Montres pour enfants avec GPS : suivi de localisation pour plus de sécurité ?

Même s’ils s’adressent explicitement aux enfants, les montres pour enfants actuelles ont des fonctionnalités similaires aux smartwatches pour les adultes. Les montres pour enfants de qualité supérieure disposent par exemple d’un module GPS et d’une connexion au réseau mobile. Cela permet notamment aux parents de contrôler où se trouve leur fils ou leur fille. C’est pratique pour les personnes prudentes. Cependant, vous ne devriez pas acheter une montre pour enfant dotée d’un GPS sans réfléchir. Nous avons sélectionné pour vous quelques montres pour enfants attrayantes et actuelles avec GPS.

Xplora XGO3 : Une entrée abordable pour les plus petits

Avec la XGO3, le fabricant Xplora propose une montre pour enfants avec GPS destinée aux garçons et aux filles à partir de 4 ans. La montre possède uniquement des fonctionnalités destinées aux enfants et renonce donc volontairement à un navigateur Web ou à des réseaux sociaux. Xplora qualifie la XGO3 de smartphone alternatif car les enfants peuvent téléphoner, envoyer des messages vocaux et même passer des appels vidéo avec elle.

La Xplora XGO3 est disponible en différentes couleurs. (Photo: Xplora)

Un autre élément important est la localisation via GPS. En temps réel, les parents peuvent non seulement déterminer la position actuelle de leur enfant dans l’application parentale, mais aussi définir des zones sûres. Si l’enfant les quitte, les parents et l’enfant reçoivent une notification. Cela permet de savoir si l’enfant est arrivé en toute sécurité à l’école ou au club de sport.

La XGO3 est une montre pour enfants avec GPS à partir de 4 ans. (Photo: Xplora)

Un autre élément que permet le module GPS est le bouton SOS : La montre informe les contacts préalablement définis lors de l’appui sur le bouton SOS. Elle envoie ensuite la position.

Pour accéder à toutes les fonctionnalités GPS et LTE de la Xplora XGO3, vous avez besoin d’un contrat de téléphonie mobile. Celui-ci est généralement associé à des frais mensuels.

Conseil: La Xplora X6Play avec des fonctionnalités GPS identiques convient également aux enfants plus âgés et plus exigeants.

Points forts de la Xplora XGO3

Autonomie de la batterie Jusqu’à 72 heures Caractéristiques spéciales Positionnement et définition des zones

Bouton SOS Mode scolaire pour réduire les distractions

Appels, appels vidéo et envoi de messages

Podomètre avec plateforme d’activité pour toute la famille

Compatible avec iOS et Android Recommandation d’âge À partir de 4 ans

Garmin Bounce : Meilleur score chez Stiftung Warentest

Selon Stiftung Warentest, la Garmin Bounce est l’une des meilleures montres pour enfants avec GPS. Avec son apparence discrète et peu ludique, elle est destinée aux enfants plus âgés. Ils bénéficient notamment de jeux de réflexion et de logique ainsi que d’alarmes pratiques et de chronomètres. Le tracker d’activité est motivant, avec des récompenses virtuelles et des éléments de gamification. Il existe même des instructions faciles à comprendre pour les exercices sportifs – votre enfant devrait cependant déjà posséder un smartphone pour les options avancées.

La montre pour enfants est connectée à Internet grâce à un module LTE. Les messages vocaux peuvent être échangés avec des contacts préalablement définis. Grâce à une fonction de check-in, les parents peuvent voir quand les enfants atteignent un certain objectif. Un assistant d’urgence intégré et une demande de position font également partie des caractéristiques standard de la Garmin Bounce.

La Garmin Bounce permet de contacter des amis qui possèdent également une montre intelligente de ce type. Cela peut conduire, dans le meilleur des cas, à des compétitions telles que des défis de nombre de pas. Le point central pour les parents et les enfants est l’application Garmin Jr., où les grands et les petits peuvent tout ajuster et personnaliser.

Garmin propose également une assistance d’urgence sur sa montre pour enfants avec GPS. (Photo: Garmin)

L’inconvénient de la Garmin Bounce : pour bénéficier pleinement de l’aide en cas d’urgence, de la localisation GPS en direct et autres, il faut un abonnement LTE relativement coûteux (environ 11 euros par mois).

