Les meilleures montres connectées pour enfants : ce à quoi tu devrais faire attention

Si les parents possèdent une montre connectée, pourquoi ne pas en offrir une aussi à leurs enfants? Bien que le choix de montres-bracelets adaptées aux enfants, dotées de fonctionnalités modernes et d’une bonne qualité, soit limité, celles-ci offrent en réalité plusieurs avantages attrayants. Par exemple, elles encouragent les enfants à être plus actifs ou leur rappellent des rendez-vous importants. Tout comme les smartwatches pour les adultes. Cependant, il existe également des approches intéressantes et stimulantes que les parents devraient garder à l’esprit lors du choix de la bonne montre pour enfants.

Fitbit Ace 3 : un tracker d’activité pour enfants

Le Fitbit Ace 3 n’est pas une smartwatch classique, mais plutôt une montre de fitness pour enfants, ou plutôt un tracker d’activité. Et l’activité est au centre de l’attention : le bracelet connecté compte les pas, rappelle de bouger après de longues périodes d’inactivité ou rappelle l’heure du coucher. Un réveil vibrant réveille l’enfant si nécessaire.

Un avantage louable et pratique pour les parents : maman et/ou papa configurent le Fitbit Ace 3 via un compte familial commun et contrôlent ainsi les paramètres de confidentialité ou vérifient, par exemple, si leur enfant dort suffisamment.

Les enfants, quant à eux, apprécient les cadrans animés et mignons avec des fusées et des animaux. Des bracelets colorés sont également disponibles.

Le Fitbit Ace 3 est davantage un tracker d’activité, mais possède toutes les fonctionnalités d’une smartwatch. (Photo : Fitbit)

Un inconvénient du Fitbit Ace 3 est qu’il s’agit finalement seulement d’un podomètre, bien qu’il dispose de fonctionnalités logicielles adaptées mais pas excessives pour les enfants. Cependant, en tant que première smartwatch pour votre enfant, ce tracker est idéal.

Points forts du Fitbit Ace 3

Autonomie de la batterie Jusqu’à 8 jours Caractéristiques Facilité d’utilisation

Badges virtuels

Cadrans dynamiques

Avatars personnalisés

Nombreux bracelets colorés disponibles

Étanche jusqu’à 50 mètres

Compatible avec iOS et Android Recommandation d’âge A partir de 6 ans

Garmin Vívofit Jr. 3 : avec Marvel, princesses Disney et Star Wars

Tout comme le Fitbit Ace 3, le Garmin Vívofit Jr. 3 montre que les frontières entre le tracker de fitness et la smartwatch sont floues et qu’il n’y a guère de différence. Mais ces termes n’importent pas aux enfants, d’autant plus que le Vívofit Jr. 3 a un look très coloré. Garmin propose même des modèles spéciaux sur le thème de Star Wars ou de Marvel. Des montres adaptées aux futures princesses sont également disponibles.

Le Garmin Vívofit Jr. 3 est disponible en différents motifs. (Photo : Garmin)

La durée de vie de la batterie, qui peut durer jusqu’à un an, est étonnante. La batterie peut être facilement et rapidement remplacée, par exemple pendant les vacances. Néanmoins, de nombreuses fonctionnalités sont disponibles, notamment un podomètre, une analyse du sommeil et une liste d’activités quotidiennes. Quelques jeux sont même disponibles.

Les parents peuvent attribuer des récompenses virtuelles que leurs enfants peuvent atteindre grâce à la montre. Grâce aux défis, vous incitez vos enfants à bouger ou à accomplir des tâches. Et si des amis ont également un Vívofit Jr. 3, ils peuvent participer à des compétitions de pas communes.

Vous pouvez enregistrer un contact d’urgence sur la montre. Celui-ci peut être sélectionné rapidement en cas de besoin.

L’inconvénient du Garmin Vívofit Jr. 3 est qu’il ne dispose que d’un podomètre. Il ne possède pas de données de santé détaillées ni d’autres outils d’analyse approfondie. Cependant, en raison de son boîtier robuste, de sa facilité d’utilisation et de sa variété de couleurs, il convient parfaitement aux enfants de 4 ans et plus.

