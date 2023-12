Comment réparer la disparition de Samsung TV Plus sur la télévision Samsung

Pouvez-vous localiser l’application Samsung TV Plus sur votre téléviseur intelligent Samsung? Si ce n’est pas le cas, vous n’êtes pas seul, car de nombreux utilisateurs ont signalé sur différents forums et plateformes de médias sociaux que l’application Samsung TV Plus a disparu mystérieusement des téléviseurs Samsung. Ne vous inquiétez pas; dans cet article, vous apprendrez les solutions pour résoudre le problème de disparition de Samsung TV Plus sur les téléviseurs Samsung.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Samsung TV Plus est un service gratuit et financé par la publicité de Samsung pour les téléviseurs Samsung, disponible sur tous les téléviseurs lancés après 2016. Il offre des chaînes en direct, des films, des émissions à la demande, etc. sans abonnement, et il ne nécessite même pas la création d’un compte.

Lisez la suite pour découvrir les solutions de dépannage pour résoudre le problème de disparition, d’absence, de non-affichage et de dysfonctionnement de Samsung TV Plus sur les téléviseurs intelligents Samsung.

Pourquoi Samsung TV Plus a-t-il disparu?

L’application Samsung TV Plus ne fonctionne pas car le service est actuellement indisponible. Les utilisateurs ne parviennent pas à localiser l’application sur leurs téléviseurs ou voient un message « Non disponible ».

Alors que de nombreux utilisateurs ont essayé de redémarrer leurs téléviseurs Samsung, l’application reste inaccessible. Il semblerait également qu’aucune mise à jour n’ait été déployée récemment pour le système et que l’application ne puisse pas être réinstallée. De plus, la version web de Samsung TV Plus fonctionne toujours correctement et le problème n’affecte que l’application Samsung TV Plus.

De plus, l’entreprise n’a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet. Un utilisateur du site de support de la communauté Samsung a été informé par le support technique de Samsung qu’une mise à jour est en cours de déploiement, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures pour se terminer.

Comment résoudre la disparition de Samsung TV Plus sur les téléviseurs Samsung?

Nous avons essayé de vous proposer quelques solutions qui peuvent vous aider à résoudre le problème. Les solutions incluent également quelques conseils partagés par le support Samsung. Lisez la suite et essayez les solutions une par une pour voir laquelle fonctionne le mieux pour vous, et faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez suivre ces solutions même si le problème se reproduit à l’avenir.

La première chose que vous devez faire est de mettre à jour le micrologiciel du téléviseur Samsung vers la dernière version, car le problème pourrait être résolu dans la dernière version si vous ne l’avez pas encore mise à jour. Voici comment vous pouvez le mettre à jour:

Étape 1: Connectez votre téléviseur Samsung à Internet.

Étape 2: Appuyez sur le bouton Accueil sur la télécommande Samsung.

Étape 3: Accédez à Tous les paramètres > Support > Mise à jour logicielle.

Étape 4: Choisissez Mettre à jour maintenant, et il vérifiera les mises à jour disponibles.

S’il y a une nouvelle version disponible pour votre téléviseur, suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour votre téléviseur Samsung.

Vider le cache du téléviseur Samsung

S’il n’y a pas de mise à jour disponible ou si vous rencontrez toujours le problème après la mise à jour du système, vous devez vider le cache de votre téléviseur Samsung. Cela ne supprimera pas vos données importantes, car il s’agit de l’espace où le téléviseur stocke des fichiers temporaires ou des données provenant des applications et des sites Web auxquels vous accédez. Nous avons un guide dédié sur la façon de vider le cache du téléviseur Samsung.

Dupliquer l’application Samsung TV Plus

Vous pouvez également dupliquer l’application Samsung TV Plus depuis votre téléphone mobile vers votre téléviseur et profiter de vos émissions préférées sur grand écran. Voici comment vous pouvez télécharger et dupliquer l’application:

Étape 1: Tout d’abord, téléchargez l’application Samsung TV Plus depuis le Google Play Store.

Étape 2: Une fois téléchargée, ouvrez l’application et accédez à l’émission que vous souhaitez regarder.

Étape 3: Désormais, dupliquez votre téléphone sur un téléviseur Samsung.

Étape 4: Une fois terminé, profitez de l’application Samsung TV Plus sur votre téléviseur.

Utilisez une application alternative

Vous pouvez également utiliser une option alternative pour l’application Samsung TV Plus. Il existe plusieurs services de streaming disponibles pour les téléviseurs intelligents Samsung que vous pouvez utiliser gratuitement. L’un d’entre eux est Pluto TV. Il vous suffit de télécharger l’application depuis le Samsung Smart Hub et de profiter.

Attendez la correction officielle

Si aucune des solutions ne fonctionne pour vous, vous devez attendre que Samsung corrige le problème et que l’application Samsung TV Plus soit à nouveau disponible sur le téléviseur intelligent Samsung. Attendez simplement 24 à 48 heures et consultez la communauté Samsung pour voir si le problème a été résolu et vérifiez si vous pouvez localiser l’application sur votre téléviseur. Il y a de fortes chances que Samsung publie une mise à jour après avoir résolu le problème.

Mise à jour: Le problème a été résolu. Mais si cela se reproduit, vous savez maintenant quoi faire.

Voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de résoudre la disparition de Samsung TV Plus sur les téléviseurs Samsung. Nous avons également expliqué pourquoi il a disparu mystérieusement ou ne s’affichait pas sur le téléviseur intelligent Samsung.