Points forts de la Garmin Bounce

Autonomie de la batterie Jusqu’à 2 jours Caractéristiques spéciales Positionnement et check-in

Assistance en cas d’urgence

Mode scolaire pour réduire les distractions

Émission et réception de messages (vocaux)

Nombreuses fonctions d’activité avec gamification

Jeux divers sur la montre et via l’application smartphone

Compatible avec iOS et Android Recommandation d’âge À partir de 8 ans

One2Track Connect Up : Avec un modèle économique transparent

Contrairement à d’autres montres pour enfants avec GPS, le fabricant One2Track attache de l’importance à un modèle économique transparent. La Connect Up est équipée d’une carte SIM prépayée avec un montant de départ. Les parents peuvent augmenter ce crédit via une carte de crédit, un virement instantané, Giropay ou Paypal et ainsi mieux contrôler les coûts réels. Un abonnement n’est pas nécessaire.

Le One2Track Connect Up renonce aux frais d’abonnement. Au lieu de cela, une carte SIM prépayée est utilisée. (Photo: One2Track)

Tout comme la Xplora XGO3, la Connect Up est dotée d’un écran assez grand et est conçue pour une utilisation simple. Les enfants peuvent effectuer des appels téléphoniques classiques, mais aussi des appels vidéo. Grâce à l’appareil photo intégré, ils peuvent prendre des photos et les envoyer aux parents.

La montre est légère et possède un écran assez grand. (Photo: One2Track)

Seuls des contacts prédéfinis peuvent appeler la montre pour enfants. Pour une localisation précise, le GPS, l’AGPS, le Wi-Fi et le GPRS sont utilisés, garantissant ainsi une grande précision même à l’intérieur. Un bouton SOS est disponible, ainsi que diverses fonctionnalités telles que le chronomètre ou les sonneries. La Connect Up est réduite à l’essentiel et évite les distractions.

Pour les enfants un peu plus âgés, les modèles OneTrack Next et Connect Neo, qui ont une apparence moins ludique, conviennent également. Sur le plan technique, ils sont par ailleurs largement identiques.

Points forts de la One2Track Connect Up

Autonomie de la batterie Jusqu’à 3 jours Caractéristiques spéciales Positionnement et définition des zones

Bouton SOS

Appels, appels vidéo et envoi de photos aux parents

Podomètre

Compatible avec iOS et Android Recommandation d’âge À partir de 5 ans

TCL Movetime Family Watch 2 (MT42X) : Avec une autonomie de batterie prolongée

Lorsque le GPS et le LTE sont activés sur une montre pour enfants, cela réduit parfois considérablement l’autonomie de la batterie. Ce n’est pas le cas avec la TCL Movetime Family Watch 2 (MT42X), qui peut durer jusqu’à une semaine. Pourtant, elle dispose d’un matériel puissant comme un écran de 1,54 pouce et un appareil photo 2 mégapixels. Cette caractéristique rend les appels vidéo plutôt agréables. Les enfants peuvent stocker leurs propres photos prises ou vidéos enregistrées sur une carte mémoire fournie (4 Go).

La Family Watch 2 dispose d’un suivi en temps réel pour « contrôler » votre enfant. Vous pouvez également définir des zones sécurisées et des alarmes pour les sorties de ces zones. Il existe également une plateforme sociale : par Bluetooth, les amis qui possèdent également une telle montre peuvent se connecter les uns aux autres et rester en contact. Un bouton SOS est également présent.

Points forts de la TCL Movetime Family Watch 2

Autonomie de la batterie Jusqu’à 7 jours (jusqu’à 2 jours avec le LTE activé en permanence) Caractéristiques spéciales Positionnement et définition des zones

Bouton SOS

Appels vidéo et appels téléphoniques

Compatible avec Android Recommandation d’âge À partir de 8 ans

Est-il autorisé de surveiller ses propres enfants ?

Selon l’agence fédérale des réseaux, vous ne violez pas la loi sur les télécommunications si vous localisez votre enfant mineur avec une smartwatch. C’est légal selon la législation actuelle. Cela s’applique non seulement aux montres pour enfants avec GPS, mais aussi aux trackers GPS ou aux smartphones.

Une fois que votre enfant atteint la majorité, la localisation devient une surveillance illégitime et donc interdite. Sauf si votre fils ou votre fille le souhaite ou n’est pas pleinement capable pour diverses raisons (par exemple, un handicap).

