques et astuces pour transformer votre téléphone en un champion de la recharge.

Les jours des recharges très lentes et de l’anxiété de batterie sont révolus. Nous allons vous dévoiler les secrets des boosts ultra-rapides qui vous remettent en ligne, en streaming et en train de prendre des photos en un temps record. Fini le jonglage frénétique avec les câbles ou l’envie de chargeur – bienvenue dans un monde de recharges sans stress !

La charge filaire est plus rapide que la charge sans fil. En règle générale, les téléphones Android atteignent leur vitesse de charge maximale via l’USB-C, atteignant souvent des vitesses supérieures à 20 W. En revanche, la charge sans fil est généralement limitée à 10 à 15 W. Par exemple, même le Pixel Stand de Google, conçu pour les téléphones Pixel, a une puissance maximale de 23 W. Certains téléphones Samsung peuvent atteindre 45 W avec la charge USB, et le realme GT 3 affiche une vitesse de charge impressionnante de 240 W, permettant théoriquement de recharger de 0 à 100 % en moins de 10 minutes.

De plus, l’USB-C est généralement considéré comme plus fiable que la charge sans fil. Les chargeurs sans fil reposent sur un alignement précis des bobines pour une efficacité maximale, et il y a toujours le risque d’un léger choc qui déplace votre téléphone ou le fait tomber complètement du chargeur. Bien que des technologies comme le Qi2 avec verrouillage magnétique visent à résoudre ces problèmes, l’USB-C reste l’option la plus résistante et la plus fiable.

La méthode la plus efficace pour minimiser la consommation d’énergie est d’éteindre complètement votre téléphone. Même lorsqu’il est éteint, il devrait charger à sa vitesse maximale. Par conséquent, lorsqu’il est connecté à un chargeur adapté (comme expliqué dans la section suivante), cela offre le scénario de charge le plus rapide. L’inconvénient, bien sûr, est que vous perdez la possibilité de surveiller la progression de la charge et vous ne pouvez pas utiliser d’applications ou vérifier les notifications. Pour cette raison, certaines personnes peuvent choisir de ne pas utiliser cette option. Nous vous recommandons fortement d’éviter cette méthode lorsque vous êtes préoccupé par des messages importants provenant du travail ou de la famille.

1. Seuls les chargeurs dédiés garantissent une charge rapide par câble :

Bien que les ports USB 3.x et 4.x plus récents puissent prendre en charge une charge super rapide (jusqu’à 240W) grâce à une technologie appelée USB-PD, ils atteignent rarement cette vitesse.

La plupart des ports USB d'ordinateur et des batteries externes, même les plus sophistiqués, offrent généralement une charge beaucoup plus lente que le chargeur dédié de votre téléphone. Cela est dû au fait qu'ils ne disposent souvent pas des capacités de sortie de puissance nécessaires.

2. Les chargeurs dédiés sont l’option la plus sûre et la plus fiable :

Bien que des exceptions comme l’Anker Prime existent, compter sur des chargeurs non dédiés pour une charge rapide présente des risques et des incertitudes.

Le chargeur d’origine de votre téléphone ou un remplacement de haute qualité conçu pour votre modèle spécifique sont le moyen le plus sûr et le plus fiable de garantir une vitesse de charge optimale sans endommager la batterie de votre téléphone.

En gros, pensez au chargeur de votre téléphone comme à un moteur de voiture de course hautes performances. Il est conçu pour fournir la puissance maximale dont votre téléphone a besoin pour une recharge rapide. Les autres connexions, comme les ports USB et les batteries externes, sont plus comme des moteurs de voiture ordinaires – ils peuvent fonctionner, mais ils ne vous donneront pas la même vitesse ou garantie de sécurité.

Pour une expérience de charge filaire optimale, rapide et fiable, utilisez autant que possible le chargeur dédié de votre téléphone.