Points forts du Garmin Vívofit Jr. 3

Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 an Caractéristiques Rappels et défis ludiques

Récompenses virtuelles

Contact d’urgence

Jeux intégrés (via smartphone ou tablette)

Étanche jusqu’à 50 mètres

Compatible avec iOS et Android Recommandation d’âge A partir de 4 ans

Xplora X6Play : une smartwatch Android avec SIM intégrée

Pour la fondation Warentest (10/2023, note « bien » et l’un des gagnants du test), la Xplora X6Play est actuellement l’une des meilleures smartwatches pour enfants. Rien d’étonnant, car elle offre aux enfants à partir de 7 ans et à leurs parents un package complet. Elle dispose nativement d’une carte SIM qui permet de passer des appels, de partager la position et d’envoyer des messages (vocaux). Le fabricant a délibérément renoncé à un accès régulier à Internet ou aux réseaux sociaux.

Le point central est l’application parentale Xplora, où maman ou papa peuvent configurer la smartwatch pour enfants, définir des contacts, définir des zones de sécurité ou activer le mode scolaire personnel. Celui-ci empêche les appels et autres distractions pendant les heures de cours. Il existe également un bouton SOS.

La Xplora X6Play offre de nombreuses fonctionnalités, notamment aux enfants plus âgés. (Photo : Xplora)

Cependant, la Xplora X6Play est également amusante : le podomètre est lié à une plateforme d’activité sur laquelle les enfants et les parents peuvent s’affronter. Des pièces virtuelles sont offertes comme récompense pour débloquer de nouvelles sonneries ou des contenus en ligne adaptés aux enfants.

Intéressant pour les passionnés de technologie : la carte SIM peut être changée, sinon le fabricant propose des forfaits adaptés. La base est une puce Qualcomm 2500, avec 1 Go de RAM, 8 Go de ROM et une batterie de 880 mAh. La Xplora fonctionne avec Android comme système d’exploitation. Et avec l’appareil photo de 5 mégapixels, il est même possible de prendre des photos.

Points forts de la Xplora X6Play

Autonomie de la batterie Jusqu’à 72 heures Caractéristiques Possibilité de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des messages

Définition de zones de sécurité et partage de la position

Contact d’urgence

Mode scolaire

Nombreux designs et possibilités de personnalisation

Compatible avec iOS et Android Recommandation d’âge A partir de 7 ans

Apple Watch SE : pour les enfants plus âgés

Il va sans dire qu’il ne faut peut-être pas offrir une Apple Watch SE à un enfant de six ans. En effet, avec un prix d’environ 300 euros, elle est non seulement coûteuse, mais s’adresse également à un public techniquement plus averti et plus mature. Mais grâce à ses nombreuses fonctionnalités, l’Apple Watch SE est un gadget intéressant et utile pour les enfants plus âgés et les adolescents.

L’Apple Watch SE offre de nombreuses fonctionnalités pour les enfants plus âgés. C’est donc une bonne smartwatch pour les enfants. (Photo : Apple)

Depuis watchOS 7 (actuellement : watchOS 10), Apple propose la configuration familiale, qui permet de partager des calendriers communs. Les parents peuvent également envoyer de l’argent en toute sécurité à leurs enfants, qu’ils peuvent utiliser avec Apple Pay, même à la caisse du supermarché. Le partage de la localisation, l’accès aux médias (Apple Music) et une communication simplifiée entre eux sont également des fonctionnalités utiles. Avec une Apple Watch SE Cellular, il est également possible de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des messages sans smartphone. Cependant, cela nécessite un contrat de téléphonie mobile (eSIM).

Un autre avantage est le partage de la localisation. (Photo : Apple)

Dans la catégorie Activité, les enfants disposent de nouvelles options, telles que des anneaux d’activité et des messages de coaching simplifiés avec des émojis. Ils ont également accès à des contacts d’urgence et à des applications adaptées à leur âge, ainsi qu’à un mode spécial appelé « temps scolaire ». En classe, la montre se configure pour réduire les distractions.

Un inconvénient de l’Apple Watch SE est sa courte durée de vie de la batterie, qui dure en moyenne 18 heures en utilisation régulière. De plus, elle n’est compatible qu’avec les produits Apple, il est donc préférable que votre fils ou votre fille possède un iPhone (SE).

Points forts de l’Apple Watch SE

Autonomie de la batterie Jusqu’à 18 heures Caractéristiques Configuration familiale avec partage de médias

Partage de la localisation

Contact d’urgence

Transfert d’argent facile grâce à Apple Cash Family

Fonctionnalités d’activité adaptées aux enfants

Compatible avec iOS Recommandation d’âge A partir de 12 ans

Quel âge devrait avoir mon enfant pour porter une smartwatch pour enfants ?

