Le gouvernement russe a annoncé des plans pour le déploiement actif de réseaux 5G dans les grandes villes, le processus devant commencer en 2026. Ce développement constitue une étape significative dans l’avancement technologique du pays et devrait avoir des implications à long terme. Le rapport de l’agence de presse TASS cite le ministre russe du développement numérique, des communications et des médias de masse, Maksut Shadayev. M. Shadayev a déclaré

« Les villes russes verront le déploiement actif de réseaux 5G. L’installation de stations de base nationales commencera en 2026. »

M. Shadayev a fait cette déclaration lors de la présentation de stations de base 5G lors d’une exposition et d’un forum russes. Shadayev a également ajouté que la Russie se prépare à lancer des travaux préparatoires de services réseau en 2025. Elle prévoit également de connecter des stations de base russes à des pays amis. Comme nous le savons tous, de nombreux pays ne sont pas en bons termes avec la Russie en ce moment. La raison en est l’opération militaire spéciale que le pays mène en Ukraine. Pour cette raison, la Russie ne connectera ses stations de base 5G qu’à des pays amis.

Pas seulement la 5G mais…

Le ministre a également quelque chose à dire sur le réseau de prochaine génération après la 5G. Selon lui, à l’heure actuelle, le réseau 6G est en cours d’étude. Il a déclaré que la Russie est à l’étape de collecte de données et que les travaux de recherche et développement commenceront l’année prochaine.

Le mois dernier, le ministère russe du développement numérique, des communications et des médias de masse a également annoncé des plans pour décider du modèle d’allocation de fréquences du « dividende numérique » pour le développement du réseau 5G d’ici mars 2024. Selon les rapports, la Russie a actuellement deux options : organiser une enchère ou l’allouer à une entreprise d’État. L’entreprise sera ensuite responsable de partager les fréquences avec les opérateurs mobiles.

Auparavant, le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a déclaré que le gouvernement allouerait environ 3,5 milliards de roubles supplémentaires à la production de stations de base pour encourager la transition des opérateurs vers les réseaux 5G. Cela signifie que la Russie est prête à investir plus de 37 millions de dollars rien que pour les stations de base 5G.

En janvier de cette année, les opérateurs de télécommunications russes ont signé des contrats à long terme d’une offre de plus de 100 milliards de roubles (soit un peu plus d’un milliard de dollars) avec des fabricants de stations de base russes. La Russie a également déclaré que les opérateurs ne pourront acheter des stations de base nationales qu’à partir de 2028. Selon le gouvernement russe, l’offre totale de stations de base atteindra 75 000 d’ici 2030.

L’importance du déploiement de la 5G en Russie

La décision de déployer des réseaux 5G dans les grandes villes russes marque un moment clé dans l’évolution technologique du pays. Avec la technologie 5G, la Russie vise à améliorer considérablement son infrastructure numérique, ouvrant la voie à une large gamme d’applications et de services innovants.

Cela constitue un élément important de la croissance économique du pays, couvert par le programme national « Économie numérique de la Fédération de Russie ». Les prévisions suggèrent des déploiements commerciaux de la 5G en Russie à partir de 2020, avec un total de 46 millions de bases 5G d’ici 2025, soit 20% du marché mobile total. Cependant, la trajectoire de la 5G en Russie est incertaine en raison de l’hésitation de l’armée russe à abandonner ses droits sur la bande de fréquences contestée de 3,4 à 3,8 GHz. Le déploiement de réseaux 5G actifs sur des stations de base nationales commencera dans les grandes villes russes en 2026. Le déploiement des technologies avancées LTE privées et 5G contribue à optimiser les processus de production dans tous les secteurs. Malgré les incertitudes, le gouvernement russe investit dans la 5G et dispose d’une roadmap pour accélérer la transition vers la 5G.

Impact économique, communication, connectivité et industriel

Le déploiement de réseaux 5G révolutionnera la communication et la connectivité en Russie. Avec des connexions plus rapides et plus fiables, la 5G facilitera la communication fluide, renforcera les dispositifs IoT (Internet des objets) et permettra des applications industrielles avancées.

Le déploiement de la 5G devrait avoir un impact économique et industriel substantiel. Il favorisera la croissance de nouvelles industries, stimulera l’innovation et renforcera la compétitivité globale de l’économie russe. L’avènement de la 5G alimentera les avancées technologiques et l’innovation dans différents secteurs. De la santé aux transports, la technologie 5G permettra le développement de solutions de pointe, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens russes.

Les préparatifs pour le déploiement de la 5G commenceront en 2025, et le déploiement actif est prévu pour commencer en 2026. Ce calendrier reflète la nature globale de l’entreprise et la planification minutieuse requise pour un déploiement réussi.

Le déploiement de réseaux 5G en Russie aura également des implications internationales. Il offre des opportunités de collaboration avec des partenaires constructeurs mondiaux et ouvre la voie à la contribution active de la Russie au développement continu de la technologie 5G sur la scène mondiale.

Mots Finaux