Honor 90 GT devient officiel avec un design accrocheur.

Honor vient d’officialiser l’Honor 90 GT en Chine. Il fait ses débuts en tant que successeur de l’Honor 80 GT, qui avait un design unique. Tout comme son prédécesseur, le nouveau téléphone apporte une touche d’originalité à l’apparence standard que nous avons l’habitude de voir sur les smartphones de nos jours.

Mais ce n’est pas seulement le design qui fait de l’Honor 90 GT un véritable successeur de l’appareil de dernière génération. Il dispose également de caractéristiques de qualité flagship, d’un ensemble de caméras robuste à l’arrière et est proposé à un prix attractif.

Points forts principaux de l’Honor 90 GT

Il y a beaucoup de choses qui font de l’Honor 90 GT un achat intéressant. Voici un bref aperçu des points forts principaux :

Design

Comme mentionné précédemment, le design de l’Honor 90 GT est l’un de ses principaux atouts. Avec des bords étroits de seulement 1,25 mm à l’avant, un cadre d’angle droit et une lentille distinctive à l’arrière, il se démarque de la plupart des appareils présents sur le marché. Comme le décrit Honor, l’îlot de caméra à l’arrière est inspiré d’un « moteur ».

Ce design s’accorde parfaitement avec l’appellation GT de l’appareil. Et le 90 GT reste fidèle à son nom sur la version GT Blue. Il présente un design de piste unique où deux lignes traversent verticalement l’îlot de caméra. Les autres déclinaisons du téléphone, qui sont le Fuel Speed Gold et le Star Obsidian Black, ont également un aspect agréable.

En dehors de cela, l’Honor 90 GT conserve un profil très élégant. Il ne mesure que 7,9 mm d’épaisseur et pèse 185 grammes.

Affichage de l’Honor 90 GT

Honor n’a pas lésiné sur l’affichage de l’Honor 90 GT. L’appareil est doté d’une technologie de protection oculaire de premier ordre. Grâce à la technologie d’atténuation adaptative à 360 degrés et au système de contrôle de lumière bleue leader de sa catégorie, il offre une expérience visuelle confortable. Vous pouvez profiter du contenu dans différentes conditions d’éclairage.

En plus de cela, l’Honor 90 GT est doté de capteurs à l’avant et à l’arrière. Ils contribuent à identifier rapidement les arrière-plans avec un rétroéclairage. Et lorsque le smartphone peut identifier rapidement les arrière-plans, il excelle dans le réglage automatique de la luminosité. Il est également doté de filtres de lumière bleue au niveau hardware et dispose d’une fonction d’affichage pour un meilleur sommeil.

Mais ce n’est pas uniquement la technologie de protection des yeux qui rend l’écran du 90 GT bon. L’écran bénéficie d’une résolution super nette de 2664 x 1200 pixels. Associé au fait qu’il s’agit d’un écran OLED de 6,7 pouces, il offrira une expérience visuelle agréable. Et les bordures super fines de l’écran vont encore plus loin.

D’autres points forts de l’écran de l’Honor 90 GT sont l’atténuation PWM haute fréquence de 3840 Hz, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe locale de 2600 NITS. De plus, il peut couvrir 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, garantissant une production de couleur riche et précise.

Matériel de qualité flagship de l’Honor 90 GT

Sous le capot, l’Honor 90 GT est équipé du Snapdragon 8 Gen 2. Oui, c’est une puce de dernière génération et nous avons déjà beaucoup de téléphones avec le Snapdragon 8 Gen 3. Mais le 8 Gen 2 a encore ce qu’il faut pour offrir des performances fluides. Et vous ne trouverez pas l’appareil en difficulté lors de la lecture de jeux mobiles AAA.

Pour améliorer encore les performances, l’Honor 90 GT intègre un moteur dédié. Comme le décrit la marque, ce moteur améliore l’expérience utilisateur dans trois aspects différents. Il s’agit de la qualité d’image, du contrôle tactile et de la planification des performances. Fondamentalement, avec ce moteur, le Snapdragon 8 Gen 2 offrira de meilleures performances que la plupart des appareils avec le même SoC.

Par ailleurs, l’Honor 90 GT dispose d’un système de refroidissement robuste. Selon Honor, il s’agit d’un système de dissipation de chaleur 3D Ice Cold Drive d’une surface de 5,268 mm carrés. Il peut offrir une surface de dissipation de chaleur de 37 347 mm carrés, ce qui est assez impressionnant. Ce système de refroidissement devrait réduire les risques de throttling du SoC lorsque celui-ci est sollicité.

En ce qui concerne les SoC, l’Honor 90 GT est fourni avec une puce dédiée pour l’écran. De plus, il dispose d’une puce d’amélioration RF développée en interne, le Honor C1. Ces éléments porteront les performances du smartphone à un niveau supérieur.

En ce qui concerne le stockage et la mémoire, le 90 GT est fourni avec jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage. Cette configuration permet au smartphone de gérer la plupart des tâches intensives en ressources en toute fluidité.

Configuration de la caméra et autres fonctionnalités

En ce qui concerne la configuration de la caméra, l’Honor 90 GT est équipé d’un capteur primaire Sony IMX906 de 50 MP à l’arrière. Il est associé à un objectif ultra grand-angle de 12 MP. Cette configuration de la caméra fait de l’appareil un smartphone de photographie polyvalent. À l’avant, l’appareil intègre un appareil photo selfie de 16 MP qui permet de prendre des photos nettes.

En ce qui concerne la batterie, le 90 GT est équipé d’une batterie de 5000 mAh offrant une charge rapide de 100 watts. Honor affirme que la batterie peut se charger de 0% à 60% en seulement 15 minutes. La charge complète, quant à elle, prend 32 minutes.

Prix et disponibilité

Pour l’instant, l’Honor 90 GT est exclusivement disponible en Chine. Il est entré dans la phase de prévente, avec la vente officielle commençant le 26 décembre. La version 12/256 bénéficie d’un tarif promotionnel limité à CNY2599, soit environ 366 dollars. Et la version haut de gamme avec 24/1 To coûte CNY3699, soit environ 521 dollars.