Avant de réfléchir à l’achat d’une smartwatch pour votre enfant, vous devez vous poser une question : votre fils ou votre fille est-il suffisamment grand et mature pour porter une telle montre ? Je vous recommande personnellement de vous poser cette question avec soin, sinon vous risqueriez de faire un mauvais achat. Une montre connectée pour enfants possède certes des éléments ludiques, mais ce n’est pas simplement un jouet comme LEGO. Votre enfant doit être capable de s’engager sérieusement avec le wearable.

Une Apple Watch SE est surdimensionnée pour les jeunes enfants – cependant, pour les adolescents, la smartwatch est un excellent choix. (Photo : Apple)

Il est difficile d’estimer de manière générale à partir de quel âge une montre pour enfants est judicieuse, car le développement physique et psychologique est très individuel. Certaines montres nécessitent que l’enfant puisse déjà lire, voire comprendre l’heure.

Par conséquent, on peut dire que si vous estimez que votre enfant est prêt, achetez une montre relativement simple et immédiatement compréhensible, comme la Garmin Vivofit Jr. 3, lorsque l’enfant a entre 4 et 8 ans. Ces appareils sont relativement bon marché, mais à la fois solides et résistants. Si votre enfant sait manipuler soigneusement une technologie coûteuse et apprécie les fonctionnalités des montres correspondantes, il est alors temps de passer à une Xplora X6Play ou une montre similaire.

Pour les adolescents à partir de 12 ans, une Apple Watch SE est recommandée. Elle a déjà une allure « adulte », mais offre de nombreuses options pour les enfants (plus âgés). Si votre fils ou votre fille est encore plus âgé (14+), il peut déjà s’agir d’une montre connectée pour adultes. Cependant, des wearables tels que la Samsung Galaxy Watch6 n’offrent aucune fonctionnalité spécifique aux enfants.

Smartwatches pour enfants : ce qu’il faut prendre en compte lors de l’achat

Veillez toujours à prendre en compte les attentes de votre enfant – la montre intelligente lui est destinée, après tout.

La plupart des smartwatches pour enfants peuvent être configurées via une application. (Photo : Garmin)

Les éléments suivants font des meilleures smartwatches pour enfants :

Dimensions et poids : Les smartwatches pour enfants doivent peser entre 20 et 30 grammes. Même l’Apple Watch SE pèse moins de 30 grammes. De plus, assurez-vous que la montre n’est pas trop grande, sinon elle ne sera pas agréable à porter.

Les smartwatches pour enfants doivent peser entre 20 et 30 grammes. Même l’Apple Watch SE pèse moins de 30 grammes. De plus, assurez-vous que la montre n’est pas trop grande, sinon elle ne sera pas agréable à porter. Personnalisation : L’esthétique est particulièrement importante pour les enfants. Vérifiez si la montre pour enfants préférée offre suffisamment d’accessoires tels que des bracelets interchangeables ou même des coques de protection. De nombreux fabricants proposent des couleurs de boîtier différentes pour les enfants.

L’esthétique est particulièrement importante pour les enfants. Vérifiez si la montre pour enfants préférée offre suffisamment d’accessoires tels que des bracelets interchangeables ou même des coques de protection. De nombreux fabricants proposent des couleurs de boîtier différentes pour les enfants. Réseau : Les enfants plus jeunes sont souvent négligents et jouent brutalement. Il est donc préférable que la montre pour enfants soit stable, voire résistante aux chocs, et étanche. Les boîtiers en plastique sont légers et robustes lorsqu’ils sont de bonne qualité.

Les enfants plus jeunes sont souvent négligents et jouent brutalement. Il est donc préférable que la montre pour enfants soit stable, voire résistante aux chocs, et étanche. Les boîtiers en plastique sont légers et robustes lorsqu’ils sont de bonne qualité. Recommandation d’âge : La plupart des fabricants donnent des recommandations d’âge claires pour leurs montres pour enfants. Il s’agit de valeurs d’orientation, mais elles conviennent généralement assez bien.

La plupart des fabricants donnent des recommandations d’âge claires pour leurs montres pour enfants. Il s’agit de valeurs d’orientation, mais elles conviennent généralement assez bien. Fonctions pour les enfants : Les enfants veulent s’amuser – avec des jeux, des récompenses motivantes et des podomètres intéressants. Une montre ennuyeuse sans fonctionnalités passionnantes les ennuiera rapidement. Vérifiez que les options disponibles sont amusantes et attrayantes pour votre enfant.

