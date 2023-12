Vidéo présente les composants internes du nubia Z60 Ultra

Le nubia Z60 Ultra récemment annoncé est actuellement disponible en précommande en Europe et en Amérique. Nubia devrait commencer à expédier les téléphones le 29 décembre, mais l’appareil est déjà entre les mains de certaines personnes en Chine. Et l’équipe de WekiHome en réalité partie.

Juste après avoir obtenu l’appareil, WekiHome a décidé de le démonter pour voir ce qu’il y a à l’intérieur du smartphone phare nubia Z60 Ultra. Parmi toutes les choses, le démontage a révélé ce qu’il en était avec l’îlot de caméra de forme étrange à l’arrière de l’appareil. Il met également en évidence le solide système de refroidissement du téléphone.

Un coup d’œil plus attentif à l’intérieur du nubia Z60 Ultra

Ainsi, l’équipe de WekiHome n’a pas eu à faire grand-chose pour voir l’intérieur du nubia Z60 Ultra. Tout ce qu’ils avaient à faire était de retirer le verre arrière. Une fois retiré, tous les composants phares du smartphone sont révélés. Comme le montre la vidéo ci-dessous, presque tous les composants sont étroitement assemblés dans la partie supérieure du téléphone.

Cette partie abrite le Snapdragon 8 Gen 3, les caméras et d’autres versions cruciales du nubia Z60 Ultra. Sous cette partie se trouve la grande batterie de 6000 mAh. Et comme le montre la vidéo, il n’y a pas de bobine de recharge sans fil. Cependant, les ingénieurs ont mis beaucoup d’efforts dans l’optimisation de la solution de refroidissement du smartphone.

En revenant à la partie supérieure de l’appareil, la configuration de caméra du Z60 Ultra est probablement la partie la plus intéressante de l’intérieur. Tous les capteurs sont dotés de la stabilisation optique de l’image (OIS), qui est également présente dans le module ultra grand-angle. Et c’est peut-être la raison pour laquelle ils sont tous si éloignés les uns des autres. Après tout, les aimants et les bobines de l’OIS peuvent interférer les uns avec les autres s’ils sont trop proches.

Une autre chose intéressante à propos des caméras du nubia Z60 Ultra est que chacune est dotée de feuilles de cuivre à l’arrière. Cela aide à dissiper la chaleur, permettant aux capteurs de fonctionner pendant une période prolongée sans problème.