Joyeux réveillon 2022 : images, Gifs et phrases de vœux à envoyer sur WhatsApp

Nous avons sélectionné les meilleures images pour les voeux d’un Joyeux Réveillon 2022 : voici tous les Gifs et cartes rigolos pour adresser une pensée à vos proches le 24 décembre.

C’est l’heure des cadeaux, mais surtout des vœux, le réveillon de Noël est célébré le 24 décembre, l’occasion de passer un message et d’être proche de ses proches. Si vous ne pouvez pas envoyer de salutations en personne, alors les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook ou Instagram, viennent à la rescousse, pour être proches malgré les distances pendant les vacances de Noël. Trouver les bons souhaits, cependant, n’est pas si simple, nous avons donc sélectionné les meilleures images à envoyer aux parents et amis.

Voici une liste de salutations divisées par catégorie, des cartes religieuses aux mèmes les plus drôles, le tout gratuit. Pour télécharger le matériel, touchez simplement l’image avec votre doigt et maintenez pendant une seconde, ou cliquez avec le bouton droit, et sélectionnez l’option pour enregistrer l’image sur l’appareil. Pour publier ou envoyer les cartes, vous devez plutôt accéder à votre réseau social ou à votre application de messagerie et choisir l’option pour les pièces jointes (le symbole est celui d’un trombone ou d’une photographie stylisée). Enfin vous choisissez la photo téléchargée et l’envoyez à vos proches.

Joyeux réveillon 2022, les plus belles images à télécharger gratuitement sur WhatsApp

Les images Good Morning et Happy New Year sont un moyen simple et polyvalent de souhaiter de joyeuses fêtes à vos proches et amis, mais grâce à leur style neutre, ces cartes sont également parfaites pour vos collègues et connaissances. Toute personne qui le souhaite peut combiner un message texte personnalisé sur le destinataire.

Gifs drôles et images animées pour souhaiter un joyeux réveillon

Avec les étoiles qui brillent ou la neige qui tombe, les Gifs sont de belles cartes animées à envoyer à ses proches. Ils peuvent être partagés sur Facebook et Instagram, mais pas envoyés sur WhatsApp, mais si vous souhaitez toujours envoyer un Gif dans un chat, vous pouvez le rechercher dans le panneau emoji. Accédez simplement au catalogue Gif avec le bouton sur la barre du bas et écrivez « Happy Eve », ainsi de nombreuses images animées apparaîtront à envoyer à vos proches.

Images drôles et pleines d’esprit à envoyer le soir de Noël

Il y a ceux qui préfèrent envoyer des images ironiques ou drôles, peut-être à ces amis avec qui vous partagez l’humour et les meilleures blagues. Pour cette raison, nous avons également sélectionné les images avec les plus belles salutations, des photos modifiées avec des animaux déguisés sur le thème de Noël, aux mèmes emblématiques les plus spirituels.

Bonjour et bon réveillon de Noël, images saintes et religieuses du 24 décembre

Des images à thème religieux ont également été sélectionnées pour ceux qui préfèrent envoyer un vœu sincère lié à la tradition chrétienne. Vous pouvez ensuite envoyer à vos proches une carte représentant les silhouettes des Mages sous l’étoile comète, ou la cabane de la Nativité avec le nouveau-né Jésus.