Les enfants veulent s’amuser – avec des jeux, des récompenses motivantes et des podomètres intéressants. Une montre ennuyeuse sans fonctionnalités passionnantes les ennuiera rapidement. Vérifiez que les options disponibles sont amusantes et attrayantes pour votre enfant. Fonctions pour les parents : La plupart des smartwatches pour enfants permettent une configuration par les parents sur smartphone via des applications appropriées ou des accès parentaux. Vous devriez être en mesure de garantir la protection des données, de bloquer des fonctionnalités et, le cas échéant, d’activer ou de désactiver le suivi GPS.

La plupart des smartwatches pour enfants permettent une configuration par les parents sur smartphone via des applications appropriées ou des accès parentaux. Vous devriez être en mesure de garantir la protection des données, de bloquer des fonctionnalités et, le cas échéant, d’activer ou de désactiver le suivi GPS. Utilisation : Si une smartwatch pour enfants nécessite un smartphone connecté, cela peut parfois être peu pratique. Renseignez-vous si la montre peut fonctionner de manière autonome ou si elle dépend d’un smartphone.

Si une smartwatch pour enfants nécessite un smartphone connecté, cela peut parfois être peu pratique. Renseignez-vous si la montre peut fonctionner de manière autonome ou si elle dépend d’un smartphone. Sérieux : Bien sûr, il existe des millions de smartwatches pour enfants. Personnellement, je recommande de choisir des entreprises (marques) sérieuses, car elles offrent également une assistance logicielle, un support professionnel, des pièces de rechange, des accessoires et garantissent la protection des données. Ce n’est pas le cas de nombreux produits en provenance de Chine.

Bien sûr, il existe des millions de smartwatches pour enfants. Personnellement, je recommande de choisir des entreprises (marques) sérieuses, car elles offrent également une assistance logicielle, un support professionnel, des pièces de rechange, des accessoires et garantissent la protection des données. Ce n’est pas le cas de nombreux produits en provenance de Chine. Prendre le temps : Prenez le temps de connaître et de tester la montre ensemble. C’est un bon moment en famille, cela crée du plaisir et permet à tous de comprendre l’objectif de la montre et les fonctionnalités qu’elle offre.

Ai-je besoin du GPS dans une smartwatch pour enfants ?

Avec un module GPS intégré, vous pouvez déterminer la position de votre enfant. C’est le cas, par exemple, avec l’Apple Watch SE ou la Xplora XG6Play. Cependant, le GPS nécessite toujours un module de communication LTE, ce qui entraîne généralement des frais supplémentaires. Par exemple, sous la forme d’un abonnement de téléphonie mobile.

Une smartwatch avec module GPS permet de localiser l’enfant. Mais ce n’est pas toujours nécessaire. (Photo : Xplora)

En général, vous devez vous demander si la surveillance de votre enfant est nécessaire. Si c’est le cas, par exemple pour des raisons de sécurité ou parce que votre enfant le souhaite, la smartwatch doit évidemment disposer du GPS. Mais pour la première montre (à partir de 4 ans), qui vise avant tout à encourager l’activité et à faire découvrir les fonctionnalités modernes, le GPS serait superflu. Il représente également un coût supplémentaire, ce qui augmente également le prix d’achat.

Au final : pourquoi les meilleures smartwatches pour enfants valent-elles la peine ?

Pour les parents, il est toujours agréable de voir comment leurs enfants se développent et deviennent (trop rapidement) adultes. Une smartwatch peut aider à développer leur autonomie, à apprendre à lire l’heure et à prendre conscience de leur corps. Faire plus d’exercice est bénéfique – et la montre peut le rappeler à l’enfant ou le motiver à en faire plus. Par conséquent, on peut dire que oui, une montre intelligente pour enfants est un bon investissement.

Les fabricants proposent déjà des bracelets colorés pour de nombreuses smartwatches pour enfants. (Photo : Apple)

Pour commencer, je recommande des podomètres simples avec des fonctionnalités supplémentaires pour les enfants, comme le Fitbit Ace 3 ou le Garmin Vivofit Jr. 3. Ils sont attrayants en termes de prix, robustes et ne sont pas surchargés de gadgets.

Avec l’âge et lorsque les enfants savent lire, il est recommandé d’opter pour des montres plus avancées avec une plus grande gamme de fonctionnalités. À ce stade, les enfants voudront peut-être aussi envoyer des messages, rester en contact avec leurs amis ou simplement avoir une montre cool pour les loisirs et l’école.

Pour le GPS (avec LTE), il s’agit en fin de compte de la surveillance potentielle de ses propres enfants. Vous devriez toujours en discuter avec eux et les informer des avantages et des inconvénients. Mais même ici, mon conseil est le suivant : pour la première montre, en particulier pour les enfants en bas âge, le GPS n’est pas nécessaire.