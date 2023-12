Utiliser WhatsApp sur un deuxième téléphone devient encore meilleur

Les utilisateurs de WhatsApp ont reçu une mise à jour passionnante cette année avec l’introduction du « mode compagnon », une fonctionnalité qui permet d’utiliser le même compte WhatsApp sur deux appareils mobiles différents. Cette fonctionnalité, similaire à WhatsApp Web, s’étend désormais à l’application officielle, offrant une expérience fluide aux utilisateurs. Cependant, malgré ses avantages, l’utilisation de WhatsApp sur un téléphone mobile secondaire présentait auparavant certaines limitations.

WhatsApp Multi-Device : Vous pouvez désormais créer des statuts depuis votre deuxième téléphone

Un inconvénient notable était l’incapacité de créer des statuts personnels sur l’appareil mobile supplémentaire, obligeant les utilisateurs à compter sur leurs appareils mobiles principaux pour cette fonctionnalité. Heureusement, les récents développements suggèrent que cette contrainte est sur le point d’être éliminée. Ce qui constitue une amélioration significative de l’expérience WhatsApp.

Le dernier progrès de l’évolution de WhatsApp permet désormais aux utilisateurs d’accéder à leur compte sur plusieurs appareils mobiles simultanément, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser des contournements et des applications non officielles. Bien que l’interface utilisateur sur le deuxième appareil ressemble étroitement à celle de l’appareil principal, il y a des distinctions et certaines fonctionnalités qui restent inaccessibles.

Par exemple, des fonctions telles que la création d’avatars et l’envoi de messages diffusés, ainsi que le partage de détails de localisation en temps réel, sont toujours réservées à l’appareil principal. Cependant, un changement notable est en train de se produire dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne la création de statuts.

Depuis la création du mode compagnon de WhatsApp, les utilisateurs rencontraient une restriction dans la création de statuts lorsqu’ils accédaient à leur compte sur un téléphone secondaire. Les récents développements, rapportés par WaBetaInfo, révèlent que cet obstacle est en train de disparaître. Dans les dernières versions bêta, telles que la version 2.24.1.4, certains utilisateurs peuvent désormais publier des statuts directement depuis leurs téléphones secondaires.

Cette nouvelle fonctionnalité reproduit parfaitement l’expérience de l’utilisation de WhatsApp sur l’appareil principal. Les utilisateurs peuvent rédiger des déclarations textuelles, enregistrer des messages vocaux et partager des photos ou des vidéos capturées avec l’appareil photo ou stockées sur le téléphone. Par conséquent, WhatsApp sur un second appareil devient encore davantage le reflet fidèle de l’expérience WhatsApp principale de l’utilisateur.

En essence, la suppression de la limitation de création de statuts sur les appareils secondaires améliore la polyvalence et la commodité de l’application. En en faisant une plateforme plus conviviale pour ceux qui choisissent de gérer leurs comptes sur plusieurs appareils mobiles. Alors que WhatsApp continue d’évoluer, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de messagerie plus riche et plus cohérente.