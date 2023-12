Date de sortie, prix, spécifications, fuites et plus du Samsung Galaxy S24 (Ultra)

Aujourd’hui, nous parlerons de l’un des smartphones les plus attendus, la série Galaxy S24. Les rumeurs et les fuites multiples concernant la prochaine gamme Galaxy S24 circulent sur Internet. Étant donné que le S23 Ultra de Samsung est toujours l’un des meilleurs smartphones Android, les personnes espèrent voir une amélioration globale similaire, voire meilleure, pour la gamme S24.

Il y a de nombreux détails, rumeurs et fuites concernant la gamme Galaxy S24. Donc, si vous avez vécu dans une grotte et que vous ne connaissez pas les détails concernant le prochain fleuron de Samsung, vous êtes au bon endroit.

Pour le moment, Samsung n’a pas encore révélé officiellement les détails. Cependant, grâce aux rumeurs et aux rendus, nous connaissons la plupart des choses concernant la prochaine gamme. Étant donné que les informations sont basées sur des fuites, il est possible que certains détails diffèrent des informations officielles.

Caractéristiques de la gamme Samsung Galaxy S24

En 2024, Samsung dévoilera la gamme Galaxy S24, qui comprendra trois appareils : le Galaxy S24 basique, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra haut de gamme.

Samsung Galaxy S24 – Processeur

La gamme S23 de l’année dernière était livrée avec le SoC Snapdragon 8 Plus Gen 2. Cependant, il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles Samsung réintègrerait le SoC Exynos dans la gamme S24 et S24+. Cependant, il est important de souligner que ces deux appareils avec le SoC Exynos ne seront disponibles que sur certains marchés. Le SoC Exynos pour les deux modèles serait l’Exynos 2400. Cela n’est pas confirmé, il est donc préférable de prendre avec prudence ces informations sur le SoC.

Le S24 Ultra est le meilleur et le plus haut smartphone phare de Samsung. Samsung ne voudrait pas ruiner l’excellente réputation dont bénéficie le S23 Ultra en ajoutant un SoC Exynos au S24 Ultra. Le S24 Ultra devrait être livré avec le SoC Snapdragon 8 Gen 3. Ce sera une version modifiée spécialement conçue pour la gamme Galaxy, tout comme celles que nous avons vues avec le S23.

Samsung Galaxy S24 – Écran

Les trois variantes de la gamme S24 devraient bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En ce qui concerne les tailles d’écran. Le S24 basique aura un écran Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,2 pouces. Pendant ce temps, la variante intermédiaire, c’est-à-dire le Galaxy S24+, aura un écran QHD+ de 6,7 pouces.

Image Source: WinFuture

La bête, le Galaxy S24 Ultra, aura un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ de 6,8 pouces. Étant donné que ce sont tous des écrans Samsung, vous pouvez vous attendre à de très belles couleurs, une grande vivacité et une grande clarté.

Image Source: WinFuture

Pour rivaliser avec la luminosité maximale de l’iPhone, les trois appareils de la gamme S24 seront dotés d’un écran Dynamic AMOLED 2x QHD+ avec une luminosité maximale réglée à 2600 nits.

Samsung Galaxy S24 – RAM et stockage

Si nous nous basons sur ce que Samsung a fait avec la gamme S23, la gamme S24 aura les mêmes options de RAM et de stockage interne. Le S24 basique sera livré avec 8 Go de RAM et pourrait être disponible avec des options de stockage de 128 et 256 Go. Le S24+ pourrait être doté de 12 Go de RAM, suivi d’options de stockage de 256 et 512 Go. Pendant ce temps, le plus grand de tous, le S24 Ultra, sera livré avec 12 Go de RAM et des options de stockage interne de 256, 512 Go et 1 To.

Samsung Galaxy S24 – Capacités de la batterie et de la recharge

Samsung ne semble pas être intéressé par la fourniture d’options de recharge ultra rapide pour ses fleurons. Bien sûr, d’autres marques ont des recharges rapides plus rapides que les 65 W. Si l’on en croit les rumeurs, nous pourrions quand même obtenir la recharge filaire rapide de 45 W et les options de recharge sans fil de 15 W. Samsung pourrait prendre un certain temps pour augmenter les vitesses de charge, car des vitesses de charge plus rapides chauffent l’appareil.

Les capacités de la batterie pour la gamme S24 devraient être les mêmes que pour la gamme S23. Le S24 devrait être livré avec une batterie de 4000 mAh. Pendant ce temps, le S24+ sera livré avec une batterie de 4900 mAh. Le S24 Ultra pourrait utiliser la même batterie que le S23 Ultra – une batterie de 5000 mAh.

