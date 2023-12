Le programme autonome de réparation de Samsung s’étend désormais aux smartphones pliables

Retour en l’année dernière, Samsung a introduit son programme de réparation automatique pour les appareils Galaxy aux États-Unis. Samsung vise à prolonger la durée de vie des produits en permettant aux utilisateurs de remplacer des versions et de réparer rapidement leurs appareils. De plus, il intègre une composante de recyclage où les utilisateurs peuvent retourner les composants usagés pour un recyclage approprié, soutenant ainsi une approche plus respectueuse de l’environnement pour la maintenance électrique. La firme coréenne a étendu le programme à la Corée du Sud, au Brésil, au Mexique et à certains pays européens sélectionnés plus tôt cette année. Maintenant, l’entreprise ajoute ses smartphones pliables à la liste des appareils admissibles.

Samsung ajoute des smartphones pliables, de nouveaux Galaxy Books et plus encore au programme de réparation automatisée

Samsung a maintenant révélé que le programme de réparation automatisée couvrira les derniers smartphones, tablettes et PC pliables en Corée du Sud et dans plusieurs pays européens. Bien sûr, si tout cela est une bonne nouvelle, la grande nouveauté ici est l’ajout du dernier Galaxy pliable au programme. La liste comprend maintenant le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Z Fold5. La société ajoutera également la série Samsung Galaxy S23, la série Galaxy Tab S9 et le Galaxy Book 2 Pro au programme.

Les consommateurs qui souhaitent réparer leurs appareils Samsung peuvent avoir accès à des kits de réparation et à des versions d’origine pour prolonger la durée de vie de leurs appareils. Les utilisateurs des téléphones Samsung Galaxy peuvent utiliser le programme pour remplacer divers composants. Ces composants comprennent les écrans, les vitres arrière, les ports de charge, et bien plus encore. Les utilisateurs de la série Galaxy Book auront également des options de réparation pour des composants tels que les écrans, les batteries et les touches d’alimentation.

L’ajout de smartphones pliables rend le programme encore plus puissant

L’inclusion de smartphones pliables dans le programme de réparation ajoute certainement une offre supplémentaire. Après tout, les smartphones pliables sont bien connus pour leur conception et leur construction complexes. Samsung travaille à les rendre faciles à réparer et leur inclusion dans le programme indique que même les utilisateurs réguliers (avec quelques compétences de base) peuvent y accéder pour réparer ces smartphones.

La liste complète des pays faisant partie du programme de réparation automatisée de Samsung peut être consultée ci-dessous :

Liste des pays actuels du programme de réparation automatisée de Samsung :