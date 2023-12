La fonctionnalité vocale de ChatGPT est désormais entièrement disponible gratuitement

OpenAI a annoncé que la fonction vocale de ChatGPT est désormais disponible pour tous les utilisateurs gratuits. Cela signifie que vous pouvez avoir une conversation naturelle avec ChatGPT sans payer de frais. Les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais vivre une interaction décente, tout comme communiquer avec une vraie personne. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’engager des conversations vocales avec ChatGPT. Elle offre un moyen plus naturel et intuitif d’interagir avec l’IA. La fonction vocale est disponible sur les applications mobiles ChatGPT pour iOS et Android. Elle est alimentée par les modèles d’OpenAI, y compris Whisper, leur modèle d’open source de reconnaissance vocale, et un nouveau mode de synthèse vocale.

Lors de la mise à jour de l’application sur le Google Play Store, vous pouvez voir ces informations mises à jour dans la section « Événements et commandes ». Cela indique désormais : « Vous pouvez maintenant utiliser votre voix pour interagir naturellement avec ChatGPT, que vous discutiez en déplacement ou que vous lisiez une histoire à votre famille au coucher. Que vous lisiez une histoire ou que vous régliez un débat pendant le dîner, ChatGPT a pensé à tout. Il vous suffit de télécharger l’application ChatGPT et de toucher l’icône des écouteurs pour commencer la conversation ! »

Bien que l’App Store d’Apple n’ait pas encore publié d’annonces pertinentes, cette fonctionnalité a également été discrètement lancée dans la version iOS de l’application. Cependant, il est très important d’avertir les utilisateurs des chatbots.

Fonctionnalité vocale pour les utilisateurs gratuits

La dernière mise à jour d’OpenAI démocratise l’accès à la fonction vocale, permettant à tous les utilisateurs gratuits d’interagir avec l’IA par des commandes vocales. Cette avancée pourrait aider les spécialistes du contenu et du référencement à créer du contenu interactif et à repenser leur approche du contenu et du référencement.

Cette fonctionnalité était auparavant réservée aux utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise ayant accès à un iPhone ou un iPad. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent télécharger l’application ChatGPT sur leur téléphone et toucher l’icône des écouteurs pour commencer une conversation. Ils peuvent ensuite choisir parmi cinq voix différentes : Breeze, Ember, Cove, Juniper et Sky. La fonction vocale peut augmenter l’interaction des utilisateurs, offrant un moyen plus naturel et intuitif d’interagir avec l’IA.

Comment utiliser les conversations vocales

Comment activer la fonction vocale ? Suivez les étapes ci-dessous :

Téléchargez l’application ChatGPT

Cliquez sur l’icône des écouteurs

Sélectionnez votre voix préférée (y compris plusieurs voix masculines et féminines et différents accents)

Commencez à discuter avec ChatGPT.

Pour commencer une conversation vocale, les utilisateurs peuvent toucher l’icône des écouteurs dans l’application ChatGPT. Une fois la connexion établie, ChatGPT écoutera l’utilisateur parler. La fonction vocale est en version bêta et OpenAI prévoit d’incorporer les commentaires des utilisateurs et de peaufiner les cas d’utilisation les plus populaires avant de lancer ces fonctionnalités.

Extensions de contrôle vocal

En plus de la fonctionnalité vocale intégrée, il existe également des extensions tierces disponibles pour améliorer le contrôle vocal de ChatGPT. Par exemple, il existe des extensions pour Chrome qui permettent la dictée vocale et la conversion de la parole en texte dans diverses applications web, y compris ChatGPT. Ces extensions permettent aux utilisateurs de parler à ChatGPT au lieu de taper, offrant un moyen plus rapide et fluide de communiquer avec l’IA. Les extensions ajoutent des boutons de lecture à voix haute ou d’écoute pour chaque message, mettent en évidence la phrase ou l’expression écoutée et offrent des raccourcis clavier personnalisables.

Une de ces extensions est VoiceWave: ChatGPT Voice Control, qui permet aux utilisateurs de discuter avec ChatGPT en utilisant leur microphone dans plus de 145 langues. Elle offre également des réponses et des conversations en temps réel, une intégration transparente de l’interface vocale, un chat vocal et une dictée vocale. L’extension est facilement personnalisable, permettant aux utilisateurs de changer le contrôle vocal et la langue d’entrée, d’ajuster la vitesse de parole et de définir une voix personnalisée.

Une autre extension est Talk-to-ChatGPT, disponible pour Google Chrome et Microsoft Edge. Elle permet aux utilisateurs de discuter avec l’IA de ChatGPT en utilisant leur voix et d’écouter ses réponses par la voix. L’extension prend en charge l’intégration de l’API ElevenLabs, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent créer leurs propres voix pour la synthèse vocale. Talk-to-ChatGPT affiche un menu en haut à droite de la page où les utilisateurs peuvent accéder aux réglages de la langue.

Voice Control for ChatGPT est une autre extension qui permet aux utilisateurs d’avoir des conversations vocales avec ChatGPT sur Chrome et Microsoft Edge. Elle ajoute un bouton supplémentaire sous le champ de saisie et permet aux utilisateurs d’enregistrer et d’envoyer leurs messages vocaux à ChatGPT.

Derniers mots

La disponibilité de la fonctionnalité vocale de ChatGPT pour les utilisateurs gratuits représente une avancée significative dans l’interaction avec l’IA. Cette nouvelle fonctionnalité offre non seulement un moyen plus naturel de communiquer avec l’IA, mais ouvre également des opportunités pour créer du contenu interactif et améliorer l’expérience utilisateur. Avec l’ajout de capacités vocales, ChatGPT continue d’évoluer en tant que plateforme d’IA polyvalente et conviviale. Les extensions de contrôle vocal pour ChatGPT sont des outils utiles pour interagir avec l’IA de ChatGPT en utilisant des commandes vocales. Ces extensions offrent des réponses et des conversations en temps réel, une intégration transparente de l’interface vocale et des paramètres personnalisables.

Veuillez noter que les chatbots comme ChatGPT ne sont pas de vraies personnes. Il est donc nécessaire d’être très prudent quant aux informations qu’ils fournissent. Nous vous recommandons de posséder une connaissance assez solide sur un sujet avant d’utiliser des chatbots. Sinon, ils pourraient vous donner une réponse complètement fausse et vous n’auriez même pas la moindre idée que c’est faux.