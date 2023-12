iPhone 15 Pro devient couronné meilleur téléphone appareil photo de 2023 par MKBHD

L’année 2023 touche à sa fin. Avec cela, nous commençons à voir des récapitulatifs des meilleures sorties de l’année. Chez Netcost-security.fr, nous vous avons récemment présenté une liste des meilleurs écouteurs de l’année. Comme nous, le célèbre YouTuber Marques Brownlee, également connu sous le nom de MKBHD, a classé les meilleures sorties de téléphones de l’année. Et il a couronné l’iPhone 15 Pro comme le meilleur téléphone appareil photo de l’année.

Alors que certains d’entre vous peuvent ne pas être d’accord avec son classement, l’iPhone 15 Pro a apporté de nombreuses améliorations. En plus du puissant processeur Apple A17 Pro, il est équipé d’une configuration de triple appareil photo robuste. Associé à des fonctionnalités de photographie computationnelle, on peut dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs téléphones appareils photo du marché.

Comment l’iPhone 15 Pro d’Apple a-t-il obtenu le prix du meilleur appareil photo de 2023?

Depuis sa sortie, l’iPhone 15 Pro d’Apple a suscité beaucoup d’attention, en particulier pour ses capacités en matière de photographie. Mais MKBHD n’a pas seulement pris en compte l’engouement entourant le téléphone pour évaluer ses performances en matière d’appareil photo. Au lieu de cela, Marques l’a comparé à des dizaines de téléphones pour voir comment ses compétences en photographie se comparent.

Cependant, cela ne signifie pas que l’iPhone 15 Pro est le meilleur smartphone en matière d’appareil photo dans tous les scénarios possibles. Comme Marques l’a découvert grâce à ses tests, il y a d’autres smartphones qui ont un avantage sur le vaisseau amiral d’Apple dans des scénarios spécifiques.

Mais si vous recherchez un téléphone offrant de meilleures performances globales dans la plupart, voire tous les cas, c’est l’iPhone 15 Pro d’Apple qui prend la tête. Marques a également noté que l’évaluation des appareils photo des smartphones dépend largement des préférences personnelles. Après tout, beaucoup préfèrent des photos plus saturées et vibrantes que des photos au rendu naturel.

Cependant, là où l’iPhone 15 Pro n’a pratiquement aucune concurrence, c’est pour la vidéo. Comme différents tests de caméras l’ont prouvé, Apple a fait un excellent travail en rendant les capteurs capables de prendre des vidéos époustouflantes. Vous pouvez voir à quel point il est bon grâce à la vidéo ci-dessous.

Apple a également amélioré les algorithmes computationnels sur l’iPhone 15 Pro. C’est pourquoi le téléphone est capable de prendre de superbes photos dans différents scénarios. Apple a même publié de nombreuses fonctionnalités professionnelles qui permettent aux professionnels de n’utiliser que ce téléphone pour faire du cinéma.

En général, le classement de Marques a beaucoup de sens. Et même le score de l’appareil photo DXOMARK est conforme à ce classement. Pour ceux qui ne le savent pas, il a obtenu un score global de 154. Vous pouvez en savoir plus sur le test via ce lien.

Configuration de l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro est doté d’une configuration d’appareil photo robuste. Il est équipé d’un capteur principal de 48 MP. Il dispose d’une ouverture f/1.78 et d’une lentille équivalente à 24 mm. Grâce à la stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur de deuxième génération, il peut capturer des images détaillées. Le capteur prend également en charge les photos super haute résolution.

Pour le capteur grand angle, Apple a choisi une unité ultra grand angle de 12 MP qui offre un champ de vision de 120 degrés. Il dispose d’une lentille équivalente à 13 mm et d’une ouverture f/2.2. Le troisième capteur à l’arrière est un appareil photo téléobjectif qui offre un zoom optique 3x. Il dispose d’une stabilisation optique de l’image et d’une ouverture f/2.8.

D’autres téléphones à prendre en compte si l’appareil photo est votre priorité principale

Comme l’a dit Marques, de nombreux autres bons smartphones appareils photo sont sortis cette année. Voici un résumé rapide des meilleurs choix de cette année :

Samsung Galaxy S23 Ultra

Si vous avez besoin d’un téléphone plus grand que l’iPhone 15 Pro et que vous n’avez pas d’objection à utiliser Android, vos yeux devraient se tourner vers le Galaxy S23 Ultra. En réalité, il a remporté la catégorie du meilleur grand téléphone dans le classement de MKBHD. Avec la sortie de ce téléphone, Samsung a introduit son capteur de 200 MP.

Ce n’est pas seulement au niveau des mégapixels que ce capteur Samsung excelle. Il est également capable de prendre de superbes photos. Pour être précis, il peut même surpasser l’iPhone 15 Pro dans la plupart des cas. Et n’oublions pas de mentionner que ses capacités de zoom sont très impressionnantes.

Google Pixel 8 Pro

Tout comme les autres téléphones Pixel, le Pixel 8 Pro élève les performances de l’appareil photo à un niveau supérieur. Avec la puce personnalisée Google Tensor G3 et des compétences en photographie computationnelle, il offre d’excellents détails, couleurs, vibrance et plage dynamique. Le capteur ultra grand angle apporte également une mise au point macro améliorée.

De plus, le Google Pixel 8 Pro a récemment bénéficié de nombreuses fonctionnalités d’image améliorées par l’intelligence artificielle. Elles rendent le smartphone encore plus capable de prendre des clichés incroyables.

Oppo Find X6

L’Oppo Find X7 est sur le point d’être lancé très prochainement. Mais le Find X6 qu’Oppo a lancé cette année est un excellent smartphone appareil photo. Avec des caractéristiques impressionnantes et des fonctionnalités haut de gamme, il peut prendre des photos dignes d’un téléchargement en un seul clic. Il a obtenu un score impressionnant de 150 sur DXOMARK. Vous pouvez en savoir plus sur le téléphone et ses performances en matière d’appareil photo grâce à la présentation détaillée de DXOMARK disponible sur ce lien.