Il s’agit des chiffres officiels confirmés par le matériel marketing partagé par Evan Blass sur Threads, lorsque Twitter était inaccessible.

Samsung Galaxy S24 – Configurations de l’appareil photo

Les smartphones de la série S de Samsung ont toujours eu un excellent appareil photo. Voici les détails de l’appareil photo pour les trois appareils selon les fuites.

Galaxy S24 : double objectif Téléobjectif 2x, 3x. Zoom spatial 30x

Galaxy S24+ : double objectif Téléobjectif 2x, 3x. Zoom spatial 30x

Galaxy S24 Ultra : quadruple objectif Téléobjectif 2x, 3x, 5x, 10x. Zoom spatial 100x

Samsung Galaxy S24 – Variante de couleurs et options de couleurs exclusives

Récemment, une publication de technologie populaire, Windows Report, a révélé les options de couleurs exclusives qui seront disponibles pour la gamme Galaxy S24. Voici les options de couleurs pour les trois appareils.

Galaxy S24 : Noir Onyx, Violet Cobalt, Gris Marbre et Jaune Ambre

Galaxy S24+ : Noir Onyx, Violet Cobalt, Gris Marbre et Jaune Ambre

Galaxy S24 Ultra : Noir Onyx, Violet Cobalt, Gris Marbre et Jaune Ambre

Attendez-vous à ce que les couleurs soient différentes lorsque l’annonce officielle de la série S24 aura lieu en janvier 2024. Le S24 Ultra aura également des couleurs exclusives sur le site Samsung.com.

Design du Samsung Galaxy S24

Samsung suit la stratégie « si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas » avec le langage de conception de tous ses smartphones. Mais il y a des améliorations. La gamme S24 bénéficiera du même langage de conception que les trio S23, mais avec des bordures plates. Cependant, nous pourrions voir une augmentation de l’épaisseur des protubérances de l’appareil photo, en particulier pour le S24 Ultra.

Pendant ce temps, le S24 et le S24+ seront dotés de l’aluminium Armor 2.0 pour le corps, tandis que le S24 Ultra reprendra le cadre en titane du modèle iPhone 15.

Date de sortie du Samsung Galaxy S24

En ce qui concerne l’annonce des nouveaux fleurons Galaxy S24, l’événement Samsung Galaxy est prévu pour le 17 janvier 2024. Les précommandes pour ces appareils auront lieu dès la fin de l’événement. Attendez-vous à ce que les appareils soient expédiés aux consommateurs une semaine après l’événement.

Avant que Samsung ne présente la gamme S24 pour 2024, il y aura un événement AI for ALL qui aura lieu le 8 janvier 2024. Cet événement parlera de la façon dont l’intelligence artificielle va jouer un grand rôle dans ses prochains appareils, sans oublier la gamme Galaxy S24. Ces outils d’IA amélioreront de nombreux aspects de l’appareil, le rendant ainsi encore plus utile.

Le fuiteur réputé Evan Blass connu sous le nom de @evleaks sur X (Twitter) a révélé la date de sortie du premier événement Galaxy Unpacked de Samsung pour 2024. L’événement est prévu pour le 17 janvier 2024. C’est le jour où la nouvelle gamme Galaxy S24 sera dévoilée et où la nouvelle mise en œuvre Galaxy AI pour les nouveaux appareils sera également présentée.

Prix du Samsung Galaxy S24

Samsung a maintenant une chose principale à noter : les prix. Vous voyez, les prix et les fonctionnalités de la gamme 15 d’Apple ont rendu les appareils très prisés. Samsung devra maintenir le même prix que celui du Samsung S23. Voici à quoi nous pouvons nous attendre en termes de prix pour la gamme Samsung Galaxy S24.

S24 : entre 799 $ et 899 $ respectivement

S24+ : entre 999 $ et 1099 $

S24 Ultra : entre 1099 $ et 1399 $

Notre avis

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur la gamme Galaxy S24. Si les rumeurs sont vraies et que les prix sont compétitifs, la gamme S14 sera un choix parfait pour de nombreuses personnes, en particulier pour celles qui souhaitent passer à des fleurons Galaxy plus récents, comme le Note 20 et le S21.

Que pensez-vous des prochains appareils Samsung Galaxy S24 ? Faites-nous part de vos pensées sur nos réseaux sociaux.

