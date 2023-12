Moto G34 5G certifié avec un écran OLED de 6,5 pouces

Motorola prépare un smartphone 5G, le Moto G34 5G (XT2363-4), qui a récemment obtenu la certification de la TENAA/MIIT en Chine, offrant un aperçu précoce des caractéristiques et du design de l’appareil. Les images révélées correspondent aux rendus de presse précédents, montrant un appareil doté de deux caméras arrière, dont une caméra principale de 50 MP. Le téléphone arbore une couleur bleue élégante, complétée par une finition en similicuir et un scanner d’empreintes digitales pratique monté sur le côté.

Préparez-vous pour le Moto G34 5G

Alors que la certification ne révélait initialement qu’un système sur puce (SoC) de 2,2 GHz, des détails supplémentaires ont émergé d’une liste Geekbench. Il a été révélé que le moto g34 5G est équipé d’un SoC Snapdragon 695, de 8 Go de RAM et fonctionnera sous Android 14, offrant une expérience utilisateur fluide et puissante.

Ainsi, en plongeant dans les caractéristiques, le Moto G34 5G possède un écran OLED HD+ de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect de 20:9. Offrant un affichage vibrant et immersif. Alimenté par la plateforme mobile Octa-Core Snapdragon 695 8 nm, l’appareil garantit des performances efficaces grâce à sa combinaison de CPU Kryo 560 à 2,2 GHz et 1,8 GHz et de GPU Adreno 619L. Le téléphone est fourni avec 8 Go de RAM LPDDR4X et offre des options de stockage de 128 Go ou 256 Go. Extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

De plus, la configuration de la caméra comprend une caméra principale de 50 MP et une caméra secondaire de 2 MP à l’arrière. Accompagnée d’une caméra frontale de 8 MP pour capturer de superbes selfies. Les amateurs de multimédia apprécieront l’inclusion d’une prise audio 3,5 mm, de haut-parleurs stéréo, de Dolby Atmos et de la radio FM.

Le Moto G34 5G accorde également une priorité à la sécurité de l’utilisateur avec son scanner d’empreintes digitales monté sur le côté. Ses dimensions élégantes de 162,7×74,6×7,9 mm et son poids de 180 g en font un appareil portable et élégant. Les options de connectivité abondent, avec notamment la double compatibilité 4G VoLTE, le Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth 5, le GPS et le port USB Type-C. L’appareil est alimenté par une robuste batterie de 5000 mAh, prenant en charge une charge de 20 W pour une utilisation pratique en déplacement.

L’attente entoure l’imminente introduction du Moto G34 5G, prévue pour janvier en Chine, en Europe et dans d’autres marchés mondiaux. Avec ses caractéristiques et son design impressionnants, l’appareil est prêt à être une bonne addition au marché compétitif des smartphones 5G.