La transmission de la position n’est pas une fonction illégale et est autorisée en Allemagne. (Photo: Garmin)

Vous devriez également tenir compte d’un autre aspect : Le droit à l’autodétermination de l’information s’applique également aux enfants. Qui peut utiliser les données à caractère personnel de votre fils ou de votre fille et que se passe-t-il avec ces informations ? De nombreux fabricants de montres pour enfants de haute qualité sont attentifs à la protection des données et offrent des options de protection de la vie privée. Ce n’est parfois pas possible avec des produits bon marché en provenance de Chine.

Renseignez-vous avant d’utiliser une montre intelligente adaptée aux enfants avec un module GPS intégré sur les lois en vigueur et l’impact potentiel sur la vie privée de votre enfant. En principe, le suivi GPS est autorisé, mais vous devriez quand même informer votre enfant à ce sujet – surtout à l’adolescence et en tant que jeune adulte, c’est indispensable.

Montres pour enfants avec GPS : Ce à quoi vous devriez faire attention

Les smartwatches pour enfants de qualité supérieure proposées par des fabricants réputés disposent très souvent d’un GPS, car la localisation est l’une des principales caractéristiques de ces montres pour enfants. Cependant, la position de votre enfant doit également vous parvenir. Lors de l’achat d’une montre adaptée, soyez particulièrement attentif aux points suivants :

Module sans fil : Les anciennes montres pour enfants plus simples avec GPS sont équipées d’un module sans fil 2G. Comme l’Allemagne supprimera les fréquences sans fil 2G à l’avenir, la smartwatch devrait être compatible avec la technologie LTE (4G). Il n’y a actuellement pas de montres pour enfants avec 5G (à partir de décembre 2023). Le nouveau standard de téléphonie mobile ne sera de toute façon pas indispensable dans les prochaines années – surtout pas pour les montres pour enfants. La 4G est suffisante et est nécessaire pour envoyer les données GPS, mais aussi pour les appels téléphoniques, les appels vidéo ou toute autre connexion à Internet.

Les anciennes montres pour enfants plus simples avec GPS sont équipées d’un module sans fil 2G. Comme l’Allemagne supprimera les fréquences sans fil 2G à l’avenir, la smartwatch devrait être compatible avec la technologie LTE (4G). Il n’y a actuellement pas de montres pour enfants avec 5G (à partir de décembre 2023). Le nouveau standard de téléphonie mobile ne sera de toute façon pas indispensable dans les prochaines années – surtout pas pour les montres pour enfants. La 4G est suffisante et est nécessaire pour envoyer les données GPS, mais aussi pour les appels téléphoniques, les appels vidéo ou toute autre connexion à Internet. Coûts supplémentaires : Bien que de nombreux fabricants renoncent aux frais d’abonnement pour leurs montres, des coûts mensuels supplémentaires sont engendrés par le module LTE. Plusieurs montres pour enfants sont équipées d’une fonction d’appel téléphonique et le contrôle à distance par les parents nécessite une connexion Internet. Lors de l’achat, veillez aux frais supplémentaires tels que les frais mensuels pour un contrat de téléphonie mobile.

Bien que de nombreux fabricants renoncent aux frais d’abonnement pour leurs montres, des coûts mensuels supplémentaires sont engendrés par le module LTE. Plusieurs montres pour enfants sont équipées d’une fonction d’appel téléphonique et le contrôle à distance par les parents nécessite une connexion Internet. Lors de l’achat, veillez aux frais supplémentaires tels que les frais mensuels pour un contrat de téléphonie mobile. Carte SIM : Si vous souhaitez rester flexible, la montre pour enfants avec GPS doit être dotée d’une carte SIM ou d’une carte eSIM interchangeable. Vous pouvez ainsi changer plus tard de fournisseur pour économiser des coûts ou choisir ultérieurement de meilleurs forfaits / offres prépayées.

Si vous souhaitez rester flexible, la montre pour enfants avec GPS doit être dotée d’une carte SIM ou d’une carte eSIM interchangeable. Vous pouvez ainsi changer plus tard de fournisseur pour économiser des coûts ou choisir ultérieurement de meilleurs forfaits / offres prépayées. Localisation : En plus de la localisation GPS, la montre-bracelet doit permettre de définir des « zones virtuelles ». Vous pouvez ainsi définir où votre enfant peut se déplacer et quels endroits lui sont « interdits ». Si ces limites sont dépassées, vous recevez une notification et la montre avertit votre enfant.