Activez le mode économie d’énergie pour une vitesse de charge plus rapide

Si vous ne souhaitez pas éteindre votre téléphone ou si vous ne pouvez pas le faire, la meilleure option est d’utiliser le mode économie d’énergie. Sur la plupart des appareils Android, il s’appelle « Économie de batterie », mais le nom peut être différent sur votre téléphone. Cette fonction permet d’économiser la batterie en désactivant certaines fonctions et activités en arrière-plan, ce qui permet à votre téléphone de durer plus longtemps avant de devoir être rechargé.

Sur votre téléphone, le mode économie d’énergie peut effectuer différentes actions, telles que l’extinction plus rapide de l’écran, la réduction de l’activité de synchronisation en arrière-plan, le passage de la 5G à la 4G, et la limitation des applications consommatrices d’énergie. Pour les téléphones Pixel, il existe un mode « Économiseur de batterie extrême » qui va encore plus loin en ralentissant le processeur et en arrêtant les notifications pour les applications en pause. Bien que vous ne l’utilisiez peut-être pas tout le temps, c’est un moyen de se concentrer sur la charge tout en gardant les fonctions essentielles disponibles.

Désactivez les fonctionnalités inutilisées

Si l’écran et le processeur d’un téléphone consomment beaucoup d’énergie, la technologie sans fil peut également en consommer une quantité importante, notamment si votre téléphone télécharge fréquemment des fichiers ou recherche des réseaux disponibles.

La façon la plus simple de désactiver les radios sans fil est d’activer le mode Avion, mais cela n’est pas toujours la solution idéale. Le mode avion désactive généralement non seulement les données mobiles, mais aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. Cela peut poser problème si vous utilisez des écouteurs sans fil ou si vous avez besoin d’une connexion Internet. Vous devrez peut-être personnaliser les paramètres du mode Avion ou utiliser les paramètres rapides pour désactiver individuellement les radios spécifiques qui ne sont pas utilisées. Par exemple, si vous êtes loin de chez vous, vous pouvez probablement désactiver le Wi-Fi à moins que vous en ayez besoin pour les hotspots ou Android Auto.

Évitez d’utiliser votre smartphone pendant la charge pour une charge plus rapide

Il est utile de souligner que plus votre téléphone effectue de tâches, plus il consomme d’énergie. Si possible, trouvez autre chose à faire pendant ce temps, sauf s’il est nécessaire de répondre à des appels et messages importants. Le fait de s’engager dans des activités qui demandent beaucoup de puissance de traitement, comme jouer à des jeux en 3D comme Fortnite ou PUBG Mobile, peut consommer considérablement la batterie de votre téléphone.

Gardez votre téléphone à une température idéale pendant la charge

La plage de température idéale pour la charge de votre téléphone se situe entre 10 et 30°C (50 et 86°F). Pour garantir que votre téléphone reste dans cette plage de température optimale, envisagez des actions telles que l’éloigner de la lumière directe du soleil, le placer près d’un ventilateur ou le retirer de son étui, surtout si l’étui est isolant, comme un étui portefeuille en cuir. Gardez à l’esprit que votre téléphone se réchauffe naturellement pendant la charge, donc s’il est déjà à une température proche de la limite supérieure, la charge pourrait le faire sortir de la zone idéale.

De même, dans certaines situations, vous devrez peut-être réchauffer votre téléphone. Par exemple, un étui qui pourrait être un inconvénient pendant un été chaud au Texas pourrait être parfait pendant un hiver froid en Ontario.

Notre avis

Dites adieu aux soucis de charge lente ! Ce guide propose des astuces efficaces pour transformer votre Android en un champion de la recharge. Du passage à la charge filaire à l’utilisation du mode économie d’énergie, en passant par la désactivation des fonctionnalités inutilisées et le maintien de la température idéale de votre téléphone, ces méthodes débloqueront des boosts ultra-rapides et réduiront l’anxiété de la charge. Rappelez-vous, de simples habitudes et les bons outils peuvent transformer votre téléphone en une station d’alimentation rapide, vous permettant de rester connecté et chargé pour vos aventures quotidiennes.