En plus de la localisation GPS, la montre-bracelet doit permettre de définir des « zones virtuelles ». Vous pouvez ainsi définir où votre enfant peut se déplacer et quels endroits lui sont « interdits ». Si ces limites sont dépassées, vous recevez une notification et la montre avertit votre enfant. Autonomie de la batterie : Le GPS et le LTE consomment de l’énergie supplémentaire. Malgré tout, une bonne montre intelligente pour enfants doit offrir une autonomie de batterie d’au moins deux jours. Plus elle est longue, mieux c’est.

Le GPS et le LTE consomment de l’énergie supplémentaire. Malgré tout, une bonne montre intelligente pour enfants doit offrir une autonomie de batterie d’au moins deux jours. Plus elle est longue, mieux c’est. Bouton SOS : Votre enfant ne devrait pas avoir à l’utiliser autant que possible, mais la présence d’un bouton SOS directement sur la montre est utile en cas d’urgence.

Votre enfant ne devrait pas avoir à l’utiliser autant que possible, mais la présence d’un bouton SOS directement sur la montre est utile en cas d’urgence. Fonctionnalités supplémentaires : Des fonctions utiles sont les options de remise en forme comme le compteur de pas, mais aussi une configuration approfondie par les parents. Et : Les enfants veulent toujours des éléments pour jouer, essayer et communiquer. Avant d’acheter, demandez à votre enfant ce qu’il souhaite absolument et essayez de le prendre en compte, dans la mesure du possible.

Des fonctions utiles sont les options de remise en forme comme le compteur de pas, mais aussi une configuration approfondie par les parents. Et : Les enfants veulent toujours des éléments pour jouer, essayer et communiquer. Avant d’acheter, demandez à votre enfant ce qu’il souhaite absolument et essayez de le prendre en compte, dans la mesure du possible. Design : La montre pour enfants avec GPS est… destinée à votre enfant ! Elle doit donc être robuste, éventuellement étanche et attrayante. De nombreuses montres-bracelets sont colorées et disposent de bracelets interchangeables pour la personnalisation.

La géolocalisation par une montre pour enfants est-elle utile ?

Les parents inquiets se sentent certainement plus en sécurité lorsque la position de leur enfant peut être déterminée en temps réel. Pour de nombreux parents, c’est la principale raison de choisir une montre pour enfants avec GPS. Et cela est compréhensible, car maman et papa veulent bien sûr que leur enfant arrive en toute sécurité aux endroits convenus ou à la maison.

Réfléchissez bien si le GPS est vraiment nécessaire. (Photo: TCL)

En revanche, en particulier les enfants plus âgés et les adolescents peuvent se sentir surveillés de manière intrusive par cette forme de contrôle. S’ils n’ont pas discuté ensemble de la fonction de localisation GPS, cela peut même être ressenti comme une violation de la confiance – et produire exactement le contraire de ce que vous recherchez : plus de sécurité dans la vie quotidienne.

Un conseil avant même l’achat est donc le suivant : Parlez à votre enfant de la fonction de localisation et de ce que la montre pour enfants avec GPS est capable de faire. Si votre enfant voit la smartwatch comme un enrichissement pour sa propre protection, l’appareil est sans aucun doute un bonus. Surtout parce qu’il est généralement équipé d’un bouton SOS pour les urgences.

En principe, je déconseille une surveillance « secrète ».

Au final : Est-ce que ça en vaut la peine, mais…

Les montres pour enfants avec GPS aident votre enfant de bien des manières : elles le motivent à bouger et indiquent bien sûr l’heure. Pour les parents, le suivi de localisation et les « fonctions de surveillance » sont une valeur ajoutée concrète. Mais vous devez absolument discuter de ces éléments avec votre enfant : expliquez à votre fils ou à votre fille ce qu’ils signifient, quel objectif vous poursuivez et quels avantages ou inconvénients y sont associés. Si toutes les parties sont d’accord avec une montre avec GPS, rien ne s’oppose au nouveau « jouet ».

Il est bon de savoir que les fabricants plus connus et spécialisés dans les montres pour enfants offrent des options intelligentes et des logiciels matures. Garmin offre par exemple la Bounce, une véritable smartwatch pour les enfants plus âgés avec de nombreuses caractéristiques amusantes. Mais les autres montres mentionnées ici devraient également apporter beaucoup de joie à votre enfant…